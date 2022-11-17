الخميس, نوفمبر 17, 2022
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أول صور لناقلة النفط المستهدفة قبالة سواحل عُمان وآثار الدمار

استهدفت بطائرات مسيرة تحمل قنابل

كتب باسل النجار
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان watanserb.com
استهداف ناقلة النفط "باسيفيك زيركون"، التابعة لشركة لملياردير الإسرائيلي بطائرة مسيرة تحمل قنابل
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وطن – نشرت محطة “سي إن إن CNN” الأمريكية صورا حصرية، أوضحت آثار الدمار الذي لحق بناقلة النفط التي تم استهدافها قبالة سواحل سلطنة عمان، بطائرات مسيرة تحمل قنابل مساء، الثلاثاء.

وبينت هذه الصور حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم على ناقلة النفط “باسيفيك زيركون”، التابعة لشركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي “Idan Ofer”.

الصورتان اللتان قدمهما مسؤول دفاعي غربي لـ سي إن إن، تظهران فجوة في ما يبدو أنه جسم الناقلة، التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة لسنغافورة والمُرتبطة بإسرائيل، بالإضافة إلى ما يبدو أنه حطام طائرة بدون طيار.

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فيما ذكرت المحطة الأمريكية أنه لا يمكنها التحقق بشكل مستقل من صحة الصور.

اتهامات لإيران

وكان مسؤول قد صرح لوكالة “أسوشيتد برس”، بأنّ ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي تعرّضت للقصف بطائرة مسيرة تحمل قنابل قبالة سواحل عمان، وسْط تصاعد التوترات مع إيران.

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وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، الذي تحدّث -شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن لديه إذن لمناقشة الهجوم علناً-، إنّ الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية في المنطقة تراقب الشحن، لوكالة أسوشييتد برس: “نحن على علم بوقوع حادثة، ويتم التحقيق فيها في هذا الوقت”.

وحدّد مسؤول السفينة التي تعرضت للهجوم وهي ناقلة النفط التي ترفع علم ليبيريا “باسيفيك زركون”.

ويتم تشغيل هذه الناقلة من قبل شركة Eastern Pacific Shipping، ومقرّها سنغافورة، وهي شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي Idan Ofer.

استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

وبينما لم يعلن أحد مسؤوليته على الفور عن الهجوم، سقطت الشكوك على الفور على إيران.

وانخرطت طهران وإسرائيل في حرب ظِلٍّ استمرت سنوات في الشرق الأوسط الأوسع، حيث استهدفت بعض هجمات الطائرات بدون طيار السفنَ المرتبطة بإسرائيل التي تنتقل في جميع أنحاء المنطقة.

من جانبه، زعم مسؤول أمني إسرائيلي كبير في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة النفط.

وزعم المسؤول الأمني الإسرائيلي، أن هذا الاستهداف جاء كمحاولة لتعطيل مونديال قطر، الذي سيبدأ، الأحد 20 نوفمبر الجاري.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن إيران كانت “على الأرجح” وراء الهجوم، وأضاف أن الولايات المتحدة تدين الهجوم بـ”أشد العبارات”.

وذكر سوليفان، في بيان، أن السفينة كانت تمر في المياه الدولية قبالة سواحل عمان، و”عند مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران من المحتمل أن تكون قد نفذت هذا الهجوم باستخدام طائرة بدون طيار، وهي أداة مميتة تستخدمها بشكل متزايد بشكل مباشر وعبر وكلاءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وروسيا تستخدمها في أوكرانيا”.

يأتي ذلك بعد أن قالت شركة “إيسترن باسيفيك” للملاحة في بيان، إن إحدى سفنها التجارية التي تحمل شحنة من زيت الغاز وتدعى باسيفيك زيركون أصيبت بقذيفة على بعد 150 ميلاً (نحو 240 كيلومترا) قبالة سواحل عمان، يوم الثلاثاء.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية كشفت في بيان، أنه على الرغم من وقوع أضرار بالسفينة جراء الهجوم إلا أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتابعت أن تحليل حطام المسيرة كشف أنها من طراز “شاهد”.

المصدرCNN
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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