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هكذا يعيش نجل ملياردير يمني متهم باغتصاب وقتل طالبة نرويجية! (صور)

فرّ فاروق عبر مصر إلى اليمن بعد الجريمة

كتب أنس السالم
فاروق نجل الملياردير اليمني الراحل شاهر عبد الحق المتهم باغتصاب وقتل الطالبة النرويجية مارتين فيك ماجنوسن في لندن watanserb.com
فاروق نجل الملياردير اليمني الراحل شاهر عبد الحق المتهم باغتصاب وقتل الطالبة النرويجية في لندن
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وطن – قال أحد أقارب فاروق، نجل الملياردير اليمني الراحل شاهر عبد الحق، المتهم باغتصاب وقتل الطالبة النرويجية مارتين فيك ماجنوسن في لندن عام 2008، إنه يعيش هارباً بمفرده في اليمن.

فاروق عبد الحق متهم بقتل الطالبة النرويجية مارتين فيك ماجنوسن عام 2008
فاروق عبد الحق متهم بقتل الطالبة النرويجية مارتين فيك ماجنوسن عام 2008

تم العثور على جثة الطالبة النرويجية في قبو في “وستمنستر” بالمملكة المتحدة، بعد يومين من اختفائها حيث أمضت ليلة مع أصدقائها في ملهى “مادوكس” الليلي في منطقة “مايفير” بالعاصمة لندن، في 14 مارس من ذلك العام.

ووجد تشريح الجثة أنها ماتت من الضغط على الرقبة.

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كان فاروق صديقًا لمارتين، حيث كان كلاهما يدرس في كلية “ريجنت” للأعمال.

فرّ فاروق عبر مصر إلى اليمن بعد الجريمة. وليس لدى اليمن معاهدة تسليم المجرمين مع المملكة المتحدة.

تم العثور على جثة مارتين في قبو في وستمنستر بعد يومين من اختفائها
تم العثور على جثة مارتين في قبو في وستمنستر بعد يومين من اختفائها

بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنّ فيلما وثائقيا جديدا  يعرض صورة جديدة حديثة لفاروق، بالإضافة إلى شهادة أحد أقاربه الذي يقول إنه يعيش حياة منعزلة، بحيث لا توجد له علاقات اجتماعية، ولا يذهب إلى الأماكن العامة.

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وقال: “بصفتي أحد أفراد الأسرة المقربين، فقد عرفت فاروق طوال حياته وأتحدث معه كل يوم تقريبًا. ليس لديه أي أصدقاء حالياً”.

واضاف: “أعتقد أنه لديه حارس واحد، وأحيانًا اثنان. هؤلاء هم أصدقاؤه في الأساس”.

أعلن محققو جرائم القتل رسمياً أن فاروق مشتبه به في يوليو 2008
أعلن محققو جرائم القتل رسمياً أن فاروق مشتبه به في يوليو 2008

وبيّن: “يتم إحضار كل شيء إلى المنزل. لديه فناء. للحصول على القليل من الشمس والهواء. بخلاف ذلك، لديه جهاز الكمبيوتر الخاص به وأفلامه. يقضي حياته على الإنترنت”.

أخبرت زميلة مارتين ثيل ماري لاسين في الفيلم الوثائقي أن فاروق حاول تقبيل مارتين في الأسابيع التي سبقت وفاتها .

في ليلة اختفائها، أظهرت كاميرا المراقبة مارتين وفاروق وهما يغادران الملهى الليلي معًا في الساعة 3.20 صباحًا.

تم العثور عليها ميتة في الطابق السفلي من المبنى الذي كان يعيش فيه فاروق بعد يومين.

واعتبر المحققون في جرائم القتل اسمه كمشتبه به في يوليو 2008.

 

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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