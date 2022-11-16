الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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رياضة

من بينهم بطل العالم ل4 مرات .. أفضل المنتخبات الغائبة عن مونديال قطر 2022

أفضل (9) منتخبات غائبة عن النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
منتخب إيطاليا أبرز الغائبين عن مونديال قطر 2022 watanserb.com
منتخب إيطاليا أبرز الغائبين عن مونديال قطر 2022
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وطن- تشهد نسخة ال22 من مونديال قطر 2022، غياب أفضل 9 منتخبات بعد فشلهم في حجز بطاقة العبور لنهائيات المونديال، كان من أبرزهم منتخب إيطاليا المُتوج بكأس العالم 4 مرات في تاريخ مسيرته الكروية.

أفضل المنتخبات الغائبة عن مونديال قطر 2022

وفي هذا التقرير نتعرف وإياكم على أفضل المنتخبات ال9 الغائبة عن حضور نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

(1) منتخب إيطاليا (الأزوري)

ويعد منتخب إيطاليا من أبرز المنتخبات الأوروبية الغائبة عن مونديال قطر 2022، وهي المرة الثانية التي يفشل في العبور إلى نهائيات المونديال بعد نسخة كأس العالم 2018 روسيا.

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كما ويعتبر غياب إيطاليا المتوج ببطولة كأس العالم. برصيد 4 ألقاب، وهو أول منتخب على مستوى القارة الأوروبية العجوز الذي توج بهذه البطولة.

وشارك منتخب إيطاليا 18 مرة في نسخ مونديال كأس العالم، كما وغاب 4 نسخ في الأعوام 1930و1958 و2018 وأخرها مونديال قطر 2022.

(2) منتخب كولومبيا (لوس كافيتيروس)

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ويغيب عن مونديال قطر 2022، ضمن قائمة أفضل المنتخبات كولومبيا، حيث سبق له الظهور 6 مرات في نهائيات البطولة العالمية سابقاً.

كما وودع منتخب كولومبيا 3 مرات منافسات كأس العالم من دور المجموعات في الأعوام 1962 و1994 و1998، كما ووصل 3 أخرى إلى دور ال16 مرتين، ومرة وحيدة فقط وصل إلى دور الربع النهائي في مونديال البرازيل عام 2014.

(3) منتخب البيرو (الأبيض والأحمر)

وكان منتخب البيرو قد فشل في العبور إلى نهائيات مونديال قطر 2022، بعد الخسارة أمام أستراليا في الملحق الأخير أمام أستراليا بركلات الترجيح في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

كما وشارك منتخب البيرو في نسخ مونديال كأس العالم 5 مرات، خرج فيها من منافسات دور المجموعات للبطولة العالمية 4 مرات، في الأعوام 1930 و1978و1982و2018.

ونجح البيرو في الوصول إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 قطر، في نسخة مونديال 1970.

(4) منتخب السويد (الأصفر والأزرق)

وفشل منتخب السويد للمرة الثانية على التوالي عن مونديال قطر 2022، فيما شارك في جميع نسخ كأس العالم برصيد 12 مرة.

كما ووصل عدد النسخ الذي غاب فيها السويد عن مونديال كأس العالم 10 مرات، وكان أفضل إنجاز حققه في مونديال 1958. بعد أن احتل في مركز الوصافة. عقب الخسارة أمام البرازيل بنتيجة 2-5.

ونجح في الوصول إلى المركز الثالث في بطولة كأس العالم مرتين في 1950 و1994. والمركز الرابع مرة وحيدة في مونديال 1938.

(5) منتخب أوكرانيا

ولم ينجح منتخب أوكرانيا في العبور إلى نهائيات مونديال قطر2022، بعد خسارته في نهائيات التصفيات. أمام ويلز بهدف نظيف دون رد.

كما وشارك أوكرانيا مرة وحيدة في مونديال كأس العالم ، كانت في مونديال 2006 ألمانيا، تمكن من خلالها في الوصول إلى الدور الربع النهائي.

(6) منتخب تشيلي (الأحمر)

وتعد المرة الثانية التي يغيب فيها منتخب تشيلي عن مونديال كأس العالم 2022، كما وسبق له أن شارك في البطولة العالمية 9 مرات.

كما وكان أبرز الانجازات له في كأس العالم، هو الوصول إلى المركز الثالث في نسخة مونديال 1962. الذي أقيم في بلاده، عقب الخسارة أمام البرازيل (السيلسياو) بنتيجة 2-4.

(7) منتخب نيجيريا (النسور الخضر)

وحرم منتخب نيجيريا من حجز بطاقة العبور إلى مونديال قطر 2022، بعد إقصائه من قبل نظيره غانا في التصفيات النهائية على صعيد القارة الأفريقية.

كما وشارك منتخب نيجيريا في 6 مرات ببطولة كأس العالم، تمكنت من الوصول 3 مرات إلى دور الثمن النهائي، في الأعوام 1994 و1998 و2014.

أبرز المنتخبات العربية الغائبة عن مونديال قطر 2022

أما على صعيد المنتخبات العربية، فيعد أبرز المنتخبات الغائبة عن مونديال قطر 2022، منتخب مصر ومنتخب الجزائر، بعد إقصائهم أمام السنغال والكاميرون في التصفيات النهائية للمونديال.

وستفتتح بطولة مونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر، في ال20 من شهر نوفمبر الجاري. كما وستكون ختام فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر المقبل.

المصدروطن + الجزيرة نت + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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