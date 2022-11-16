الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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رياضة

مزايا مُذهلة توفرها “غوغل” لمشجعي كأس العالم 2022

"غوغل" تتيح العديد من المزايا للمشجعين في مونديال كأس العالم 2022 من داخل وخارج قطر

كتب فارس أبو شيحة
غوغل توفر العديد من المزايا لمشجعي كأس العالم 2022 watanserb.com
غوغل توفر العديد من المزايا لمشجعي كأس العالم 2022
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وطن- كشفت شركة “غوغل” العالمية، عن توفير العديد من المزايا المُذهلة لمشجعي كأس العالم 2022 قطر، من أجل الاستمتاع في مشاهدة أحداث وأخبار البطولة العالمية، والتي من المقرر استضافتها في دولة قطر الأسبوع المقبل.

مواكبة المشجعين لكافة أحداث كأس العالم 2022

وفي تقرير نشرته موقع الجزيرة نت القطرية، فإن شركة “غوغل”، أتاحت لكافة الجماهير في كافة دول العالم، من خلال البحث على كأس العالم في بحث “غوغل”، متابعة كافة أحداث المونديال. وذلك من خلال النقر على رمز الجرس الموجود في الزاوية العلوية لتلقي كافة الاشعارات على الدوام.

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كما ويمكن لكافة المشجعين تثبيت لوحة نتائج المباريات على الشاشة للموبايل الخاص بهم. عبر نظام (أندرويد)، بالإضافة إلى تقديم الإحصائيات والتفاصيل لكافة مواجهات المنتخبات والمباريات على صعيد الفوز والخسارة والأهداف واحتمالات الفوز في مباريات البطولة.

تقييم المشجعين لأداء اللاعبين في كأس العالم 2022 عبر “غوغل”

وأوضح التقرير، بأن عشاق ومشجعي كأس العالم 2022 قطر في كل مكان، يمكنهم تقييم اللاعبين. بناء على أدائهم في مباراة واحدة أو أكثر في مونديال قطر، إلى جانب مقارنة اللاعبين مع آخرين في عالم الكرة المستديرة.

مزايا غوغل في مونديال كأس العالم 2022
مزايا غوغل في مونديال كأس العالم 2022

تسجيل الأهداف الافتراضية

كما وتوفر شركة “غوغل”، لكافة العشاق ومحبي كرة القدم، لعبة تفاعلية على بحث “غوغل”، تتيح لهم اختيار الأشخاص. ودعم فريق خلال كل مباراة، وتسجيل الأهداف الافتراضية.

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وأردف التقرير، ” يستطيع المشجعين الحصول على أهم التفاصيل وملخصات المباريات القصيرة. عبر بحث “غوغل”، كما ويكون ذلك بعد الانتهاء من بث المباريات خلال مونديال كأس العالم 2022″، ويكون ذلك من مصادر موثوقة من الفيفا والجهات البث الرسمية.

أفضل الأماكن لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

كما ويتيح بحث “غوغل”، ميزة للمشجعين سهولة توفر أفضل الأماكن في بلدانهم لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 قطر والقريبة منه داخل وخارج البلد المستضيف لأحداث البطولة العالمية. ويكون ذلك من خلال كتابة “أماكن مشاهد كأس العالم بالقرب مني”.

مزايا غوغل في كأس العالم 2022
أفضل الأماكن لمشاهدة كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر أحداث مونديال كأس العالم 2022، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط في ال20من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. كما وسيكون ختام فعاليات البطولة في 18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدروطن+ الجزيرة نت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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