ظهور لافت لأمير قطر رفقة والده في جولة خاصة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، رفقة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، بجولة في قصر الحُكم بالديوان الأميري، وسط حفاوة استقبال حظي بها كلاهما وإشادة، عبر مواقع التواصل بدروهما الكبير في النهوض بالدولة الخليجية على كافة المستويات.

أمير قطر ووالده في الديوان الأميري

وخلال الجولة استمع كلاهما، بحسب ما تناقلت صفحات إخبارية محلية، إلى شرح عن استقبال وتنظيم الزيارات في مركز الزوار، في “مشيرب”.

واستمعا أيضا لشرح عن جولة “قصر الحكم” في الديوان الأميري، الذي يهدف للتعريف بتاريخ الديوان الأميري ومسيرة حكام دولة قطر والخصائص العمرانية لقصوره.

- Advertisement -

واطلعا أمير قطر ووالده على المحطات التي يضمها القصر واستمعا لشرح عن كل محطة.

كما زارا الشيخ حمد ونجله الأمير تميم، مجلس الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، الذي يعتبر من محطات جولة قصر الحكم .

- Advertisement -

يشار إلى أنه قد حضر الجولة عدد من المسؤولين والوزراء في دولة قطر.

وخلال الجولة استمع سموهما إلى شرح عن استقبال وتنظيم الزيارات في مركز الزوار في مشيرب، وجولة قصر الحكم في الديوان الأميري الذي يهدف للتعريف بتاريخ الديوان الأميري ومسيرة حكام دولة قطر والخصائص العمرانية لقصوره#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/J8a4Rz89JI — نديب قطر (@NadeebQa) November 16, 2022

جولة في قصر الحكم

وجولة قصر الحكم، التي تم فتح مجال التسجيل فيها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الأميري اليوم، تشتمل على 13 محطة، يتعرف خلالها زوار قطر والسياح على حكام هذه الدولة الخليجية.

هناك حيث سيعرف الزائرون تاريخ الديوان الأميري، ومراحل تطوره، بدءاً من قلعة البدع التي شيّدت قبل ثلاثة قرون، مروراً بحقبة نقل مقر حكم الدولة إلى القلعة.

وصولا إلى ما أصبح عليه بعد ذلك قصر الحكم ثم قصر الدوحة في مؤسسة الحكم التي باتت تعرف حاليا بالديوان الأميري.

وتوفر الجولة أيضاً معلومات عن المناطق والمعالم المحيطة بالديوان الأميري، كالبدع ومسجد الشيوخ، وبرج الساعة، وسوق واقف والجسرة.

عقب ذلك اطّلع سموّهُما على المحطّات التي يضمُّها القصر واستمعا لشرح عن كلّ محطّة كما زار سموُّهُما مجلس الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، الذي يعتبر من محطّات جولة قصر الحُكم#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/fv0J3pvC9H — نديب قطر (@NadeebQa) November 16, 2022

وهذه بعض المعلومات عن مركز زوار قصر الحكم:

يقع قصر الحكم في منطقة مشيرب، وتم افتتاحه رسمياً اليوم، الأربعاء، لاستقبال الزوار.

-يوفر المركز فرصة القيام بجولة في “قصر الحكم” بالديوان الأميري، بهدف التعرف على حكام دولة قطر، وتاريخ القصر، والتطور الذي طرأ عليه قديماً وحديثاً، والمعالم والمناطق الأساسية المحيطة.

مركز زوار قصر الحكم 🇶🇦 بيكون باذن الله في مشيرب تابع للديوان الاميري ، وسيتم الاعلان عن موعد افتتاحه للجمهور . كما سيتم تنظيم جولة في ( قصر الحكم ) الذي يهدف للتعريف بتاريخ الديوان الأميري ومسيرة حكام دولة قطر والخصائص العمرانية لقصوره. pic.twitter.com/aGWNHk4Bg8 — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 16, 2022

– يحتوي على مجسمات لمراحل تطور قصر الحكم بالديوان الأميري، وشاشات تعرض ملخصاً لقصر الديوان، ومقهى للزوار بالإضافة إلى هدايا تذكارية.

– سيعود ريع عوائد المركز إلى مؤسسة “التعليم فوق الجميع”.

– يعتبر المركز المكان الذي سيتجمع فيه الزوار بعد اكتمال إجراءات تسجيلهم للجولات.

#قنا_انفوجرافيك |

سمو الأمير وسمو الأمير الوالد يقومان بجولة في قصر الحكم #قنا pic.twitter.com/U13HreWV70 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 16, 2022

-تبدأ الجولة من مركز زوار قصر الحكم في منطقة مشيرب، ومن هناك يتم اصطحاب الزوار إلى الديوان الأميري، لاستكمال محطات الجولة.

-يتم التسجيل المسبق للجولات عبر رابط في الموقع الإلكتروني للديوان الأميري وتحت خانة “الديوان الأميري/الجولات والزيارات” (https://www.diwan.gov.qa ).

– يبدأ التسجيل للجولات اعتباراً من اليوم، فيما ستبدأ أولى الجولات صباح يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022.

– ستتوفر الجولات من تاريخ 24 ديسمبر 2022 وتنتهي في أبريل 2023.

– بعدها ستكون الجولات بشكل سنوي من شهر أكتوبر إلى مايو من كل عام.

جولة قصر الحكم في الديوان الاميري 🇶🇦 تم فتح التسجيل فيها عبر الموقع الإلكتروني للديوان اليوم، تشتمل على 13 محطة، يتعرف الزائر خلالها على حكام دولة قطر، وتاريخ الديوان الأميري، ومراحل تطوره، بدءاً من قلعة البدع التي شيّدت قبل ثلاثة قرون للحجز اضغط الرابطhttps://t.co/yEIQQlRaAy pic.twitter.com/x5XRHJ60Gx — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 16, 2022

– يمكن زيارة المركز خلال أيام العمل الرسمية فيه، وهي على النحو التالي:

يوم السبت: من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساءً.

من الأحد إلى الخميس: من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 8 مساءً.

جولة قصر الحكم:

– تبدأ من مسجد الشيوخ وتستمر إلى داخل الديوان الأميري.

– ستنظم يوم السبت من كل أسبوع، على شكل مجموعات، وسيتم اصطحابهم، من قبل مرشدين متخصصين، في جولات داخل القصر.

– تشمل الجولة 13 محطة، وتبدأ من مسجد الشيوخ أمام مدخل الديوان الأميري، وأروقة القصر وعدد من قاعاته.

– تتيح الجولات للزوار الفرصة للتعرف على حكام دولة قطر، وتاريخ الديوان الأميري، والمناطق والمعالم المحيطة، من خلال مجموعة من المرشدين، مع وجود شاشات تفاعلية، ووسائل عرض مختلفة.

– يتراوح عدد الجولات في اليوم الواحد ما بين 4 إلى 6 جولات.

– عدد الزوار في المجموعة الواحدة سيكون ما بين 8 – 12 زائر.

– تقدم الجولة باللغتين العربية أو الإنجليزية.

وتستعد قطر، لافتتاح أكبر بطولة رياضية على المستوى الجماهيري، كأس العالم، بعد ما يزيد عن عقد من الزمن من التحضيرات والاستعدادات المكثفة لتكون هذه النسخة من المونديال الأفضل من نوعها.