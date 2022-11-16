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ظهور لافت لأمير قطر رفقة والده في جولة خاصة (شاهد)

تستعد قطر لافتتاح فعاليات كأس العالم 2022

كتب فهمي الورغمي
أمير قطر و والده watanserb.com
أمير قطر و والده
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وطن- قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، رفقة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، بجولة في قصر الحُكم بالديوان الأميري، وسط حفاوة استقبال حظي بها كلاهما وإشادة، عبر مواقع التواصل بدروهما الكبير في النهوض بالدولة الخليجية على كافة المستويات.

أمير قطر ووالده في الديوان الأميري

وخلال الجولة استمع كلاهما، بحسب ما تناقلت صفحات إخبارية محلية، إلى شرح عن استقبال وتنظيم الزيارات في مركز الزوار، في “مشيرب”.

واستمعا أيضا لشرح عن جولة “قصر الحكم” في الديوان الأميري، الذي يهدف للتعريف بتاريخ الديوان الأميري ومسيرة حكام دولة قطر والخصائص العمرانية لقصوره.

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واطلعا أمير قطر ووالده على المحطات التي يضمها القصر واستمعا لشرح عن كل محطة.

كما زارا الشيخ حمد ونجله الأمير تميم، مجلس الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، الذي يعتبر من محطات جولة قصر الحكم .

ظهور لافت لأمير قطر رفقة جزائريين بجولة سياحية بعيدا عن الرسميات

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يشار إلى أنه قد حضر الجولة عدد من المسؤولين والوزراء في دولة قطر.

جولة في قصر الحكم

وجولة قصر الحكم، التي تم فتح مجال التسجيل فيها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الأميري اليوم، تشتمل على 13 محطة، يتعرف خلالها زوار قطر والسياح على حكام هذه الدولة الخليجية.

هناك حيث سيعرف الزائرون تاريخ الديوان الأميري، ومراحل تطوره، بدءاً من قلعة البدع التي شيّدت قبل ثلاثة قرون، مروراً بحقبة نقل مقر حكم الدولة إلى القلعة.

وصولا إلى ما أصبح عليه بعد ذلك قصر الحكم ثم قصر الدوحة في مؤسسة الحكم التي باتت تعرف حاليا بالديوان الأميري.

وتوفر الجولة أيضاً معلومات عن المناطق والمعالم المحيطة بالديوان الأميري، كالبدع ومسجد الشيوخ، وبرج الساعة، وسوق واقف والجسرة.

وهذه بعض المعلومات عن مركز زوار قصر الحكم:

يقع قصر الحكم في منطقة مشيرب، وتم افتتاحه رسمياً اليوم، الأربعاء، لاستقبال الزوار.

-يوفر المركز فرصة القيام بجولة في “قصر الحكم” بالديوان الأميري، بهدف التعرف على حكام دولة قطر، وتاريخ القصر، والتطور الذي طرأ عليه قديماً وحديثاً، والمعالم والمناطق الأساسية المحيطة.

– يحتوي على مجسمات لمراحل تطور قصر الحكم بالديوان الأميري، وشاشات تعرض ملخصاً لقصر الديوان، ومقهى للزوار بالإضافة إلى هدايا تذكارية.

– سيعود ريع عوائد المركز إلى مؤسسة “التعليم فوق الجميع”.

– يعتبر المركز المكان الذي سيتجمع فيه الزوار بعد اكتمال إجراءات تسجيلهم للجولات.

-تبدأ الجولة من مركز زوار قصر الحكم في منطقة مشيرب، ومن هناك يتم اصطحاب الزوار إلى الديوان الأميري، لاستكمال محطات الجولة.

-يتم التسجيل المسبق للجولات عبر رابط في الموقع الإلكتروني للديوان الأميري وتحت خانة “الديوان الأميري/الجولات والزيارات” (https://www.diwan.gov.qa ).

– يبدأ التسجيل للجولات اعتباراً من اليوم، فيما ستبدأ أولى الجولات صباح يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022.

– ستتوفر الجولات من تاريخ 24 ديسمبر 2022 وتنتهي في أبريل 2023.

– بعدها ستكون الجولات بشكل سنوي من شهر أكتوبر إلى مايو من كل عام.

– يمكن زيارة المركز خلال أيام العمل الرسمية فيه، وهي على النحو التالي:

يوم السبت: من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساءً.

من الأحد إلى الخميس: من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 8 مساءً.

جولة قصر الحكم:

– تبدأ من مسجد الشيوخ وتستمر إلى داخل الديوان الأميري.

– ستنظم يوم السبت من كل أسبوع، على شكل مجموعات، وسيتم اصطحابهم، من قبل مرشدين متخصصين، في جولات داخل القصر.

– تشمل الجولة 13 محطة، وتبدأ من مسجد الشيوخ أمام مدخل الديوان الأميري، وأروقة القصر وعدد من قاعاته.

– تتيح الجولات للزوار الفرصة للتعرف على حكام دولة قطر، وتاريخ الديوان الأميري، والمناطق والمعالم المحيطة، من خلال مجموعة من المرشدين، مع وجود شاشات تفاعلية، ووسائل عرض مختلفة.

– يتراوح عدد الجولات في اليوم الواحد ما بين 4 إلى 6 جولات.

– عدد الزوار في المجموعة الواحدة سيكون ما بين 8 – 12 زائر.

– تقدم الجولة باللغتين العربية أو الإنجليزية.

وتستعد قطر، لافتتاح أكبر بطولة رياضية على المستوى الجماهيري، كأس العالم، بعد ما يزيد عن عقد من الزمن من التحضيرات والاستعدادات المكثفة لتكون هذه النسخة من المونديال الأفضل من نوعها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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