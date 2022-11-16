الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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سيناريو مخيف .. هذا ما سيحدث إذا قصف بوتين بريطانيا بالأسلحة النووية!

تزداد المخاوف بعد أن سقط صاروخان روسيان في بلدة بولندية

كتب أنس السالم
الحرب العالمية الثالثة - هذا ما سيحدث إذا قصف بوتين بريطانيا بالأسلحة النووية watanserb.com
الحرب العالمية الثالثة
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وطن – بلغت مخاوف الحرب العالمية الثالثة ذروتها مساء الثلاثاء بعد أن سقط صاروخان روسيان في بلدة برزيودوف البولندية الحدودية، مما أسفر عن مقتل شخصين.

هناك مخاوف الآن من أن بولندا، بصفتها عضوًا في الناتو ، يمكن أن تتذرع بالمادة 5 من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن أي هجوم على طرف في الحلف يعتبر هجوما على جميع أعضاء الحلف.

روسيا تقصف هولندا watanserb.com
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ستكون المملكة المتحدة، بصفتها عضوًا مؤسسًا في حلف الناتو، في هذا السيناريو ملزمة أيضًا بالالتزام بالدفاع الجماعي، مما قد يجر البلاد إلى صراع مباشر مع روسيا، القوة النووية التي تمتلك حوالي 6000 رأس حربي.

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تقول صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إنّه إذا تم جر بريطانيا إلى حرب نووية مع روسيا بعد حادثة الصواريخ في بولندا وتحولت الحرب إلى أسلحة نووية، فقد يموت حوالي ستة ملايين بريطاني في انفجار أولي مع تجويع أكثر بعشر مرات لاحقًا.

وحذر خبراء من أن العدد قد يرتفع إلى حوالي 60 مليونًا في سيناريو الحرب العالمية الثالثة مع بدء “الشتاء النووي”.

“أهداف نووية محتملة”

في وقت سابق من هذا العام، كشفت صحيفة “ديلي ستار” أن مسؤولي الدفاع في المملكة المتحدة قاموا بتجميع قائمة تضم 106 مواقع يعتقدون أن روسيا ستكون مستعدة لضربها خلال الحرب، واصفة تلك المناطق على أنها “أهداف نووية محتملة”.

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أظهرت الوثائق التي رفعت عنها السرية في المحفوظات الوطنية توقعات الحكومة لما يصل إلى 150 صاروخًا نوويًا وعددًا غير معروف من عمليات الإطلاق النووية من الغواصات التي تضرب المملكة المتحدة.

تضمنت الأهداف الحضرية الـ 38 وسط لندن وإدنبرة وتيسيد وليستر ومانشستر وليفربول وجلاسكو وهال ويورك وكامبريدج ومايدستون وهيدرسفيلد ولفرهامبتون وكوفنتري وشيفيلد.

إلى جانب هذه المراكز السكانية، كانت هناك 23 قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني، و 14 قاعدة للقوات الجوية الأمريكية ، و 10 محطات رادار ، وثمانية مراكز قيادة عسكرية ، و 13 قاعدة تابعة للبحرية الملكية.

مقتل ملايين شخص في لندن مع أول ضربة نوية  

من المعتقد أنه إذا ضربت ضربة نووية أولية لندن، فسوف يموت حوالي ستة ملايين شخص بسبب تداعيات الانفجار التي تجتاح مناطق: ريدينغ ، وبدفورد ، وساوثيند ، وبرايتون.

الأمر الأكثر رعباً هو أن حوالي 90٪ من الناس (حوالي 60 مليون شخص في المملكة المتحدة) سيموتون في حرب نووية، كما قال الخبراء.

دراسة نُشرت في مجلة Nature Food وكتبها البروفيسور آلان روبوك من جامعة روتجرز تحاكي استخدام 100 قنبلة نووية.

وخلصت إلى أنه ستكون هناك فرصة بنسبة 90٪ للموت جوعا لأولئك الذين بقوا في بريطانيا، مع ما تسببه العواصف النارية التي تحجب أشعة الشمس وتسبب موت المحاصيل.

وقال: “لحسن الحظ ، هناك بعض الملاذات الآمنة التي يمكن للبريطانيين الهروب إليها لتقليل فرص هلاكهم”.

وسلط البروفيسور روبوك الضوء على الأرجنتين كأحد هذه الأماكن، على الرغم من أنه لن يكون هناك مكان قريب من الوقت الكافي للوصول إليها بعد أن بدأت صفارات الإنذار النووية.

نشر وكلاء العقارات Emoov خريطة توضح الدمار الإشعاعي المنبعث من الضربات النووية على 20 هدفًا رئيسيًا في المملكة المتحدة، مما يسلط الضوء على المكان الذي يجب الهروب إليه إذا لزم الأمر.

وفقًا لذلك، يعد شمال غرب إنجلترا ومنطقة البحيرة خيارات جيدة خالية من الأسلحة النووية، وكذلك الكثير من شمال ويلز وسنودونيا.

 

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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