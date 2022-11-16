الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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رقص مثير .. ميريام فارس تشعل ضجةً في كليب أغنية كأس العالم! (شاهد)

اعتبر الجمهور أنّها تقلد المغنية شاكيرا

كتب شيراز ماضي
ميريام فارس اغنية كأس العالم watanserb.com
ميريام فارس في كواليس اغنية كأس العالم
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وطن– تصدّر اسم الفنان اللبنانية ميريام فارس، قائمةَ الترند بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار مقطع فيديو من كواليس أغنية “توكو تاكا Tukoh Taka” لكأس العالم في قطر، التي تجمعها ومالوما ونيكي ميناج.

وتظهر ميريام فارس في المقطع القصير، الذي نشره المنتج اللبناني وسيم صليبي، وهي ترقص وتؤدي جانباً من الأغنية.

وكانت ميريام ترقص بفستان أزرق مفتوح مع تسريحة شعرها الشهيرة، وشبهها البعض بشاكيرا وحركاتها.

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ومن المتوقع عرض الكليب يوم الجمعة المقبل حول العالم، فيما سيتم إطلاق الاغنية في ١٩ نوفمبر بحضور ميريام ومالوما، في قطر.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر، والتي تستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل على الأراضي القطرية.

المصدررصد وطن - تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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