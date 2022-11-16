رقص مثير .. ميريام فارس تشعل ضجةً في كليب أغنية كأس العالم! (شاهد)

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وطن– تصدّر اسم الفنان اللبنانية ميريام فارس، قائمةَ الترند بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار مقطع فيديو من كواليس أغنية “توكو تاكا Tukoh Taka” لكأس العالم في قطر، التي تجمعها ومالوما ونيكي ميناج.

وتظهر ميريام فارس في المقطع القصير، الذي نشره المنتج اللبناني وسيم صليبي، وهي ترقص وتؤدي جانباً من الأغنية.

وكانت ميريام ترقص بفستان أزرق مفتوح مع تسريحة شعرها الشهيرة، وشبهها البعض بشاكيرا وحركاتها.

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ومن المتوقع عرض الكليب يوم الجمعة المقبل حول العالم، فيما سيتم إطلاق الاغنية في ١٩ نوفمبر بحضور ميريام ومالوما، في قطر.

#عرب_وود | المنتج العالمي وسيم صليبي ينشر المقطع الخاص من كليب Tukoh Taka لـ #ميريام_فارس المنتظر عرضه الجمعة المقبل حول العالم وسيتم اطلاق الاغنية في ١٩ نوفمبر بحضور ميريام ومالوما في قطر اعجبتكم الاغنية؟@myriamfares pic.twitter.com/o8JNDyp4Yd — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) November 16, 2022

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر، والتي تستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل على الأراضي القطرية.