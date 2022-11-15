الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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هل تساءلت يومًا عن سبب وجود الكثير من المرايا في الصالات الرياضية؟

"المرآة ضرورية لصالة الألعاب الرياضية.."

كتب معالي بن عمر
توجد مرايا في القاعات الرياضية للدعم المعنوي watanserb.com
توجد مرايا في القاعات الرياضية للدعم المعنوي
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وطن-تتوفر في القاعات الرياضية العديد من المرايا وفي كل الاتجاهات. وجميع هذه القاعات تشترك تقريبًا في نفس الشيء ألا وهو؛ لاالمرآة،  لقد اعتدنا على ذلك إلى درجة أننا لم نتساءل أبدًا عن وسبب جودها المنطقي.

وبحسب تقريرٍ لمجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، فإن تزيين نوادي الجيم بالمرايا، ليس للزخرفة أو تحسين مظهر القاعة الرياضية وإعذاءها مساحة وهمية، أو ربما ليعجب الرياضيين بأجسامهم أكثر، بل الأمر أبعد من ذلك بكثير.

ولكن ما فائدة هذه المرايا بالضبط؟ تفسير.

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المرآة في الصالات الرياضية: دعم فني ومعنوي

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عندما نتدرب في صالة الألعاب الرياضية، بدون وجود مرآة، سيكون من الصعب التحقق مما إذا كنا نقوم بالوضعية الصحيحة والأسلوب الصحيح للجسم. بالتأكيد، من خلال المرآة يمكن للجميع النظر إلى أجسادهم والتحقق مما يفعلونه، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

فضلاً عن ذلك، فإنه من الجيد دائمًا التحقق من التقدم الذي نحرزه مع تقدم الجلسات التدريبية. لذلك  ستجد غالبًا مرايا في المناطق التي يتم فيها أداء الأوزان عادةً: من خلال النظر في المرآة، يضمن كل من الرياضيين المبتدئين وذوي الخبرة أنهم يؤدون حركات صحيحة ودقيقة. وبالتالي يكون الرضا عظيماً عندما يرون ثمار جهودهم أو عندما ينجحون في إتقان بعض النقاط المحددة.

المرايا مهمة في القاعات الرياضية للتركيز على ما يقوم به المدرب
المرايا مهمة في القاعات الرياضية للتركيز على ما يقوم به المدرب

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية لديهم حافز أكبر للتدريب أمام المرآة. ليس هناك شك في النرجسية: عندما ينعكس الجسد في المرآة، فإنهم يحاولون تحسين أنفسهم عن طريق اكتشاف العيوب والأوضاع التي يجب تصحيحها بسهولة، مثل دعم القدمين، وثني الظهر.

ما هي المرآة المستخدمة في دروس المجموعة؟

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من الواضح أنه من المستحيل تجاهل دور المرآة المركزية في القاعة، التي يُقدم من خلالها دروس الأيروبكس أو الزومبا أو الرقص أو اليوغا. تحتاج هذه الدروس الجماعية بالضرورة إلى مرايا لتقليد حركات ومواقف المدرب بشكل أفضل.

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وهذا يجعل من السهل اتباع الخطوات التي أشار إليها المدرب، ولكن بعض الغرف قررت عدم تركيب المرايا. لماذا لأنه بكل بساطة لأن وجود المرآة يمكن أن يعطل الدرس. في الواقع، يركز بعض الأشخاص على صورتهم وعيوب أجسادهم إلى درجة أنهم يجدون صعوبة في التركيز على المسار نفسه.

المرآة في الصالات الرياضية: ضرورة أم إلهاء؟

إذا كنت معتادًا على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فأنت تعلم بالتأكيد أن المرآة ذات فائدة كبيرة عند القيام بخطوة أو تمرين القرفصاء. بفضل ذلك، يمكنك بسهولة مراقبة الحركة والموقف الذي تتبناه ركبتك وبالتالي تصحيح وضعك بشكل أفضل إذا لم يكن ذلك مناسبًا، تساعدك المرآة أيضًا على تبني الوضع المثالي أثناء الرفعة المميتة.

عندما نتدرب في صالة الألعاب الرياضية، بدون وجود مرآة، سيكون من الصعب التحقق مما إذا كنا نقوم بالوضعية الصحيحة والأسلوب الصحيح
عندما نتدرب في صالة الألعاب الرياضية، بدون وجود مرآة، سيكون من الصعب التحقق مما إذا كنا نقوم بالوضعية الصحيحة والأسلوب الصحيح

من الناحية المثالية، يجب استخدام المرآة فقط للحفاظ على وتيرة ثابتة واتباع حركاتنا بدقة واحدة تلو الأخرى. لسوء الحظ، في كثير من الأحيان، بدلاً من أن تساعدنا المرآة، تُلهينا عن التدريبات. من المعلوم أيضًا أن بعض الناس يستخدمون المرايا لإرضاء غرورهم: فبعضهم يتأمل شكله بشكا مُفرط، وآخرون يمشطون شعرهم أو يلتقطون صور سيلفي. ربما إذا استخدم الكثير منا المرآة لمراجعة مواقفنا وتحسين تنفيذ حركات معينة، فسنقدم أداءً أفضل.

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المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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