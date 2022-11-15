هل تساءلت يومًا عن سبب وجود الكثير من المرايا في الصالات الرياضية؟

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وطن-تتوفر في القاعات الرياضية العديد من المرايا وفي كل الاتجاهات. وجميع هذه القاعات تشترك تقريبًا في نفس الشيء ألا وهو؛ لاالمرآة، لقد اعتدنا على ذلك إلى درجة أننا لم نتساءل أبدًا عن وسبب جودها المنطقي.

وبحسب تقريرٍ لمجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، فإن تزيين نوادي الجيم بالمرايا، ليس للزخرفة أو تحسين مظهر القاعة الرياضية وإعذاءها مساحة وهمية، أو ربما ليعجب الرياضيين بأجسامهم أكثر، بل الأمر أبعد من ذلك بكثير.

ولكن ما فائدة هذه المرايا بالضبط؟ تفسير.

المرآة في الصالات الرياضية: دعم فني ومعنوي

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عندما نتدرب في صالة الألعاب الرياضية، بدون وجود مرآة، سيكون من الصعب التحقق مما إذا كنا نقوم بالوضعية الصحيحة والأسلوب الصحيح للجسم. بالتأكيد، من خلال المرآة يمكن للجميع النظر إلى أجسادهم والتحقق مما يفعلونه، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

فضلاً عن ذلك، فإنه من الجيد دائمًا التحقق من التقدم الذي نحرزه مع تقدم الجلسات التدريبية. لذلك ستجد غالبًا مرايا في المناطق التي يتم فيها أداء الأوزان عادةً: من خلال النظر في المرآة، يضمن كل من الرياضيين المبتدئين وذوي الخبرة أنهم يؤدون حركات صحيحة ودقيقة. وبالتالي يكون الرضا عظيماً عندما يرون ثمار جهودهم أو عندما ينجحون في إتقان بعض النقاط المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية لديهم حافز أكبر للتدريب أمام المرآة. ليس هناك شك في النرجسية: عندما ينعكس الجسد في المرآة، فإنهم يحاولون تحسين أنفسهم عن طريق اكتشاف العيوب والأوضاع التي يجب تصحيحها بسهولة، مثل دعم القدمين، وثني الظهر.

ما هي المرآة المستخدمة في دروس المجموعة؟

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من الواضح أنه من المستحيل تجاهل دور المرآة المركزية في القاعة، التي يُقدم من خلالها دروس الأيروبكس أو الزومبا أو الرقص أو اليوغا. تحتاج هذه الدروس الجماعية بالضرورة إلى مرايا لتقليد حركات ومواقف المدرب بشكل أفضل.

وهذا يجعل من السهل اتباع الخطوات التي أشار إليها المدرب، ولكن بعض الغرف قررت عدم تركيب المرايا. لماذا لأنه بكل بساطة لأن وجود المرآة يمكن أن يعطل الدرس. في الواقع، يركز بعض الأشخاص على صورتهم وعيوب أجسادهم إلى درجة أنهم يجدون صعوبة في التركيز على المسار نفسه.

المرآة في الصالات الرياضية: ضرورة أم إلهاء؟

إذا كنت معتادًا على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فأنت تعلم بالتأكيد أن المرآة ذات فائدة كبيرة عند القيام بخطوة أو تمرين القرفصاء. بفضل ذلك، يمكنك بسهولة مراقبة الحركة والموقف الذي تتبناه ركبتك وبالتالي تصحيح وضعك بشكل أفضل إذا لم يكن ذلك مناسبًا، تساعدك المرآة أيضًا على تبني الوضع المثالي أثناء الرفعة المميتة.

من الناحية المثالية، يجب استخدام المرآة فقط للحفاظ على وتيرة ثابتة واتباع حركاتنا بدقة واحدة تلو الأخرى. لسوء الحظ، في كثير من الأحيان، بدلاً من أن تساعدنا المرآة، تُلهينا عن التدريبات. من المعلوم أيضًا أن بعض الناس يستخدمون المرايا لإرضاء غرورهم: فبعضهم يتأمل شكله بشكا مُفرط، وآخرون يمشطون شعرهم أو يلتقطون صور سيلفي. ربما إذا استخدم الكثير منا المرآة لمراجعة مواقفنا وتحسين تنفيذ حركات معينة، فسنقدم أداءً أفضل.