رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني غاضباً ويدعو على نفسه بعدم التوفيق..لماذا؟!(شاهد)

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وطن– انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني وهو يعبر عن غضبه لسوء الخدمات الطبية في مستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد.

وبحسب ما هو متداول فقد تفاجأ السوداني خلال زيارته الأولى إلى المستشفى منذ توليه المنصب، من الواقع الخدمي السيئ للمستشفيات، معربا عن استيائه مما شاهده.

وتعبيرا عن غضبه، توجه “السوداني” في حديثه للكادر الطبي قائلا: بالدارجة العراقية: “حتى الصاحي إلي يجي هنا يتمرض.. الله لا يوفقنا على هاي الخدمة ” بمعنى أن (المعافى الذي يأتي للمستشفى يمرض بسبب سوء الأوضاع).

رئيس الوزراء العراقي: "الله لا يوفقنا على هذه الخدمة في مستشفى الكاظمية"#العراق#الحدث pic.twitter.com/q0Ly8XNNUg — ا لـحـدث (@AlHadath) November 15, 2022

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لا وجبات غذائية للمرضى

كما أظهر الفيديو رئيس الوزراء يتحدث إلى أحد المرضى في المستشفى سائلاً “كيف كانت وجبة العشاء اليوم؟”، فرد المريض “لا عشاء”.

ليلتفت السوداني إلى أحد الموظفين قائلاً:” منذ لحظات قالوا لي إن المستشفى يقدم 3 وجبات!”.

فقاطعه المريض ثانية مؤكداً: “لا وجبات تقدم للمرضى في المستشفى”!

نقل 13 موظفا بسبب التقصير

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وعقب الزيارة، أكدت وسائل إعلام عراقية بأن وزير الصحة صالح الحسناوي، أمر بنقل 13 موظفاً من المستشفى المذكور إلى أطراف العاصمة، بعد انتقاد السوداني لعدم الاهتمام بالمراجعين وغياب الأطباء المقيمين، متوعداً باتخاذ إجراءات ضدهم.

فيما انتقد البعض تلك الإجراءات، معتبرين أنها “فشة خلق” بصغار الموظفين والأطباء بدل معاقبة الكبار.

فيما رأى آخرون أن تلك الزيارة مجرد استعراض لا أكثر، مؤكدين أن كافة رؤساء الحكومة الذين تعاقبوا على المنصب خلال السنوات الماضية، زاروا هذا المرفق الطبي ولم يحركوا ساكناً.

ويغرق العراق الغني بالنفط منذ سنوات بأزمة فساد متجذرة، تغلغلت في العديد من المؤسسات الرسمية، فاقمها تسلط الأحزاب السياسية وتحاصصهم مغانم الدولة ومناصبها.