الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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الهدهد

رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني غاضباً ويدعو على نفسه بعدم التوفيق..لماذا؟!(شاهد)

وزير الصحة نقل 13 موظفا من المستشفى بسبب الإهمال

كتب سالم حنفي
رئيس الوزراء العراقي watanserb.com
رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني
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وطن– انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني وهو يعبر عن غضبه لسوء الخدمات الطبية في مستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد.

وبحسب ما هو متداول فقد تفاجأ السوداني خلال زيارته الأولى إلى المستشفى منذ توليه المنصب، من الواقع الخدمي السيئ للمستشفيات، معربا عن استيائه مما شاهده.

وتعبيرا عن غضبه، توجه “السوداني” في حديثه للكادر الطبي قائلا: بالدارجة العراقية: “حتى الصاحي إلي يجي هنا يتمرض.. الله لا يوفقنا على هاي الخدمة ” بمعنى أن (المعافى الذي يأتي للمستشفى يمرض بسبب سوء الأوضاع).

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لا وجبات غذائية للمرضى

كما أظهر الفيديو رئيس الوزراء يتحدث إلى أحد المرضى في المستشفى سائلاً “كيف كانت وجبة العشاء اليوم؟”، فرد المريض “لا عشاء”.

ليلتفت السوداني إلى أحد الموظفين قائلاً:” منذ لحظات قالوا لي إن المستشفى يقدم 3 وجبات!”.
فقاطعه المريض ثانية مؤكداً: “لا وجبات تقدم للمرضى في المستشفى”!

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نقل 13 موظفا بسبب التقصير

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وعقب الزيارة، أكدت وسائل إعلام عراقية بأن وزير الصحة صالح الحسناوي، أمر بنقل 13 موظفاً من المستشفى المذكور إلى أطراف العاصمة، بعد انتقاد السوداني لعدم الاهتمام بالمراجعين وغياب الأطباء المقيمين، متوعداً باتخاذ إجراءات ضدهم.

فيما انتقد البعض تلك الإجراءات، معتبرين أنها “فشة خلق” بصغار الموظفين والأطباء بدل معاقبة الكبار.

فيما رأى آخرون أن تلك الزيارة مجرد استعراض لا أكثر، مؤكدين أن كافة رؤساء الحكومة الذين تعاقبوا على المنصب خلال السنوات الماضية، زاروا هذا المرفق الطبي ولم يحركوا ساكناً.

ويغرق العراق الغني بالنفط منذ سنوات بأزمة فساد متجذرة، تغلغلت في العديد من المؤسسات الرسمية، فاقمها تسلط الأحزاب السياسية وتحاصصهم مغانم الدولة ومناصبها.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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