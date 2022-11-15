الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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رياضة

حارس ليفاندوفسكي ممنوع من دخول قطر لهذا السبب

الاتحاد البولندي لكرة القدم يطرد حارس ليفاندوفسكي دومينيك ويمنعه من دخول قطر

كتب فارس أبو شيحة
حارس ليفاندوفسكي الشخصي ممنوع من دخول قطر watanserb.com
حارس ليفاندوفسكي الشخصي ممنوع من دخول قطر
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وطن- أفادت تقارير صحفية بولندية، بأن حارس روبرت ليفاندوفسكي 34 عاماً، لاعب فريق برشلونة الإسباني، ممنوع من دخول قطر، بقرار من الاتحاد البولندي لكرة القدم.

طرد حارس ليفاندوفسكي

وقال موقع (eurosport) البولندي، بأن الاتحاد قرر طرد حارس ليفاندوفسكي الذي يدعى (دومينيك جي)، وهو اسم مستعار. بسبب ارتباطته بعصابة إجرامية منظمة.

كما وأردف الموقع، ” حارس ليفاندوفسكي دومينيك، يعد أحد قادة عصابة تسمى (غروتشا)، وهي مجموعة جليقي الرؤوس، ويروجون لأفكارهم النازية داخل البلاد”.

ممنوع من دخول قطر

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من جهته، قرر الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان رسمي، جاء فيه: ” وفق التقارير الإعلامية ذات الصلة، قررنا إبعاد دومينيك جي حارس ليفاندوفسكي، عن أي نشاطات بالمنتخب الوطني. وبذلك لن يسافر مع البعثة إلى قطر”.

كما وأضاف الاتحاد، ” المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم يجب أن يكون هادئاً، وفي ظروف تسمح له بالتركيز على الأمور الرياضية”.

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وختم بيانه، ” أي معلومات لم يتحقق منها وتطل وتيرة الاستعدادات لكأس العالم، ربما تضر بالفريق، من هنا تم اتخاذ القرار لتوضيح كل الظروف والشكوك بشأن هذا الأمر”.

وبحسب مكتب المدعي العام في بولندا، فقد كشف بأن عصابة “غروتشا”، لها نشاطات إجرامية خارج إطار القانون، كما أنها تقوم بتنفيذ العديد من عمليات الاختطاف. وتكسب كذلك أمولاً من الدعارة وتروج للفاشية.

مجموعة منتخب بولندا في كأس العالم 2022

وحل منتخب بولندا في المجموعة الثالثة القوية، في منافسات دور مجموعة بطولة كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب الأرجنتين والمكسيك والسعودية.

كما وسيواجه المنتخب البولندي أولى مباراته في منافسات كأس العالم 2022. أمام نظيره المكسيك، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد 974).

وبعدها سيلتقي أمام السعودية في الجولة الثانية، بينما سيواجه الأرجنتين في ختام منافسات دور مجموعات البطولة العالمية في ال30 من الشهر ذاته.

ويذكر بأن افتتاح مراسم بطولة كأس العالم 2022، ستكون في ال20 من شهر نوفمبر الجاري. كما وستختتم فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدروطن + الاتحاد البولندي لكرة القدم + eurosport
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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