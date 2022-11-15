حارس ليفاندوفسكي ممنوع من دخول قطر لهذا السبب

- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية بولندية، بأن حارس روبرت ليفاندوفسكي 34 عاماً، لاعب فريق برشلونة الإسباني، ممنوع من دخول قطر، بقرار من الاتحاد البولندي لكرة القدم.

طرد حارس ليفاندوفسكي

وقال موقع (eurosport) البولندي، بأن الاتحاد قرر طرد حارس ليفاندوفسكي الذي يدعى (دومينيك جي)، وهو اسم مستعار. بسبب ارتباطته بعصابة إجرامية منظمة.

كما وأردف الموقع، ” حارس ليفاندوفسكي دومينيك، يعد أحد قادة عصابة تسمى (غروتشا)، وهي مجموعة جليقي الرؤوس، ويروجون لأفكارهم النازية داخل البلاد”.

ممنوع من دخول قطر

- Advertisement -

من جهته، قرر الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان رسمي، جاء فيه: ” وفق التقارير الإعلامية ذات الصلة، قررنا إبعاد دومينيك جي حارس ليفاندوفسكي، عن أي نشاطات بالمنتخب الوطني. وبذلك لن يسافر مع البعثة إلى قطر”.

The Polish national team has fired one of the bodyguards of Lewandowski and his teammates because he is reportedly a neo-Nazi militant and a member of a criminal gang. — @mundodeportivo pic.twitter.com/XlssCJoXTX — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 12, 2022

كما وأضاف الاتحاد، ” المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم يجب أن يكون هادئاً، وفي ظروف تسمح له بالتركيز على الأمور الرياضية”.

- Advertisement -

وختم بيانه، ” أي معلومات لم يتحقق منها وتطل وتيرة الاستعدادات لكأس العالم، ربما تضر بالفريق، من هنا تم اتخاذ القرار لتوضيح كل الظروف والشكوك بشأن هذا الأمر”.

فضيحة تعصف بالإتحاد البولندي لكرة القدم قبل المونديال. الإتحاد البولندي لكرة القدم قام بتعيين حارس شخصي للنجم روبرت ليفاندوفسكي خلال معسكرات تدريب المنتخب وتبين أن هذا الحارس الشخصي اليوم من عصابة النازيين الجدد ومتهم بالمشاركة في العديد من الجرائم الفضيعة! pic.twitter.com/O8Rrs1MSIb — 𝗸𝗵𝗮𝗹𝗲𝗱 (@KhaledfAlajmi) November 10, 2022

وبحسب مكتب المدعي العام في بولندا، فقد كشف بأن عصابة “غروتشا”، لها نشاطات إجرامية خارج إطار القانون، كما أنها تقوم بتنفيذ العديد من عمليات الاختطاف. وتكسب كذلك أمولاً من الدعارة وتروج للفاشية.

مجموعة منتخب بولندا في كأس العالم 2022

وحل منتخب بولندا في المجموعة الثالثة القوية، في منافسات دور مجموعة بطولة كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب الأرجنتين والمكسيك والسعودية.

كما وسيواجه المنتخب البولندي أولى مباراته في منافسات كأس العالم 2022. أمام نظيره المكسيك، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد 974).

وبعدها سيلتقي أمام السعودية في الجولة الثانية، بينما سيواجه الأرجنتين في ختام منافسات دور مجموعات البطولة العالمية في ال30 من الشهر ذاته.

ويذكر بأن افتتاح مراسم بطولة كأس العالم 2022، ستكون في ال20 من شهر نوفمبر الجاري. كما وستختتم فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.