حارس ليفاندوفسكي ممنوع من دخول قطر لهذا السبب

وطن- أفادت تقارير صحفية بولندية، بأن حارس روبرت ليفاندوفسكي 34 عاماً، لاعب فريق برشلونة الإسباني، ممنوع من دخول قطر، بقرار من الاتحاد البولندي لكرة القدم.

وقال موقع (eurosport) البولندي، بأن الاتحاد قرر طرد حارس ليفاندوفسكي الذي يدعى (دومينيك جي)، وهو اسم مستعار. بسبب ارتباطته بعصابة إجرامية منظمة.

كما وأردف الموقع، ” حارس ليفاندوفسكي دومينيك، يعد أحد قادة عصابة تسمى (غروتشا)، وهي مجموعة جليقي الرؤوس، ويروجون لأفكارهم النازية داخل البلاد”.

من جهته، قرر الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان رسمي، جاء فيه: ” وفق التقارير الإعلامية ذات الصلة، قررنا إبعاد دومينيك جي حارس ليفاندوفسكي، عن أي نشاطات بالمنتخب الوطني. وبذلك لن يسافر مع البعثة إلى قطر”.

