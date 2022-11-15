تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد الإمارات في المباراة الودية

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وطن- يلتقي منتخب الأرجنتين أمام المستضيف للمواجهة الودية الإمارات، الأربعاء، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة الأرجنتين ضد الإمارات على ميدان ملعب ( محمد بن زايد)، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان.

كما وستكون بتوقيت دولة السعودية وبعض دول الخليج العربي، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، فيما ستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة فلسطين ومصر.

الإمارات 🆚 الأرجنتين

🗓️ الأربعاء 16 نوفمبر

⏱️ 7:30 مساء

🏟️ استاد محمد بن زايد

⚽️ مباراة دولية ودية #منتخب_الإمارات #الإمارات_الأرجنتين pic.twitter.com/1Do4Tfxzbt — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) November 15, 2022

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ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، لنقل أحداث المباراة الودية والقوية بين كلا المنتخبين.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد الإمارات

ويتواجد الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي على رأس القائمة المشاركة في المباراة الودية أمام الإمارات، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وجاءت التشكيلة المتوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي.

دفاع التشكيلة: ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاليافيكو (غونسالو مونتييل).

خط الوسط: رودريغو دي بول، لياندروباريديس، أليخاندرو غوميز (أليكسيس ماك ليستر).

#SelecciónMayor Hasta ahí la palabra del entrenador @lioscaloni a una semana del debut en el Mundial y en la previa del choque de mañana ante Emiratos Árabes. pic.twitter.com/EjUDeUsDAq — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 15, 2022

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، آنخل دي ماريا (باولو ديبالا).

معلق مباراة الأرجنتين ضد الإمارات

وستبث المباراة الودية بين كلا المنتخبين على قناة (أبو ظبي الرياضية 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12226، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

#SelecciónMayor El plantel que dirige Lionel Scaloni llevó a cabo el último entrenamiento de cara al encuentro que jugarán mañana Argentina y Emiratos Árabes Unidos. 📝https://t.co/9d4JLPNrlB pic.twitter.com/HYPtWFUtwm — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 15, 2022

كما ومن المتوقع أن يُعلق على أحداث مباراة الأرجنتين ضد الإمارات، المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي أو فارس عوض.

مجموعة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 قطر

ويحل منتخب الأرجنتين (راقصو الناتغو)، في المجموعة الثالثة في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برفقة بولندا والمكسيك والسعودية.

كما ويستهل راقصو التانغو أولى المواجهات في البطولة العالمية، أمام السعودية، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر الجاري، على ميدان ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وبعدها ستلتقي الأرجنتين المرشح وفق التوقعات الذهاب بعيداً في منافسات كأس العالم 2022، أمام المكسيك، كما وستكون المواجهة الختامية من منافسات دور المجموعات أمام بولندا.

المزيد من الصور 📸📸 pic.twitter.com/jCvMYzNewH — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) November 15, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2022 قطر، ستبدأ في ال20 من الشهر الجاري. كما وستختتم البطولة العالمية في ال18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.