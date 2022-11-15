الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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رياضة

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد الإمارات في المباراة الودية

ليونيل ميسي على رأس قائمة تشكيلة الأرجنتين في مواجهة الإمارات ودياً

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأرجنتين ضد الإمارات watanserb.com
تشكيلة منتخب الأرجنتين أمام الإمارات
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وطن- يلتقي منتخب الأرجنتين أمام المستضيف للمواجهة الودية الإمارات، الأربعاء، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة الأرجنتين ضد الإمارات على ميدان ملعب ( محمد بن زايد)، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان.

كما وستكون بتوقيت دولة السعودية وبعض دول الخليج العربي، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، فيما ستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة فلسطين ومصر.

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ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، لنقل أحداث المباراة الودية والقوية بين كلا المنتخبين.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد الإمارات

ويتواجد الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي على رأس القائمة المشاركة في المباراة الودية أمام الإمارات، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وجاءت التشكيلة المتوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي.

دفاع التشكيلة: ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاليافيكو (غونسالو مونتييل).

خط الوسط: رودريغو دي بول، لياندروباريديس، أليخاندرو غوميز (أليكسيس ماك ليستر).

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، آنخل دي ماريا (باولو ديبالا).

معلق مباراة الأرجنتين ضد الإمارات

وستبث المباراة الودية بين كلا المنتخبين على قناة (أبو ظبي الرياضية 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12226، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما ومن المتوقع أن يُعلق على أحداث مباراة الأرجنتين ضد الإمارات، المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي أو فارس عوض.

مجموعة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 قطر

ويحل منتخب الأرجنتين (راقصو الناتغو)، في المجموعة الثالثة في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برفقة بولندا والمكسيك والسعودية.

كما ويستهل راقصو التانغو أولى المواجهات في البطولة العالمية، أمام السعودية، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر الجاري، على ميدان ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وبعدها ستلتقي الأرجنتين المرشح وفق التوقعات الذهاب بعيداً في منافسات كأس العالم 2022، أمام المكسيك، كما وستكون المواجهة الختامية من منافسات دور المجموعات أمام بولندا.

ومن الجدير بالذكر، بأن مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2022 قطر، ستبدأ في ال20 من الشهر الجاري. كما وستختتم البطولة العالمية في ال18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المصدروطن + صفحة منتخب الأرجنتين + منتخب الإمارات
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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