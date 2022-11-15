بعد القبض على عامل النظافة بتهمة القتل.. مفاجأة جديدة في أقل من 24 ساعة!

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وطن– أخلت أجهزة الأمن المصرية، سبيل عامل النظافة، محمد عادل، صاحب واقعة “كشري التحرير” الشهيرة. وذلك بعد أقل من 24 ساعة من القبض عليه.

قتل ومخدرات وتبديد

وكان أمن الجيزة قد ألقت القبض على محمد عادل، بعدما تم استدعاءه لمركز شرطة أبو النمرس صباح الثلاثاء لفحص شكوى قدمت ضده.

وخضع عامل النظافة للفحص من قبل أجهزة الأمن بالجيزة للكشف عن عدد من القضايا التي تم اتهامه بها. من بينها قتل خطأ في حادثة تصادم بمنطقة بدر، ومخدرات وتبديد.

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براءات

وقدم عامل النظافة لجهات التحقيق شهادات رسمية تؤكد حصوله على براءات من تلك القضايا التي يعود بعضها إلى عام 2015.

وتم بعدها إخلاء سبيله من مركز شرطة أبو النمرس.

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وأكد محمد عادل أنه تلقى معاملة إنسانية من قبل أجهزة الأمن، وقدموا له الطعام وتم التعامل معه بطريقة أدمية بحسب تعبيره.

غير مطلوب

وتم فحص المستندات التي قدمها، وانتهى الأمر بإخلاء سبيله دون أي ضمان لكونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على محمد عادل، لتنفيذ أحكام قضائية صادره بحقه.

وقالت مصادر لصحيفة “القاهرة 24″، إن عامل النظافة الشهير في واقعة كشري التحرير، صادر بحقه أحكام غير نهائية لاتهامه في واقعتي قتل خطأ. في حادث في منطقة القاهرة الجديدة وحكم تبديد في منطقة أبو النمرس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن رحلت عامل النظافة إلى قسم شرطة أبو النمرس، لعمل المعارضة المطلوبة عليه. ثم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وذلك قبل إخلاء سبيله لاتضاح براءته.

ضجة فيديو الكشري

وذاع صيت عامل النظافة بعدما أثيرت ضجة في مصر بعد تداول مقطع فيديو، أظهر ما قيل إنه طرد عامل نظافة من أحد المطاعم. وتم منعه من تناول الطعام بداخله.

وحاز هذا العامل على تضامن واسع في مصر، سواء من قبل المواطنين أو النجوم، مثل: الفنان أحمد العوضي، الذي اصطحبه على طاولة عشاء، أو المذيعة مي حلمي، التي أعلنت توفير فرصة عمل له في القناة التي يعمل بها.

وكان العامل قد دخل المطعم مرتديا الزي الرسمي المخصص لعمله في جمع القمامة وتنظيف الشوارع، رغبةً منه في تناول وجبة كشري للغداء.

وبعد دفعه قيمة علبة كشري بسعر 15 جنيهاً، فوجئ بأن أحد العاملين بالمطعم يطرده من المطعم بسبب ملابسه. كما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وقال العامل تعليقاً على الواقعة: “إحنا بنلم زبالتهم”، مؤكداً أنه دفع ثمن علبة الكشري. وكان ينتظر الحصول على علبته كغيره من زوار المطعم.