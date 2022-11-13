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يعشقه الكثيرون..دراسة تحذر من مشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

شرب الشاي في درجة حرارة عالية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

كتب ايمان الباجي
يعشقه الكثيرون..دراسة تحذر من مشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان watanserb.com
مشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان
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وطنوفقًا لدراسة نُشرت في دورية Annals of Internal Medicine، فإن تناول هذا المشروب، الذي يستمتع به الملايين، يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بنوع معين من السرطان.

السرطان

يظل مرض السرطان ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في أمريكا، بعد أمراض القلب مباشرة، وتلعب عوامل نمط الحياة دورًا مهمًا.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021، فإن عوامل نمط الحياة التي تؤثر بشكل كبير على مخاطر الإصابة بالسرطان هي التدخين واستهلاك الكحول وسوء التغذية والسمنة أو زيادة الوزن.

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على الرغم من أنه ليس سراً أن هذه العادات تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان، إلا أن هناك عامل آخر يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بنوع معين من السرطان وقد يكون شيئًا تفعله يوميًا دون أن تعرف ذلك، حسب ما كشفته مجلة”bestlifeonline“.

شرب الشاي ساخنََا

وجدت دراسة كبيرة نُشرت في دورية Annals of Internal Medicine عام 2018 أن شرب الشاي في درجة حرارة عالية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء – وهو السرطان الثامن الأكثر شيوعًا على مستوى العالم.

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واعتمدت الدراسة، على بيانات من أكثر من 50000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا، قدموا معلومات حول حالتهم الاجتماعية والاقتصادية وعوامل أخرى يعتقد أنها تؤثر على مخاطر الإصابة بالسرطان.

ووجد الباحثون أن الشاي الساخن مرتبط بزيادة خطر “سرطان الخلايا الحرشفية في المريء”، أو سرطان المريء – الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة.

وعلى الرغم من أن الآلية الكامنة وراء الارتباط بين الشاي الساخن وسرطان المريء غير معروفة، تشير الأبحاث إلى أن استهلاك السوائل الساخنة بشكل متكرر يمكن أن يتلف الخلايا المبطنة للمريء.

عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

في حين أن شرب الشاي الساخن في درجات حرارة عالية جدًا يمكن أن يتلف الخلايا المبطنة للمريء ويحتمل أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، لاحظ الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا الشاي الساخن بالإضافة إلى تدخين التبغ وشرب كميات كبيرة من الكحول كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بخمس مرات.

الحل؟

إذا كنت تحب كوبًا من الشاي الدافئ في صباح بارد، فلا داعي للتخلي عن مشروبك المفضل. طالما أنك تتجنب التدخين ولا تشرب الكثير من الكحول، يمكنك الاستمتاع بالشاي مع تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

ما عليك سوى مراقبة درجة حرارة المشروب والتأكد من القيام بعادات صحية أخرى، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن مليء بالفواكه والخضروات، وعدم التدخين أو الإفراط في تناول الكحوليات.

المصدرباست لايف، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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