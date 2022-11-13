تعديل جديد يطرأ على تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

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وطن- طرأ تعديل جديد على تشكيلة منتخب السعودية، بعد يومين فقط من الإعلان عن القائمة النهائية بقرار من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للصقور الخضر، المشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

استبعاد فهد المولد من تشكيلة منتخب السعودية

وقرر الفرنسي رينارد استبعاد فهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، بعد الاطلاع على مستجدات لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية الخاصة باللاعب أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، واستدعاء نواف العابد لاعب نادي الشباب بدلاً عنه.

26 صقرًا 🦅

يحلقون في سماء المونديال 💚 pic.twitter.com/kzgmQsB5s2 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 11, 2022

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كما وجاء قرار استبعاد المولد من قائمة تشكيلة منتخب السعودية ( الصقور الخضر)، المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، عقب التشاور القانوني في تلك القضية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

المدير الفني "إيرڤي رينارد" يستبعد "فهد المولد"، ويستدعي "نواف العابد" في القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 📝⬇ pic.twitter.com/2wNWwKIhwY — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 13, 2022

تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

وجاءت تشكيلة منتخب السعودية النهائية بعد هذا التعديل الاحترازي عليها، من قبل المدرب الفرنسي رينارد المشاركة في مونديال كأس العالم 2022، كما يلي:

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حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي.

دفاع التشكيلة: سلطان الغانم، عبد الإله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، حسان التمبكتي.

خط الوسط: محمد البريك، عبد الله عطيف، عبد الإله المالكي، رياض شراحيلي، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري.

قائمة الأخضر في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ⬇ pic.twitter.com/0GSO5L9K5C — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 11, 2022

مركز الهجوم: سامي النجعي، هتان باهبري، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، هيثم العسيري، فراس البريكان، صالح الشهري، نواف العابد.

مجموعة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، برفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

كما وستكون أولى مواجهات منتخب السعودية أمام الأرجنتين ( راقصي التانغو)، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب (استاد لوسيل).

الحمدلله من قبل وبعد 🇸🇦

شرف كبير تواجدي ضمن قائمة المنتخب الوطني في أكبر محفل رياضي بمونديال العالم 2022 وبإذن الله نكون أهل لهذه الثقة ونقدم مشاركة مشرفة تعكس اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة للشباب والرياضة. #قدام pic.twitter.com/qLGGwok6Q0 — فهد المولد (@fahad_almowalad) November 11, 2022

وبعدها سيلتقي أمام بولندا في منافسات الجولة الثانية، على أن تكون ختام منافسات دور المجموعات. أمام المكسيك في ال30 من الشهر الجاري.