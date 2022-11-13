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رياضة

تعديل جديد يطرأ على تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

استبعاد المولد واستبدلاله بنواف العابد بعد يومين من الإعلان عن تشكيلة السعودية في كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب السعودية بعد استبعاد المولد watanserb.com
تشكيلة منتخب السعودية بعد استبعاد المولد
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وطن- طرأ تعديل جديد على تشكيلة منتخب السعودية، بعد يومين فقط من الإعلان عن القائمة النهائية بقرار من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للصقور الخضر، المشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

استبعاد فهد المولد من تشكيلة منتخب السعودية

وقرر الفرنسي رينارد استبعاد فهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، بعد الاطلاع على مستجدات لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية الخاصة باللاعب أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، واستدعاء نواف العابد لاعب نادي الشباب بدلاً عنه.

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كما وجاء قرار استبعاد المولد من قائمة تشكيلة منتخب السعودية ( الصقور الخضر)، المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، عقب التشاور القانوني في تلك القضية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

وجاءت تشكيلة منتخب السعودية النهائية بعد هذا التعديل الاحترازي عليها، من قبل المدرب الفرنسي رينارد المشاركة في مونديال كأس العالم 2022، كما يلي:

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حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي.

دفاع التشكيلة: سلطان الغانم، عبد الإله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، حسان التمبكتي.

خط الوسط: محمد البريك، عبد الله عطيف، عبد الإله المالكي، رياض شراحيلي، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري.

مركز الهجوم: سامي النجعي، هتان باهبري، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، هيثم العسيري، فراس البريكان، صالح الشهري، نواف العابد.

مجموعة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، برفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

كما وستكون أولى مواجهات منتخب السعودية أمام الأرجنتين ( راقصي التانغو)، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب (استاد لوسيل).

وبعدها سيلتقي أمام بولندا في منافسات الجولة الثانية، على أن تكون ختام منافسات دور المجموعات. أمام المكسيك في ال30 من الشهر الجاري.

المصدروطن + صفحة منتخب السعودية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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