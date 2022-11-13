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حياتنا

الراقصة دينا تفتتح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة فاضحة وعارية (شاهد)

يصل سعره الى 4500 يورو!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الراقصة دينا في مهرجان القاهرة السينمائي watanserb.com
الراقصة دينا في مهرجان القاهرة السينمائي

وطن – بإطلالةٍ ساخنة وجريئة، ظهرت الراقصة المصرية دينا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وظهرت دينا بفستان قصير شفاف من تصميم دار أزياء Prada، وارتدت من تحته بطانة تشبه الملابس الداخلية، وهي مختلفة عن التي تباع مع الفستان.

ويصل سعره إلى 4500 يورو، أي ما يعادل 113 ألف جنيه مصري.

وجاء تصميم الفستان وخامته مشابهين لحد كبير لما ظهرت به النجمة اللبنانية إليسا في حفل رأس سنة 2021.

 

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن، على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، أبرزهم حسين فهمي، وشريف منير، وليلى علوي، ونهال عنبر، ونبيلة عبيد، وأحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، وعبد الرحيم كمال، وأنوشكا وأخرين.

وسيطر اللون الأسود على فساتين النجمات بإفتتاح الدورة الــ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، ومن بين النجمات الذين إختارو الزى الأسود كانت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

المصدر"في الفن" - وطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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