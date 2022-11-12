شيرين عبدالوهاب.. خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة حول عودتها لحسام وسر تعابير وجهها الغريبة!

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وطن- شكّلت عودة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، إلى الفنان حسام حبيب، صدمةً قوية بين متابعيها.

وهو الأمر الذي دفع جمهور شيرين عبدالوهاب، إلى مراقبة فيديو عقد قرانِهما من جديد.

خبير لغة الجسد

ولاحظَ المتابعون، أنّ شيرين تبكي وتبدو تعابير وجهها غير سعيدة، وهو الأمر الذي أثار قلقهم مجدداً حول سلامتها.

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وفي هذا السياق، فسّرَ خبير لغة الجسد، مصطفى مسلم، تعابيرَ شيرين الغريبة، وحركات حسام حبيب أيضاً.

ونشر “مصطفى مسلم” عبر صفحته الخاصة على فيسبوك فيديو عقد القران، مع تحليل لغة الجسد لشخصية شيرين وحسام.

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وفسّرَ “مسلم”، أن إغلاق يد حسام حبيب أثناء عقد القران تُشير إلى الانغلاق على نفسه. وأن طريقة جلوسه تشير إلى الخضوع.

منفصلة عن العالم الخارجي

أما شيرين وتعابيرها الغريبة، ففسّرها بأنها كانت تتذكر أحداثاً حزينة من الماضي، وكانت غير منتبهة لكلام المأذون.

وأشار “مسلم” إلى أنّ إغلاق عيني شيرين، دليلٌ على أنّها تحاول فصل نفسها عن العالم المحيط بها، والتركيز على شيء معين داخلها.

وكتب مسلم: “هي غير سعيدة على الإطلاق. فقد دخلت في حالة تفكير عميقة. تفصلها عن المحيط الخارجي”.

شعور بالذنب

وأما تشابك يدي شيرين، يشير إلى شدة التوتر وشعورها بالذنب، ومعاتبة نفسها وإلقاء اللوم عليها.

وجزمَ “مسلّم” بأنّ شيرين تعاني من اضطراب الشخصية الحدية ومتلازمة ستوكهولم. وهي حالة تجعل المصاب يتعاطف مع معنفه. وهذا عكس الخوف والرعب والازدراء المتوقع من الضحايا فى مثل هذه المواقف.

وأضاف الخبير: “في هذه الحالة، يُكون الضحية مشاعر إيجابية تجاه آسره”.

اضطرابات متوافقة

وبحسب مسلم: “حسام حبيب يمتلك شخصية نرجسية. وأبرز ضحايا النرجسيين، هم الشخصيات التي تعاني اضطراب الشخصية الحدية”.

وتابع مسلم: “النرجسي عنده إحساس بالعظمة. عكس الحدية عنده إحساس بالدونية، فبيكملوا بعض”.

كلا الشخصيتين تنجذبان لبعضهما بقوة، لذا تعود شيرين له مرة أخرى رغم كل ما حدث.

مي العيدان

هذا وقد هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، شيرين بشراسة، بعد عودتها إلى حسام، مطالِبةً بمقاطعة حفلاتها.

ونشرت مي العيدان، صورةً من عقد قران شيرين وحسام عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وعلقت العيدان: “شيرين تعود رسميًا إلى حسام حبيب، مبروك عليكي ليس الزواج. لا مبروك عليكي خسارة أمك وشقيقك وبناتك وجمهورك والإعلام”.

وتابعت العيدان: “رسالة لكل جمهورها والناس اللي وقفوا معاها عامًا كاملًا. قاطعوها وقاطعوا حفلاتها، نحن لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيًا. ولا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان مدمن وعدو نفسه”.

واختتمت العيدان تحريضَها ضد شيرين بالقول: “مبروك عليكي الضرب والسحل شكلك بتحبي المرمطة، قاطعوها”.