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وطن– تنشر “وطن” سعر الدولار في السودان، اليوم، الأحد 13 نوفمبر 2022، وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 577 جنيهاً للشراء، و581.32 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الأحد، في السودان في البنوك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 597.31 جنيهاً للشراء، و601.79 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 682.87 جنيهاً للشراء، و688.001 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.24 جنيهاً للشراء، و153.38 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.22 جنيهاً للشراء، و158.39 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.73 جنيهاً للشراء، و158.91 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1530.91 جنيهاً للشراء، و1542.39 جنيهاً للبيع.

انهيار الاقتصاد السوداني

ويمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات، وتفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاط الاقتصادي منذ أن أدى تحرك عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضِيَ إلى انتخابات ديمقراطية.

وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

رفع سعر الوقود

وقبل أيام، أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن رفع سعر البنزين إلى 620 جنيهاً سودانياً (1.07 دولارات) للتر من 522 جنيهاً، وأضافت أنها رفعت سعر الديزل من 672 جنيهاً سودانياً إلى 720 جنيهاً.

من جانبه، قال وزير المالية السوداني “جبريل إبراهيم”، إنّ الحكومة تقترض مبالغ محدودة من البنك المركزي، لكنّها لا تزال قادرة على السيطرة على التضخم.

وصرّح إبراهيم: “أياً كان ما نقترضه فهو ضمن الحدود التي وضعها صندوق النقد الدولي لنا. ولا يؤثر سلباً على التضخم (أو) سعر الصرف”.

وقال مقرضون دوليون ومانحون غربيون، إنّ استئناف الدعم المالي مرهون بعودة حكومة يقودها المدنيون، وبعد جمود طويل الأمد، قدّم الجيش السوداني مؤخراً وجهة نظره حول مسودة دستور، كأساس لمحادثات من أجل اتفاق سياسي جديد بوساطة الأمم المتحدة.