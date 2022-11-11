الجمعة, نوفمبر 11, 2022
الرئيسيةحياتنا10 أسئلة تسألها شركات الطيران عند التوظيف..كيف تتصرف معها؟
حياتنا

10 أسئلة تسألها شركات الطيران عند التوظيف..كيف تتصرف معها؟

كيف تجتاز المقابلة بنجاح؟

كتب ايمان الباجي
10 أسئلة تسألها شركات الطيران عند التوظيف..كيف تتصرف معها؟ watanserb.com
أفراد طاقم طيران فين أير
- Advertisement -

وطن- إن المقابلات التي تقوم بها شركات الطيران هي نوعا ما صعبة ومرهقة، حيث هناك الكثير من المراحل التي يجب اجتيازها لكي يتأكد من يجري المقابلة معك أنك الشخص المناسب للوظيفة.

لذا، فإن التعرف على نوع الأسئلة التي سيتم طرحها يوم المقابلة، ومعرف كيفية الإجابة عنها هي أفضل طريقة للتميز عن بقية المترشحين، وإظهار أنك قد استعددت جيدا للمقابلة.

في هذا الإطار، كشف موقع simpleflying عن مجموعة من الأسئلة التي تسألها شركات الطيران في المقابلات، فضلا عن كيفية الإجابة عنها بشكل مناسب حتى تتمكن من اجتياز المقابلة بشكل احترافي.

طاقم من شركة “فيرجن اتلانتك” للطيران

“أخبرني عن نفسك”

- Advertisement -

هذا سؤال بسيط للغاية يتطلب منك أن تذكر تجاربك المهنية مع التركيز خاصة على جانب خدمة العملاء (إذا كانت لديك خبرة.)

علاوة على ذلك، إذكر أي تعليم  أكاديمي قد تلقيته أو اللغات التي تتقنها فضلا عن الأشياء التي ترى أنها يمكن أن تكون مناسبة لدور طاقم الطائرة.

“ما الذي يمكنك أن تقدمه لهذا الدور؟”

هناك طرق للتعامل مع هذا السؤال، حيث يمكنك على سبيل المثال إخبار الشخص الذي يقوم بتوظيفك عن تجاربك السابقة والعلاقة التي تربط بينها وبين هذه الوظيفة.

- Advertisement -

لذا، تأكد من أنك قد أجريت البحث المطلوب عن الشركة وفهمت بالضبط ما تطلبه الوظيفة.

“لماذا ترغب بالعمل لدينا؟”

قبل الإجابة عن هذا السؤال، تأكد من أنك قمت بالبحث جيدََا عن شركة الطيران وتاريخها. فحاول أن تخبرهم على سبيل المثال عن البعض من وجهات الشركة وأسطولها الجوي.

“متى قدمت خدمة عملاء بطريقة ممتازة؟”

حاول ربط هذه الاجابة بأمثلة مباشرة من حياتك المهنية، وفكر في وقت قدمت فيه أفضل ما لديك وتجاوزت فيه أداء الواجب المطلوب.

“كيف تتقبل النقد؟”

يتعرض طاقم الطائرة للكثير من الانتقادات خلال مسيرتهم المهنية، لذلك من الضروري أن تكون مستعدًا لتقبل ذلك. ومن المهم بشكل خاص أن تقول في المقابلة أنك تتعلم من النقد وأنه يمكن اعتباره ملاحظات بناءة.

“ماهي نقاط قوتك؟”

بالتفكير في هذه الوظيفية، حاول أن تخبرهم بما هي نقاط القوة التي لديك. هل عملت على سبيل المثال في نوبات عمل؟ أو اعتدت على العمل تحت الضغط؟ هل اعتدت على التعامل مع الناس بشكل عام؟. لذا كل ما ينصح القيام به هنا هو إعطاء أمثلة.

طاقم من شركة “طيران الإمارات”

“ما هي نقاط ضعفك؟”

فكر في قلق لديك وكيف يمكنك التعلم منه وتحويله إلى تغيير إيجابي. اختر شيئًا لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بوظيفة طاقم الطائرة.

“هل سبق وواجهت تجربة سيئة مع خدمة عملاء؟”

أعط مثالاً على خدمة سيئة من تجربتك ولكن أضف أيضًا كيف تجاوزت تلك العقبة وحولتها إلى تجربة عملاء جيدة.

“ما هو أصعب مايمكن أن تمر بها خلال هذه الوظيفة؟”

إن معرفة الدور بالتفصيل مرة أخرى سيساعد ويظهر للأشخاص الذين يقومون بتوظيفك أنك تفهم الوظيفة  ومتطلباتاها.

لذلك، يمكنك أن تذكر على سبيل المثال كيف ستكون مغتربََا طوال الوقت وكيف ستفوت المناسبات الخاصة.

“هل لديك أي أسئلة؟”

اغتنم هذه الفرصة لإظهار المبادرة واسأل عن النمو الوظيفي المستقبلي أو فرص التدريب التي تقدمها الشركة، حيث يمكن أن يظهر هذا أنك تتطلع إلى تطوير مهنة طويلة الأمد مع الشركة.
المصدرsimpleflying، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

“مقصورة سرية” داخل الطائرة.. هل شاهدتها من قبل وماذا تفعل المضيفات داخلها؟

حياتنا

هذه أسوأ شركة طيران من حيث تأخيرُ الرحلات وإلغاؤها!

الهدهد

رئيس أكبر شركة طيران بأوروبا يفجر مفاجأة صادمة عن أسعار التذاكر

حياتنا

لماذا لا تعوّضك شركات الطيران إذا كُسر مقبض أو عجلات حقيبتك

الهدهد

“انجازات تتوالى” .. الخطوط الجوية القطرية تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة الـ6

تقارير

“كورونا” يوّجه ضربة قاصمة ل شركات الطيران حول العالم

الهدهد

مهازل شركات الطيران مستمرة.. طرد راكب أراد دخول “الحمام”

حياتنا

«شاهد» طيران “الملكية الأردنية” يردّ بأسلوب “عبقريّ” على قرار الحظر الأميركي

الهدهد

“شاهد”: هذا هو سر قرار الولايات المتحدة حظر الأجهزة الإلكترونية على الطائرات القادمة إليها

حياتنا

5 أسرار تُخفيها عنكم شركات الطيران!

أرشيف - المجلة

أغرب 8 أسئلة يطرحها ركاب الطائرات على المضيفات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

في إطار تسوية مع النظام وعدم إحراجه.. عائلة الناشط علاء عبدالفتاح تتقدم بطلب للعفو عنه!

الكشف عن افتتاح أول كازينو في الخليج العربي في الإمارات ينافس كازينوهات لاس فيجاس!

تحرش جماعي بنساء مغربيات “داخل مقر حكومي لحقوق الإنسان” وإدانة واسعة للحادثة وسط محاولات لتكميم الأفواه

الفيفا ينتصر لقطر ويصدم منتخب الدنمارك بهذا القرار

حينما تغضب أفعى أناكوندا .. هذا ما تفعله! (فيديو)

محكمة سويسرية تقر تعويضاً بآلاف الدولارات للاجئة سورية أجهضت بعد ترحيلها عبر القطار!

هل قدم صامويل إيتو الرشوة من أجل إقصاء المنتخب الجزائري ؟ لاعب كاميروني سابق يفضحه

استجابة لوصية السلطان.. طيران السلام العُماني ينسحب من معرض بحريني تطبيعي

وسط جدل حول إقصائه.. هكذا تضامن المغربي “حكيمي” مع الإسباني “راموس”

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يبكي بحرقة: لم أتوقع عودة الجوع إلى هذا البلد(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC