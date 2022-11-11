10 أسئلة تسألها شركات الطيران عند التوظيف..كيف تتصرف معها؟

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وطن- إن المقابلات التي تقوم بها شركات الطيران هي نوعا ما صعبة ومرهقة، حيث هناك الكثير من المراحل التي يجب اجتيازها لكي يتأكد من يجري المقابلة معك أنك الشخص المناسب للوظيفة.

لذا، فإن التعرف على نوع الأسئلة التي سيتم طرحها يوم المقابلة، ومعرف كيفية الإجابة عنها هي أفضل طريقة للتميز عن بقية المترشحين، وإظهار أنك قد استعددت جيدا للمقابلة.

في هذا الإطار، كشف موقع simpleflying عن مجموعة من الأسئلة التي تسألها شركات الطيران في المقابلات، فضلا عن كيفية الإجابة عنها بشكل مناسب حتى تتمكن من اجتياز المقابلة بشكل احترافي.

“أخبرني عن نفسك”

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هذا سؤال بسيط للغاية يتطلب منك أن تذكر تجاربك المهنية مع التركيز خاصة على جانب خدمة العملاء (إذا كانت لديك خبرة.)

علاوة على ذلك، إذكر أي تعليم أكاديمي قد تلقيته أو اللغات التي تتقنها فضلا عن الأشياء التي ترى أنها يمكن أن تكون مناسبة لدور طاقم الطائرة.

“ما الذي يمكنك أن تقدمه لهذا الدور؟”



هناك طرق للتعامل مع هذا السؤال، حيث يمكنك على سبيل المثال إخبار الشخص الذي يقوم بتوظيفك عن تجاربك السابقة والعلاقة التي تربط بينها وبين هذه الوظيفة.

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لذا، تأكد من أنك قد أجريت البحث المطلوب عن الشركة وفهمت بالضبط ما تطلبه الوظيفة.

“لماذا ترغب بالعمل لدينا؟”

قبل الإجابة عن هذا السؤال، تأكد من أنك قمت بالبحث جيدََا عن شركة الطيران وتاريخها. فحاول أن تخبرهم على سبيل المثال عن البعض من وجهات الشركة وأسطولها الجوي.

“متى قدمت خدمة عملاء بطريقة ممتازة؟”

حاول ربط هذه الاجابة بأمثلة مباشرة من حياتك المهنية، وفكر في وقت قدمت فيه أفضل ما لديك وتجاوزت فيه أداء الواجب المطلوب.



“كيف تتقبل النقد؟”

يتعرض طاقم الطائرة للكثير من الانتقادات خلال مسيرتهم المهنية، لذلك من الضروري أن تكون مستعدًا لتقبل ذلك. و من المهم بشكل خاص أن تقول في المقابلة أنك تتعلم من النقد وأنه يمكن اعتباره ملاحظات بناءة.

“ماهي نقاط قوتك؟”

بالتفكير في هذه الوظيفية، حاول أن تخبرهم بما هي نقاط القوة التي لديك. هل عملت على سبيل المثال في نوبات عمل؟ أو اعتدت على العمل تحت الضغط؟ هل اعتدت على التعامل مع الناس بشكل عام؟. لذا كل ما ينصح القيام به هنا هو إعطاء أمثلة.

“ما هي نقاط ضعفك؟”

فكر في قلق لديك وكيف يمكنك التعلم منه وتحويله إلى تغيير إيجابي. اختر شيئًا لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بوظيفة طاقم الطائرة.

“هل سبق وواجهت تجربة سيئة مع خدمة عملاء؟”

أعط مثالاً على خدمة سيئة من تجربتك ولكن أضف أيضًا كيف تجاوزت تلك العقبة وحولتها إلى تجربة عملاء جيدة.

“ما هو أصعب مايمكن أن تمر بها خلال هذه الوظيفة؟”

إن معرفة الدور بالتفصيل مرة أخرى سيساعد ويظهر للأشخاص الذين يقومون بتوظيفك أنك تفهم الوظيفة ومتطلباتاها.

لذلك، يمكنك أن تذكر على سبيل المثال كيف ستكون مغتربََا طوال الوقت وكيف ستفوت المناسبات الخاصة.

“هل لديك أي أسئلة؟”