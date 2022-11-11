السودان..تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد استقرار دام لأسابيع

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وطن– سجل سعر الدولار في السوق السوداء في السودان، خلال تعاملات المساء، اليوم الجمعة، تراجعا ملحوظا، في حين استقر سعر العملة الخضراء في تعاملات البنوك.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 578.5 جنيهاً للشراء، و582.83 جنيهاً للبيع.

كما أفاد متعاملون داخل السوق الموزاية (السوداء) لـ”وطن” بتراجع سعر العملة الخضراء إلى 580 جنيها، بعد فترة استقرار طويلة ثبتت عند 581 جنيها.

سعر اليورو في السودان اليوم

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وسجّل سعر اليورو، اليوم الجمعة، في السودان تراجعاً في البنوك، ليصل إلى 579.58 جنيهاً للشراء، و583.82 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر اليورو في السوق السوداء 570 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 659.14 جنيهاً للشراء، و664.08 جنيهاً للبيع.

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وسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل السوق الموزاية 713 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.63 جنيهاً للشراء، و153.78 جنيهاً للبيع.

وسجل ريال السعودي داخل السوق السوداء سعر 153 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.62 جنيهاً للشراء، و158.81 جنيهاً للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي داخل السوق السوداء سعر 157 جنيها.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.14 جنيهاً للشراء، و159.33 جنيهاً للبيع.

وسجل الريال القطري داخل السوق السوداء سعر 156 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1534.88 جنيهاً للشراء، و1546.40 جنيهاً للبيع.