الجمعة, نوفمبر 11, 2022
الرئيسيةالهدهدفيديو متداول لخروج أولى مظاهرات 11/11 في مصر ومصطفى بكري يعلق
الهدهد

فيديو متداول لخروج أولى مظاهرات 11/11 في مصر ومصطفى بكري يعلق

ترقب كبير لما تشهده مصر اليوم ودار الإفتاء تحذر من الخروج

كتب وطن
watanserb.com
- Advertisement -

وطن – تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر مظاهرات ليلية نظمها المصريون اليوم الجمعة، استجابة للدعوة التي أطلقت للخروج اليوم الجمعة 11/11.

وظهر في الفيديو، مئات المتظاهرين هو يجوبون منطقة شبرا شمالي مصر بأعداد ضخمة، ورددوا هتافات مناهضة للنظام المصري.

مصطفى بكري يشكك

- Advertisement -

إلا أن النائب والإعلامي الشهير مصطفى بكري شكك في حقيقة هذه التظاهرة، واتهم جماعة الإخوان المسلمية بفبركتها.

وقال بكري في تغريدة عبر تويتر: “الخونه أعدوا الفيديوهات المفبركه عن المظاهرات الحاشده لإذاعتها ونشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي”.

وأضاف: “العبوا غيرها شعب مصر العظيم سيرد عليكم بطريقته ، راية الوطن ستظل عاليه رغم أنف المتآمرين وأسيادهم”.

- Advertisement -

الداخلية تتهم الإخوان بالفبركة

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد اتهمت جماعة الإخوان التي تصنفها السلطات بأنها تنظيم إرهابي، بأنها تفبرك مشاهد ولقطات من تظاهرات سابقة، وتعيد نشرها على أنها تخرج في هذه الفترة.

دار الإفتاء تحذر من الخروج

وسبق أن حذّرت “دار الإفتاء” المصرية في بيان رسمي لها، المصريينَ من المشاركة في التظاهرات التي تتم الدعوة لها على نطاق واسع، (دعوات 11\11)، واصفة هذه الدعوات بأنها “فتنة”.

ودعت دار الإفتاء، لعدم المشاركة فيها بزعم الحفاظ على الوطن، وقالت: “في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس أعماها العداء للوطن”.

تأهب أمني

ورفعت السلطات المصرية حالة التأهّب الأمني إلى أعلى مستوى، تحسّباً لدعوات التظاهرات في 11/11.

وانتشر مقطع فيديو، قيل إنه من محافظة السويس، يرصد انتشارا أمنيا مكثفا جدا لعشرات الآليات الأمنية بعد دعوات للتظاهر.

الاحتجاجات تتزامن مع مؤتمر المناخ

وتتزامن هذه الاحتجاجات المرتقبة، والتي حذّرت السفارة الأمريكية في القاهرة مواطنيها في مصر منها، مع انعقاد قمة المناخ التي تحوّلت إلى مصدر قلق للنظام، عقب التضامن الواسع من قبل عدد كبر من المشاركين فيها مع الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح، ومطالبتهم النظام بالإفراج عنه.

المصدروطن - رصد تويتر
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
تقارير

عبدالله الشريف: 3 أسلحة للمصريين للتظاهر الآمن في 11/11 (شاهد)

الهدهد

اقتحام السويس بأسطول مدرعات وسيارات شرطة عشية 1111 وغلق المدينة (شاهد)

اقتصاد

التضخم في مصر يبلغ أعلى مستوى في 4 سنوات.. والأسعار تطحن الشعب

الهدهد

لحظة انفجار مرعب بمصنع أسطوانات أكسجين في مصر على بعد أمتار من مدرسة (شاهد)

الهدهد

مصري باغته الأمن أثناء بث مباشر يروج فيه لـ1111.. رد فعله غير متوقع

الهدهد

الاحتساب الحراري.. رئيس العراق يثير موجة سخرية في قمة المناخ (شاهد)

اقتصاد

قطر تودع مليار دولار في خزينة البنك المركزي المصري

تقارير

مصر.. نفق سري مُكتشف قد يقود إلى أهم اكتشاف أثري بالقرن الحالي

حياتنا

فيديوهات جنسية لسيدة مصرية وعشيقها تلقي بها إلى الهاوية.. بشاعة ما حدث لا يتصوره عقل!

الهدهد

صورة طالبات الإسدال بمدرسة مصرية تثير جنون عمرو أديب وخيري رمضان

حياتنا

لماذا رفض أحمد زكي الحج وصرخ في وجه عفاف شعيب “بأنه شيطان”؟

اقتصاد

إيكونوميست: مواجهة مرتقبة بين السعودية ومصر بسبب أزمة الديون!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد علي يكشف مخطط ابني زايد وسلمان لفرض سيطرة إماراتية على مصر (شاهد)

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

احذر آلام الفك..قد يكون علامة على الإصابة بهذا المرض القاتل!

عبدالله الشريف: 3 أسلحة للمصريين للتظاهر الآمن في 11/11 (شاهد)

رد فعل مذهل لوالدة شام البكور المتوجة بلقب تحدي القراءة ومفاجأة نجاة الطفلة من الموت

عشيقة بيكيه ترقص عارية على أنغام أغنية لشاكيرا .. لقهرها وإغاظتها! (فيديو)

النظام المصري ينتقم من عبدالله الشريف.. اعتقال شقيقه الأخير وتحطيم محتويات منزله

رونالدو على رأس القائمة .. تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر

اللقطات الأولى للعثور على جثامين 5 أفغان قتلوا طعنا في تركيا

نجم مؤثر يغيب عن تشكيلة منتخب ألمانيا في مونديال كأس العالم 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC