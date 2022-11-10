فيديو متداول لخروج أولى مظاهرات 11/11 في مصر ومصطفى بكري يعلق

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وطن – تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر مظاهرات ليلية نظمها المصريون اليوم الجمعة، استجابة للدعوة التي أطلقت للخروج اليوم الجمعة 11/11.

وظهر في الفيديو، مئات المتظاهرين هو يجوبون منطقة شبرا شمالي مصر بأعداد ضخمة، ورددوا هتافات مناهضة للنظام المصري.

#شبرا :: يارب شمس بكره وهي بتغرب يغرب معاها الظلم و القهر و الذل و القمع #انزل١١_١١_حرر_بلدك #موعد_مع_الحريه pic.twitter.com/C4ZbisG87W — نورهان رجب (@nourhan_rajab11) November 10, 2022

مصطفى بكري يشكك

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إلا أن النائب والإعلامي الشهير مصطفى بكري شكك في حقيقة هذه التظاهرة، واتهم جماعة الإخوان المسلمية بفبركتها.

وقال بكري في تغريدة عبر تويتر: “الخونه أعدوا الفيديوهات المفبركه عن المظاهرات الحاشده لإذاعتها ونشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي”.

وأضاف: “العبوا غيرها شعب مصر العظيم سيرد عليكم بطريقته ، راية الوطن ستظل عاليه رغم أنف المتآمرين وأسيادهم”.

الخونه أعدوا الفيديوهات المفبركه عن المظاهرات الحاشده لإذاعتها ونشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي ، إلعبوا غيرها شعب مصر العظيم سيرد عليكم بطريقته ، راية الوطن ستظل عاليه رغم أنف المتآمرين وأسيادهم — مصطفى بكري (@BakryMP) November 11, 2022

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الداخلية تتهم الإخوان بالفبركة

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد اتهمت جماعة الإخوان التي تصنفها السلطات بأنها تنظيم إرهابي، بأنها تفبرك مشاهد ولقطات من تظاهرات سابقة، وتعيد نشرها على أنها تخرج في هذه الفترة.

دار الإفتاء تحذر من الخروج

وسبق أن حذّرت “دار الإفتاء” المصرية في بيان رسمي لها، المصريينَ من المشاركة في التظاهرات التي تتم الدعوة لها على نطاق واسع، (دعوات 11\11)، واصفة هذه الدعوات بأنها “فتنة”.

ودعت دار الإفتاء، لعدم المشاركة فيها بزعم الحفاظ على الوطن، وقالت: “في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس أعماها العداء للوطن”.

تأهب أمني

ورفعت السلطات المصرية حالة التأهّب الأمني إلى أعلى مستوى، تحسّباً لدعوات التظاهرات في 11/11.

وانتشر مقطع فيديو، قيل إنه من محافظة السويس، يرصد انتشارا أمنيا مكثفا جدا لعشرات الآليات الأمنية بعد دعوات للتظاهر.

عربات وآليات شرطة السيسي يحاولون إغلاق المنافذ والطرق في السويس بعد دعوات النزول فجر هذا اليوم.#موعد_مع_الحرية pic.twitter.com/ObMyHqpruP — نحو الحرية (@hureyaksa) November 10, 2022

الاحتجاجات تتزامن مع مؤتمر المناخ

وتتزامن هذه الاحتجاجات المرتقبة، والتي حذّرت السفارة الأمريكية في القاهرة مواطنيها في مصر منها، مع انعقاد قمة المناخ التي تحوّلت إلى مصدر قلق للنظام، عقب التضامن الواسع من قبل عدد كبر من المشاركين فيها مع الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح، ومطالبتهم النظام بالإفراج عنه.