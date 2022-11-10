تواجد زياش وحمد الله .. تشكيلة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

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وطن- كشف المدرب المغربي وليد الركراكي، عن تشكيلة منتخب المغرب النهائية، استعداداً للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وشهدت تشكيلة أسود الأطلس المغربي، تواجد حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وعبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي، وكذلك نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

كما واستبعد المغربي الركراكي مواطنه أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي، من قائمة التشكيلة المتواجدة في مونديال قطر 2022، بنسختها ال22.

تشكيلة منتخب المغرب في كأس العالم 2022

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ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم، القائمة النهائية لمنتخب المغرب (أسود الأطلس)، المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر)، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضى التغناوتي.

دفاع منتخب المغرب: غانم سايس، نايف أكراد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، بدر بانون، يحيى عطية الله، جواد الياميق، أشرف داري.

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦 🚨Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

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خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، عبد الحميد الصابيري، يحيى جبران، بلال الخنوس.

مركز الهجوم: حكيم زياش، عبد الرزاق حمد الله، سفيان بوفال، يوسف النصيري. وليد شديرة، إلياس الشاعر، زكريا أبو خلال، أمين حارث، عبد الصمد الزلزولي.

🚨 It’s time for Coach Walid Regragui to reveal called up players for FIFA World Cup Qatar 2022

Follow the press conference live on our Youtube channel in a few minutes !https://t.co/ROzrxNTFRn#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم 2022

وأسفرت قرعة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022 دور المجموعات، عن وقوع منتخب أسود الأطلس في المجموعة السادسة، برفقة كرواتيا (الوصيف)، بلجيكا، كندا.

كما ويستهل منتخب المغرب (أسود الأطلس)، أولى مواجهاته الصعبة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022، أمام كرواتيا، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب (استاد البيت).

🚨 عـاجـل ورسـمـيـاً : قائمة منتخب المغرب النهائية لكأس العالم 🇲🇦 pic.twitter.com/aSsOuhiAfV — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 10, 2022

وبعدها سيلتقي أسود الأطلس المغربي أمام بلجيكا، كما وستكون المواجهة الثالثة الختامية من منافسات دور المجموعات، أمام كندا في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول، مطلعَ الشهر المقبل.

كما وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر، في ال20 من الشهر الجاري، على أن تكون ختام تلك البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.