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رياضة

تواجد زياش وحمد الله .. تشكيلة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي يعلن عن التشكيلة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب المغرب في كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
تشكيلة منتخب المغرب في كأس العالم 2022 قطر
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وطن- كشف المدرب المغربي وليد الركراكي، عن تشكيلة منتخب المغرب النهائية، استعداداً للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وشهدت تشكيلة أسود الأطلس المغربي، تواجد حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وعبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي، وكذلك نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

كما واستبعد المغربي الركراكي مواطنه أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي، من قائمة التشكيلة المتواجدة في مونديال قطر 2022، بنسختها ال22.

تشكيلة منتخب المغرب في كأس العالم 2022

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ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم، القائمة النهائية لمنتخب المغرب (أسود الأطلس)، المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر)، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضى التغناوتي.

دفاع منتخب المغرب: غانم سايس، نايف أكراد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، بدر بانون، يحيى عطية الله، جواد الياميق، أشرف داري.

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خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، عبد الحميد الصابيري، يحيى جبران، بلال الخنوس.

مركز الهجوم: حكيم زياش، عبد الرزاق حمد الله، سفيان بوفال، يوسف النصيري. وليد شديرة، إلياس الشاعر، زكريا أبو خلال، أمين حارث، عبد الصمد الزلزولي.

مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم 2022

وأسفرت قرعة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022 دور المجموعات، عن وقوع منتخب أسود الأطلس في المجموعة السادسة، برفقة كرواتيا (الوصيف)، بلجيكا، كندا.

كما ويستهل منتخب المغرب (أسود الأطلس)، أولى مواجهاته الصعبة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022، أمام كرواتيا، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب (استاد البيت).

وبعدها سيلتقي أسود الأطلس المغربي أمام بلجيكا، كما وستكون المواجهة الثالثة الختامية من منافسات دور المجموعات، أمام كندا في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول، مطلعَ الشهر المقبل.

كما وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر، في ال20 من الشهر الجاري، على أن تكون ختام تلك البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدروطن + الاتحاد المغربي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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