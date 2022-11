تواجد زياش وحمد الله .. تشكيلة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- كشف المدرب المغربي وليد الركراكي، عن تشكيلة منتخب المغرب النهائية، استعداداً للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وشهدت تشكيلة أسود الأطلس المغربي، تواجد حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وعبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي، وكذلك نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

كما واستبعد المغربي الركراكي مواطنه أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي، من قائمة التشكيلة المتواجدة في مونديال قطر 2022، بنسختها ال22.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم، القائمة النهائية لمنتخب المغرب (أسود الأطلس)، المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر)، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضى التغناوتي.

دفاع منتخب المغرب: غانم سايس، نايف أكراد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، بدر بانون، يحيى عطية الله، جواد الياميق، أشرف داري.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، عبد الحميد الصابيري، يحيى جبران، بلال الخنوس.

مركز الهجوم: حكيم زياش، عبد الرزاق حمد الله، سفيان بوفال، يوسف النصيري. وليد شديرة، إلياس الشاعر، زكريا أبو خلال، أمين حارث، عبد الصمد الزلزولي.

