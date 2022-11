بينها الإمارات والمغرب والجزائر.. دول عربية مهددة بتأثير مدمر لتغير المناخ

- Advertisement -

وطن – حذرت منظمة “غرين بيس” المعنية برصد التغيرات المناخية حول العالم، في أحد تقرير لها، كل من المغرب والجزائر ومصر ولبنان وتونس وكذلك الإمارات العربيّة المتحدة، من “تأثيرت مدمرة للتغير المناخي سوف تأتي على النظم الطبيعية وكذلك على حياة الإنسان في هذه الدول.

ترتفع درجة حرارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل ضعفي المتوسط العالمي.

وأصبحت النظم البيئية وكذلك السكان وسبل عيشهم، في الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس والإمارات، من التأثيرات المتسارعة والمتقلبة لـ التغيرات المناخية.

- Advertisement -

ففي جميع أنحاء شمال إفريقيا، بما في ذلك بلدان المغرب والجزائر وتونس ومصر، أصبح الاحترار الناجم عن تغير المناخ أكثر وضوحًا بالفعل في فصل الصيف، وأصبحت المواسم الرطبة أكثر جفافاً بشكل تدريجي.

حتى أن، هذه البلدان قد شاهدت خلال موجات الجفاف الأخيرة التي امتدت لعدة سنوات، معدلات احترار غير مسبوقة في 500-900 عام الماضية.

- Advertisement -

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشكل طبيعي وانخفاض هطول الأمطار في جميع أنحاء المنطقة العربية، فإن اتجاهات المزيد من الاحترار والجفاف واضحة أيضًا ومن المتوقع أن تزداد سوءًا خلال العقود القادمة.

تمثل الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديًا منذ البداية، حيث تعاني العديد من البلدان بطبيعة الحال من ظروف دافئة وجافة جدًا مقارنة بأجزاء أخرى من العالم. ومع ذلك ، فإن ما يحدث الآن ليس شيئًا طبيعيًا.

فالمغرب، على سبيل المثال، تشهد “شحا في التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة”.

وقد توقعت (غرين بيس) أن يواجه، على غرار المنطقة الشمالية الغربية من القارة الإفريقية، ظروفا من الجفاف الزائد وزيادة متوسط درجات الحرارة السنوية في العقود المقبلة من القرن الجاري، ما سيؤثر على إنتاج الغذاء”.

“Global North countries prefer to protect their economic and political benefits while they are not bearing the brunt of the climate crisis.”

– @WatanMohammed, Sudan

How is climate change affecting your life?

Tell us 👉https://t.co/KLY6sj314i#UnitedForClimateJustice pic.twitter.com/augNjEYZuG

— Greenpeace (@Greenpeace) November 1, 2022