الخميس, نوفمبر 10, 2022
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تقارير

بينها الإمارات والمغرب والجزائر.. دول عربية مهددة بتأثير مدمر لتغير المناخ

تشهد هذه الدول موجات حر لم تشهدها منذ 900 سنة

كتب فهمي الورغمي
التغير المناخي في الدول العربية watanserb.com
ترتفع درجة حرارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل ضعفي المتوسط العالمي
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وطن – حذرت منظمة “غرين بيس” المعنية برصد التغيرات المناخية حول العالم، في أحد تقرير لها، كل من المغرب والجزائر ومصر ولبنان وتونس وكذلك الإمارات العربيّة المتحدة، من “تأثيرت مدمرة للتغير المناخي سوف تأتي على النظم الطبيعية وكذلك على حياة الإنسان في هذه الدول.

توسع خارطة العطش في المنطقة العربية

ترتفع درجة حرارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل ضعفي المتوسط العالمي.

وأصبحت النظم البيئية وكذلك السكان وسبل عيشهم، في الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس والإمارات، من التأثيرات المتسارعة والمتقلبة لـ التغيرات المناخية.

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ففي جميع أنحاء شمال إفريقيا، بما في ذلك بلدان المغرب والجزائر وتونس ومصر، أصبح الاحترار الناجم عن تغير المناخ أكثر وضوحًا بالفعل في فصل الصيف، وأصبحت المواسم الرطبة أكثر جفافاً بشكل تدريجي.

حتى أن، هذه البلدان قد شاهدت خلال موجات الجفاف الأخيرة التي امتدت لعدة سنوات، معدلات احترار غير مسبوقة في 500-900 عام الماضية.

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وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشكل طبيعي وانخفاض هطول الأمطار في جميع أنحاء المنطقة العربية، فإن اتجاهات المزيد من الاحترار والجفاف واضحة أيضًا ومن المتوقع أن تزداد سوءًا خلال العقود القادمة.

المغرب أمام موجة جفاف كبيرة

تمثل الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديًا منذ البداية، حيث تعاني العديد من البلدان بطبيعة الحال من ظروف دافئة وجافة جدًا مقارنة بأجزاء أخرى من العالم. ومع ذلك ، فإن ما يحدث الآن ليس شيئًا طبيعيًا.

فالمغرب، على سبيل المثال، تشهد “شحا في التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة”.

وقد توقعت (غرين بيس) أن يواجه، على غرار المنطقة الشمالية الغربية من القارة الإفريقية، ظروفا من الجفاف الزائد وزيادة متوسط درجات الحرارة السنوية في العقود المقبلة من القرن الجاري، ما سيؤثر على إنتاج الغذاء”.

كما توقع التقرير “أن معدل الإنتاجية الزراعية في المملكة المغربية سيشهد انخفاضا بحلول عام 2080 بسبب تغير أنماط تساقط الأمطار، حيث يمكن أن تتأثر الأراضي السقوية سلبا بفعل التملح، عندما يتبخر الماء تاركا كمية عالية مركّزة من الأملاح على سطح التربة”.

وأفاد في سياق حديثه عن الحالة المغربية، أن “السكان المغاربة الأكثر فقرا هم الذين سيكونون أكثر تضررا من التملح، باعتبارهم يعتمدون على الزراعة للحصول على الدخل”.

كما أكد على “استمرار انخفاض التساقطات المطرية في المغرب خلال العقود القادمة حتى عام 2100، في حين يُتوقع أن تشهد مستجمعات المياه في جنوب غرب المملكة، التي تعاني من ظروف قاحلة، أكبر انخفاض في التساقطات المطرية في البلاد”.

الاحترار العالمي يؤثر على الدول العربية

وعلى غرار، الممكلة المغربية، حذرت غرين بيس “من التداعيات الوخيمة لظاهرة الارتفاع المتزايد لدرجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي”.

وتابعت أن ذلك “سيجعلها عرضة للآثار والتداعيات الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الشح الحاد في المياه، والآثار الواضحة على المجتمعات والمنظومات الحيويّة”.

وأشارت المنظمة في تقربرها الذي جاء بعنوان “على شفير الهاوية: تداعيات تغيّر المناخ على ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى ضرورة العمل العاجل لمواجهة الاحترار في المنطقة للحد من تداعياته الوخيمة.

ولفتت النظر إلى أن “خطر التغيرات المناخية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تقتصر فقط على شح المياه وخلخلة توازنات الأمن الغذائي، بل يشكل أيضا تهديدها خطرا على التنوع البيولوجي البحري والأرضي”.

ومن بين التداعيات الوخيمة الناجمة عن الاحتباس الحراري، أشار التقرير إلى “ابيضاض واسع للشعاب المرجانية فيه وموتها”.

وبينما دعا التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP27” في مصر، إلى تأسيس “صندوق لتعويض الدول والمجتمعات التي تواجه أخطر الآثار لتغير المناخ نتيجة الخسائر والأضرار التي لحقت بها”.

لكن الملوثين التاريخيين الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ، على حد قوله، ما زالوا يرفضون دفع ثمن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمجتمعات الضعيفة في الجنوب والتي ما زالوا يعانون منها.

المصدرغرين بيس + تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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