بماذا همست نانسي بيلوسي في أذن السيسي؟ (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون لقطات مثيرة للاهتمام ظهرت فيها “نانسى بيلوسى” رئيسة مجلس النواب الأمريكى، وهي تهمس بكلمات غير واضحة بينما كانت تقترب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على خلفية حضورها، الخميس، في مدينة شرم الشيخ المصرية على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

نانسي بيلوسي في مصر

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شرم الشيخ، نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكى والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27، وسط ترحيب مصري كبير بالمسؤولة الأمريكية رفيعة المستوى.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم في شرم الشيخ " نانسي بيلوسي " رئيسة #مجلس_النواب الأمريكي والوفد المرافق لها وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ.#قمة_المناخ pic.twitter.com/zNtgELIo3m — زاجل نيوز (@zajeelnewskw) November 10, 2022

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وفي خضم هذه الزيارة، رصدت كاميرات وسائل الإعلام المتواجدة بالعشرات على هامش المؤتمر، بيلوسي وهي تهمس في أذن الرئيس المصري بكلمات غير واضحة وغير مفهمومة- للحضور- بينما كانت قد عقفت ذراعها في ذراع السيسي واقتربت منه بينما كانا يحثان الخطى.

ما الذي قالته بيلوسي لـ السيسي؟

واسترعت هذه الحادثة انتباه رواد مواقع التواصل الذين تباينت ردود أفعالهم واختلفت بين من أكد على أهمية ماقالته بيلوسى، وبين من رأى في الموقف ككل مجرد كلام عفوي كسائر الأحاديث بين مختلف القادة والزعماء الحضور.

فبينما تساءل “سامح ” “كيف استطاع فهم كلام نانسي بيلوسي وهو لا يتقن الإنجليزية ؟!”.

كيف استطاع فهم كلام نانسي بيلوسي وهو لا يتقن الإنجليزية ؟! زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي دعم للسيسي pic.twitter.com/MQ5LadQoMB — سامح (@new__moha) November 10, 2022

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قرر “عوض القحطاني” السخرية من الموقف الذي وجد فيه السيسي نفسه.

وغرد يقول ” نانسي بيلوسي والسيسي يا وليه.. اترك الرجل الليلة بسبب نص حضن ينام في قصر الرئاسة ام الاولاد تقول خلى بيلوسي تنفعك

بيلوسي طقة على العائلة”.

نانسي بيلوسي والسيسي يا وليها اترك الرجل الليلة بسبب نص حضن ينام في قصر الرئاسة ام الاولاد تقول خلى بيلوسي تنفعك

بيلوسي طقة على العائلة 😅😂😅😅😂#نانسي_عجرم 😅#بيلوسي #قمة_المناخ_مصر_2022 #قمة_مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر #قمه_العشرين pic.twitter.com/hQ1vzk9io2 — 🇸🇦عوض سعد القحطاني🇸🇦 (@Sdaftv) November 10, 2022

وتطرح زيارة بيلوسي (عن الحزب الديمقراطي) رئيسة مجلس النواب الأمريكى، إلى مصر عديد الملفات الشائكة على طاولة الحوار بين الطرفين، لعل أهمها ملف حقوق الإنسان الذي يتزامن مع التفاعل الإعلامي غير المسبوق مع قضية علاء عبد الفتاح.

رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي التي تقود وفدا من ٩ ديمقراطيين في قمة المناخ في شرم الشيخ خلال حديث جانبي مع الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي مستضيف القمة. pic.twitter.com/WoVuf4WHu3 — محمدعلي القاضي (@zizo200550) November 10, 2022

حيث سيكون ملف “علاء عبدالفتاح” وملف باقي ضحايا الانتهاكات الحقوقية، بحسب محللين، أولى القضايا التي سوف تتطرق إليها بيلوسي خلال اجتماعها مع السيسي.

وتأتي زيارة المسؤولة الأمريكية أيضاً، وسط استعدادت أمنية كبيرة شهدتها كل المدن المصرية من أجل تصدي النظام لاحتجاجات 11/11 التي دعا إليها النشطاء في مصر منذ أشهر.