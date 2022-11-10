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بماذا همست نانسي بيلوسي في أذن السيسي؟ (شاهد)

حضرت بيلوسي اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة في كوب27

كتب فهمي الورغمي
نانسي بيلوسي والسيسي watanserb.com
نانسي بيلوسي والسيسي في قمة المناخ
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وطن – تداول ناشطون لقطات مثيرة للاهتمام ظهرت فيها “نانسى بيلوسى” رئيسة مجلس النواب الأمريكى، وهي تهمس بكلمات غير واضحة بينما كانت تقترب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على خلفية حضورها، الخميس، في مدينة شرم الشيخ المصرية على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

نانسي بيلوسي في مصر

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شرم الشيخ، نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكى والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27، وسط ترحيب مصري كبير بالمسؤولة الأمريكية رفيعة المستوى.

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وفي خضم هذه الزيارة، رصدت كاميرات وسائل الإعلام المتواجدة بالعشرات على هامش المؤتمر، بيلوسي وهي تهمس في أذن الرئيس المصري بكلمات غير واضحة وغير مفهمومة- للحضور- بينما كانت قد عقفت ذراعها في ذراع السيسي واقتربت منه بينما كانا يحثان الخطى.

نانسي بيلوسي والسيسي في قمة المناخ

ما الذي قالته بيلوسي لـ السيسي؟

واسترعت هذه الحادثة انتباه رواد مواقع التواصل الذين تباينت ردود أفعالهم واختلفت بين من أكد على أهمية ماقالته بيلوسى، وبين من رأى في الموقف ككل مجرد كلام عفوي كسائر الأحاديث بين مختلف القادة والزعماء الحضور.

نانسي بيلوسي والسيسي في قمة المناخ

فبينما تساءل “سامح ” “كيف استطاع فهم كلام نانسي بيلوسي وهو لا يتقن الإنجليزية ؟!”.

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قرر “عوض القحطاني” السخرية من الموقف الذي وجد فيه السيسي نفسه.

نانسي بيلوسي والسيسي في قمة المناخ

وغرد يقول ” نانسي بيلوسي والسيسي يا وليه.. اترك الرجل الليلة بسبب نص حضن ينام في قصر الرئاسة ام الاولاد تقول خلى بيلوسي تنفعك
بيلوسي طقة على العائلة”.

وتطرح زيارة بيلوسي (عن الحزب الديمقراطي) رئيسة مجلس النواب الأمريكى، إلى مصر عديد الملفات الشائكة على طاولة الحوار بين الطرفين، لعل أهمها ملف حقوق الإنسان الذي يتزامن مع التفاعل الإعلامي غير المسبوق مع قضية علاء عبد الفتاح.

حيث سيكون ملف “علاء عبدالفتاح” وملف باقي ضحايا الانتهاكات الحقوقية، بحسب محللين، أولى القضايا التي سوف تتطرق إليها بيلوسي خلال اجتماعها مع السيسي.

وتأتي زيارة المسؤولة الأمريكية أيضاً، وسط استعدادت أمنية كبيرة شهدتها كل المدن المصرية من أجل تصدي النظام لاحتجاجات 11/11 التي دعا إليها النشطاء في مصر منذ أشهر.

المصدروطن - رصد تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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