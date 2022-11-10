السعودية تعتقل مواطناً أمريكياً من أصل يمني من أمام الكعبة.. تورط في أمر لم يتوقعه!(شاهد)

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وطن- كشف موقع “clickondetroit” الأمريكي، عن قام السلطات السعودية باعتقال مواطن أمريكي من أصلي يمني، أثناء أدائه العمرة برفقة أبنائه.

وقال الموقع الأمريكي، إنه تم القبض على “محمد سالم” من مقاطعة ملفينديل بولاية كنساس، أثناء أداء مناسك العمرة الأسبوعَ الماضي في المملكة العربية السعودية، بعد أن فقد أعصابه أثناء انتظاره في الطابور داخل المسجد الحرام، دون توجيه تهمة له حتى الآن.

وقال المحامي “عبد الله مغني”: “يجب على أحد أن يتقدم ويضع قدمه ويقول إن هؤلاء مواطنون لنا”.

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ووفقاً للموقع، يعمل “مغني” على لفت الانتباه إلى محمد سالم، المحتجز منذ أسبوع في المملكة العربية السعودية دون توجيه اتهامات، ولا نهاية في الأفق لاحتجازه.

وكان الرجل البالغ من العمر 63 عامًا، في رحلة عمرة إلى الكعبة المشرفة مع أبنائه الأسبوع الماضي، عندما فقد أعصابه في طابور أمني داخل المسجد الحرام.

وقال “مغني”: أنه “اقترب منه رجلان يرتديان زيا مدنيا وقالا:” مرحبًا، نحن من ليبيا، ما حدث فرد محمد سالم بدافع الغضب قائلا: ” لولا مكة والمدينة، لكنا حرقنا هذه البلاد فأمسك به المهاجمان واعتقلوه، ليتضح أنهم كانوا مسؤولين سريين”.

ولفت المحامي، إلى أن “سالم” المصاب بمرض السكر، بلا دوائه ولا حريته.

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وقال عبد الله: “تم اعتقاله”، “الأمر في أمريكا محتلف، إذا ألقيت نكتة أو تصريحًا، فلن يتم القبض عليك وسجنك. قد يتم استجوابك. قد يتم التحقيق معك أكثر ، لكن لن يتم سجنك بسبب كلامك ما لم يكن على صلة بجريمة أخرى”.

اعتقال الأمريكية “كارلي موريس”

وكانت مبادرة الحرية، قد أكدت أنّ السلطات السعودية احتجزت المواطنة الأمريكية “كارلي موريس”، يوم الاثنين، بينما لا يزال مكان ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات، مجهولاً، مما يرفع اعتقالها عدد المواطنين الأمريكيين المحتجزين في السعودية إلى ثلاثة على الأقل.

وبحسب المبادرة، فإن موريس وابنتها -وهي أيضًا مواطنة أمريكية- عالقتان في المملكة العربية السعودية، منذ عام 2019، بسبب قوانين الوصاية الذكورية القمعية في المملكة، حيث تمّ استدراجهما إلى البلاد من قبل زوجها السابق، وهو مواطن سعودي .

وفي 7 نوفمبر 2022، استدعت الشرطة في بريدة “موريس”، لتوضيح التفاصيل المتعلقة بتحديد هوية ابنتها، ولم تغادر موريس مركز الشرطة قط، في حين ليس من الواضح ما إذا كانت ابنتها قد احتُجزت معها، أم تمّ تسليمها إلى زوجها السابق.

وكانت موريس قد وصلت وابنتها إلى المملكة العربية السعودية، في أغسطس 2019، لما اعتقدوا أنه سيكون إجازة قصيرة للسماح لابنتها بمقابلة عائلة والدها لأول مرة.

الزوج يرفض عودة ابنته مع والدتها

وعلى الرغم من أنّ ابنة موريس كانت تحمل الجنسية الأمريكية فقط وقتَ المغادرة، فقد خضعت فورَ وصولها لقوانين ولاية الرجل السعودية، والتي بموجبها لا يُسمح لها بالخروج من البلاد دون إذن والدها.

وعندما رفض زوج موريس السابق منحَ الإذن لابنتهما بالسفر، بقيت موريس في المملكة العربية السعودية، بينما كانت تبحث عن وسيلة تسمح لهما بمغادرة المملكة معًا.

وبحسب المبادرة، فإنه عندما أصبح وضع موريس أكثر يأسًا، لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لطلب المساعدة من المسؤولين الحكوميين السعوديين والأمريكيين.