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مصري باغته الأمن أثناء بث مباشر يروج فيه لـ11\11.. رد فعله غير متوقع

دعوات التظاهر أقلقت نظام السيسي

كتب خالد الأحمد
تظاهرات 1111 watanserb.com
مصري يدعو الشعب للتظاهر ضد السيسي ونظامه في 1111
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وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لشاب مصري كان يحرض الناس على التظاهر ضد نظام السيسي ضمن دعوات يوم 11\11، أثناء بث مباشر داخل مكتب له ليفاجأ بدخول الأمن المصري عليه.

“سمبو يدعو المصريين للتظاهر”

وظهر المصري الذي عُرف بلقب “سمبو” في مستهل الفديو وهو يقول: “أنا ما بخافش من حد”. وتابع وهو يصفق بيديه: “ما عدتش أخاف أنا اتخنقت وجبت آخري”، وأردف بخفة الدم المصرية: “جزرة وقطمها جحش” في إشارة لغضبه من النظام وسياساته.

وأضاف المتحدث بالمقطع الذي لاقى رواجا واسعا: “اسمعوا مني بقى وركزوا كويس”، وعندها يُسمع صوت شخص دون أن يرى وجهه ـ يبدو أنه مساعده ـ وهو يقول له: “عم سمبو في ناس عايزينك”.

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ويدخل حينها أحد الأشخاص ليقول: “عايزينك بكلمتين” ليتبين أنه أحد أفراد الأمن، والذي طلب منه إكمال الفيديو بقوله “عايزين نسمع بتقول ايه”.

فادعى المواطن المصري الذي يلقب نفسه بـ “سمبو” أنه كان يتحدث مع أصحابه عبر اللايف، ويكمل بعد أن يمسح عرق جبينه بكلام لا علاقة له بما كان يقوله قبل قليل.

وطلب رجل المباحث منه الخروج كي يتحدث معه لخمس دقائق ثم يعود.

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وبدأ “سمبو” بالتمويه بالحديث عن ارتفاع الدولار زاعماً أن العالم كله يعاني من هذه المشكلة في فرنسا وأمريكا وكندا وتركيا، وأضاف محاولا تملق رجل الأمن ومحاولا الظهور بمظهر المعارض لهذه الاحتجاجات: “احنا ولاد كلب بنتحكم بالحاجة كده”.

وعاود عنصر الأمن ليطلب منه أن يكمل حديثه الأول الذي كان تحت المراقبة كما يبدو. فقال “سمبو” كي يشتت انتباهه: “أنا طالع في 11/11 عندي معرض عربيات طالع زفة”.

وتفاعل مرتادو “تويتر” مع الفيديو بتعليقات وردود أفعال متباينة، فيما شكك البعض بالفيديو معبرين عن اعتقادهم أنها تمثيلية من نظام السيسي لإخافة المصريين.

وعلق صاحب حساب “الطب الوقائي البديل”ماينفعش يابلحة-لقب السيسي- تمسك واحد بس باقي 100 مليون حطهم بالحبس.”

وعبر مغرد عن اعتقاده بأن المقطع مفبرك لأن جهاز المخابرات وغيرها من الاجهزة الامنية، ليس لديها هذا النقاش المطول عندهم مهمة يتم تنفيذها بمكان وزمان محدد”.

دعوات جديدة للتظاهر

وانتشرت خلال الأسبوعين الماضيين دعوات جديدة للتظاهر ضد السلطات المصرية في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذه الدعوات تحمل بعض الخصوصية مقارنة بدعوات مماثلة سابقة، حيث تتزامن مع وجود عدد من زعماء العالم للمشاركة في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

كما أنها تأتي في وقت يعاني فيه المصريون من تزايد أعباء المعيشة.

وأدانت اثنتا عشرة منظمة حقوقية مصرية ما وصفتها بحملات “القمع والاعتقال” التي تشنها السلطات بحق عشرات المواطنين، معتبرة أن تفتيش هواتف المارة يعد انتهاكًا للحق في الخصوصية وحرمة المراسلات.

وكان تحذير السفارة الأمريكية بالقاهرة لمواطنيها في مصر قبل أيام من احتجاجات محتملة في البلد، قد أكسب هذه الدعوات ـ لا يعرف من يقف ورائها ـ زخما كبيرا وصارت مصدر قلق حقيقي للسيسي ونظامه.

ويواجه عبدالفتاح السيسي بالأساس أزمة كبيرة حاليا بعد تحولت “قمة المناخ” إلى “قمة علاء عبدالفتاح“، بحسب وصف نشطاء بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية المعتقل السياسي المصري في القمة، عقب ظهور شقيقته سناء هناك ولفتها أنظار العالم لقضية شقيقها.

الأمر الذي أتى ثماره ودفع الأمم المتحدة بإصدار بيان تطالب فيه السيسي بإطلاق سراح علاء، كما ضغط عدة زعماء دول على رئيس النظام للإفراج عن المعتقل المضرب عن الطعام والشراب، ولا يعرف طبيعة وضعه حاليا.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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