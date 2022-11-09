الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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رياضة

كريم بنزيما يُتوج بجائزتين في يوم واحد مع ريال مدريد (صور)

رغم غيابه بسبب الإصابة .. الحكومة بنزيما يُتوج بجائزتين بعد أرقامه المذهلة الموسم المنصرم

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد watanserb.com
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد
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وطن- بعد أسابيع قليلة من تتويج النجم الفرنسي كريم بنزيما، صاحب 34 عاماً، لاعب ريال مدريد، بالكرة الذهبية لعام 2022، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدّمه الموسم المنصرم، لينالَ جائزتين جديدتين في يوم واحد مع الفريق الملكي الأبيض.

وحصل الحكومة بنزيما، قائد فريق ريال مدريد على جائزتين جديدتين في يوم واحد، عقب الأرقام المذهلة التي حقّقها مع النادي الملكي الموسم المنصرم.

جوائز كريم بنزيما مع ريال مدريد

وتُوّج الفرنسي كريم بنزيما بجائزة (غولدين بوي)، كأفضل لاعب عن الموسم الماضي، المقدّمة صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية.

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كما وتسلّم بنزيما جائزة أفضل لاعب عن موسم 2021-2022 في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم (الفيفا)، من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو النسخة الأولى المستحدثة لتوزيع تلك الجوائز.

ونشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صوراً لحصول اللاعب المخضرم بنزيما على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، معلّقاً عليها: “بنزيما يحصل على جائزة أفضل لاعب في الليغا خلال موسم 2021-2022 ..”.

أنشيلوتي أفضل مدرب لعام 2022

كما وتُوّج المدرب الإيطالي “ماركو أنشليوتي” المدير الفني لفريق ريال مدريد (الميرينغي)، بجائزة أفضل مدرب عن الموسم الماضي 2021-2022، وكذلك تُوّج رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بجائزة أفضل رئيس نادي.

طبيعة إصابة بنزيما

وفي سياق أخر، أعلن الإيطالي “أنشيلوتي” مدرب ريال مدريد، عن إصابة الفرنسي بنزيما في منطقة عضلات الفخذ. وهو ما تسبب في غيابه عن العديد من المشاركات مع الفريق على الصعيد المحلي والقاري هذا الموسم.

فيما لم يعلن نادي ريال مدريد (الملكي)، عن موعد عودة بنزيما إلى صفوف ريال مدريد، للمشاركة من جديد إلى الفريق. قبيل انضمامه إلى منتخب فرنسا، استعداداً لخوض بطولة كأس العالم 2022 قطر.

يذكر أنّ ريال مدريد سيخوض المباراة الختامية، أمام قادش، الخميس، في منافسات الجولة ال14، قبل فترة التوقف الدولي على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو).

المصدروطن + صفحة ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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