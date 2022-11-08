ما الذي يجب عليك فعله دائمًا بعد مقابلة العمل..خبراء يجيبونك

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وطن-لا شك في أن الاستعداد لمقابلة العمل أمر صعب للغاية، يتطلب الكثير من الوقت والاهتمام، ما ينهك تفكيرنا. وهكذا يمكن أن يلعب التوتر دورًا مهما للغاية في مثل هذه المقابلات المهمة، ما يعيق استعدادنا للمقابلة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة المحتملة مع بقية المرشحين، تجعلنا نبحث أكثر عن أسس مقابلة العمل وكيف يمكن الإجابة عن الأسئلة المطروحة. لكن هناك شيء لا يعرفه سوى الخبراء ويمكن أن يحدث فرقًا.

فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، ما يجب عليك فعله دائمًا بعد مقابلة العمل، بحسب الخبراء.

ماذا تفعل بعد مقابلة العمل

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عندما نبحث عن وظيفة، فإن أحد الأشياء التي يتعين علينا مواجهتها هي مقابلة مسؤولي التوضيف الحاسمين في قراراتهم. لذلك يجب على المرشحين محاولة بذل كل ما في وسعهم لإحداث الفرق.

وفي هذا الشأن، أوضحت جوليا فايرستون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات والتوجيه المهني، يجب أن تبدو مقابلات العمل كما لو كنت ستقابل شخصًا تحبه وستخرج في موعد معه.

من الطبيعي، إرسال رسالة إلى الشخص الذي خرجت معه لإخباره بمدى شعورك بالرضا، بعد هذا الموعد، يمكننا إذًا أن نفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالمقابلة. لهذا السبب، تقترح المستشارة إرسال ملاحظة شكر أواستحسان لمسؤول التوظيف.

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إنها طريقة عملية من خبيرة في مجال الاستشارات المهنية، لن تكلفنا شيئًا ويمكننا إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى قسم الموارد البشرية أو إلى البريد الإلكتروني.

ما فائدة إرسال رسالة شكر؟

تعد ملاحظة الاستحسان بعد مقابلة العمل، وفقًا لخبراء آخرين في هذا المجال، طريقة جيدة لإظهار أنك جادّ ومهتم بهذا المنصب، كما أنك شخص ملمّ بمهارات الاتصال وأنك تريد التأكيد على أنك جدير بهذا المنصب بالإضافة إلى ذلك، من خلال هذا التصرف، ستثبت أنك محترف وجاد وممتنّ.

ماذا تكتب في الرسالة ومتى ترسلها؟

ينبغي ألا تكون الرسالة طويلة جدًا، يكفي أن تكون مختصرة ولطيفة. كما أنه من غير المسموح بإرسال الرسالة بعد مرور 24 ساعة من المقابلة. في الواقع، سيكون من الجيد أن ترسلها في نفس اليوم، حتى لو كنت تركز على مقابلات أخرى وبهذه الطريقة ستعرف أيضًا في أقرب وقت ممكن ما إذا كانوا مهتمين بك حقً ، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فهذا أمر طبيعي بالنسبة لهم للرد على ملاحظتك أوفي الواقع ، يتصلون بك لإجابة حول ما إذا كانوا سيعطونك الوظيفة أم لا.