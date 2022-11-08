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لماذا كانت تفضل ميغان ماركل ارتداء اللون الأخضر في المناسبات الملكية؟

يعتبر اللون الأخضر أكثر الألوان راحة واسترخاء للعين البشرية

كتب ايمان الباجي
لماذا كانت تفضل ميغان ماركل إرتداء اللون الأخضر في المناسبات الملكية؟ watanserb.com
ميغان ماركل
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وطنكان اللون الأخضر هو اللون الذي كانت ترتديه وتفضّله “ميغان ماركل”، عندما كانت عضوة بارزة في العائلة المالكة البريطانية.

فستان حفل الكومنولث

ومن يستطيع أنْ ينسى إطلالة ميغان الجرئية بالفستان الذي لونه أخضر، والذي ارتدته من تصميم “إميليا ويكستيد”، لتحضرَ به خدمة الكومنولث في مارس 2020. وقد كان هذا -في الواقع- آخر ظهور لها وللأمير هاري كأفراد من العائلة المالكة.

ميغان ماركل والأمير هاري في خدمة يوم الكومنولث في مارس 2020

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وفي حديثها لصحيفة إكسبرس البريطانية، كشفت خبيرة علم نفس الألوان “كارين هالر”، لماذا كانت تفضّل ميغان ماركل اللون الأخضر على غيره من الألون، في المناسبات الملكية.

حيث قالت في هذا السياق: “اللون الأخضر الذي تفضله ميغان ماركل يعبّر عن لون الغابات الخضراء الدافئة. ومن الواضح أنها كانت تشعر ببعض القلق أو عدم اليقين، لذا فإن هذا اللون المحدد كان يمنحها شعورًا بالأمان والطمأنينة، فضلاً عن السلام والتوازن”.

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وأضافت: “هناك بعض المعاني والمشاعر الأخرى المرتبطة باللون الأخضر. فهذا اللون هو اللون السائد في الطبيعة ويمثل البيئات الطبيعية والغابات، بالإضافة إلى أنه من ضمن دائرة الألوان، يعتبر اللون الأخضر أكثر الألوان راحة واسترخاء للعين البشرية”.

كما أشارت الخبيرة إلى أن اللون الأخضر يرمز إلى الانسجام والهدوء والسلام، باعتباره لونًا مهدئًا ومريحًا، فإنه يعزز الاستقرار والقدرة على التحمل، وغالبًا ما يرتبط بالنمو والتجديد، ويعزّز التفاؤل والأمل والتوازن، لذلك كان لونًا مناسبًا جدًا لميغان لارتدائه كعضوة جديدة في العائلة المالكة، وقبل أن تشرع في فصل جديد من حياتها في أمريكا.

وقد كان يوم الكومنولث آخرَ حدث ملكي لهاري وميغان، وقد تألقت فيه هذه الأخيرة بفستان من تصميم “إميليا ويكستيد”.

وقد كان اللون مهمًا للغاية بالنسبة إلى خدمة الكومنولث اليومية، حيث يتمّ تشجيع أفراد العائلة المالكة على ارتداء اللون الأزرق أو الأحمر أو الأبيض.

هاري وميغان في حفل جوائز WellChild

قبل ذلك الحدث، عند حضور جوائز WellChild السنوية في لندن، في 15 أكتوبر 2019، ارتدت ميغان فستانًا ضيقًا أخضر برقبة دائرية من الكريب الصوفي المطاطي المزدوج، بدون أكمام، وفتحة على الخصر.

كما تمتلك ميغان حقيبة خضراء جميلة من Gabriela Hearst، وهي Demi Emerald Green Satin Tote.

علاوة على ذلك، تمتلك أيضًا حقيبة كروس ثلاثية خضراء من سيلين، وحقيبة صغيرة كروس من طراز Strathberry’s East / West باللون الأخضر الزجاجي، وحقيبة Victoria Beckham ذات الجيب الساتان الأخضر الداكن.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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