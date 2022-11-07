الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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رياضة

مفاجأة كبرى في تشكيلة منتخب البرازيل في مونديال كأس العالم 2022

استبعاد فيرمينيو من تشكيلة منتخب البرازيل المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
غياب فيرمينو عن تشكيلة منتخب البرازيل في مونديال كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
غياب فيرمينو عن تشكيلة منتخب البرازيل في مونديال كأس العالم 2022 قطر
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وطن- شهدت تشكيلة منتخب البرازيل (السيلسياو)، المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، مفاجأة قوية وصدمة لجماهير ليفربول، بعد استبعاد اللاعب “روبرتو فيرمينيو” من القائمة بقرار من المدرب تيتي.

وكان مدرب منتخب البرازيل (السيلسياو) تيتي، الاثنين، قد أعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

غياب فيرمينيو عن تشكيلة منتخب البرازيل

واستبعد المدرب البرازيلي تيتي، مهاجم نادي ليفربول (الريدز) روبرتو فيرمينيو، من قائمة السيلسياو المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، في مفاجأة كبرى لعشاق كرة القدم بشكل عام وجماهير ليفربول على وجه الخصوص.

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كما وتضمّنت التشكيلة تواجد النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس صاحب ال39 عاماً، رغم عدم ارتباطه بأيّ نادي يلعب في صفوفه، بعد فسخ تعاقده مع أونيفرسيداد ناسيونال (بوماس) المكسيكي، وخوض التدريب في الوقت الحالي مع فريق برشلونة (الرديف).

تشكيلة منتخب البرازيل في مونديال كأس العالم 2022

وجاءت تشكيلة منتخب البرازيل (السيلسياو)، المشاركة في النسخة ال22 من بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر، إيدرسون مواريس، ويفرتون بيريرا.

دفاع السيلسياو: داني ألفيس، ماركينيوس، دانيلو، إيدير ميليتاو، تياغو سيلفا، أليكس تيليس، جيلسو بريمير، أليكس ساندرو.

مركز الوسط: كاسيميرو، فابينيو، غابرييل مارتينيلي، رافينيا دياز، فريد، لوكاس باكيتا، برونو غيماريش، أنتوني.

خط الهجوم: نيمار جونيور، غابرييل جيسوس، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، بيدرو غليرمو، إيفرتون ريبيرو.

مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

ويعدّ منتخب البرازيل (السيلسياو)، الأكثر تتويجاً بنسخ بطولة مونديال كأس العالم، برصيد 5 ألقاب في تاريخ مسيرته.

كما وتتواجد البرازيل في المجموعة السابعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة صربيا، سويسرا، الكاميرون.

وسيخوض منتخب البرازيل (السيلسياو)، أولى المواجهات في مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام منافسه صربيا، الخميس، ال24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

ومن الجدير بالذكر، أن افتتاح مونديال كأس العالم 2022، سيفتتح في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما وسيختتم فعاليات البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدروطن + صفحة منتخب البرازيل + مونديال كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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