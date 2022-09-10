السبت, سبتمبر 10, 2022
الرئيسيةحياتناهل تصبح كاميلا باركر ملكة بعد وفاة إليزابيث الثانية؟ الملكة حسمت الموقف...
حياتنا

هل تصبح كاميلا باركر ملكة بعد وفاة إليزابيث الثانية؟ الملكة حسمت الموقف قبل رحيلها

كتب معالي بن عمر
كاميلا باركر watanserb.com
كاميلا باركر
- Advertisement -

وطن– هل تصبح كاميلا باركر، البالغة من العمر 75 عامًا ملكة لإنجلترا؟ في الحقيقة، العديد من الأشخاص شكّكوا في إمكانية حيازتها هذا اللقب.

لكن، بحسب تقرير لصحيفة “إل ديباتي” الإسبانية، فبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، من الطبيعي أن يصبح ابنها تشارلز ملك إنجلترا الجديد، وزوجته كاميلا الملكة.

وفي الحقيقة، منذ سنوات، كانت هناك تكهنات حول لقب زوجة الملك المستقبلي، وكان هناك حديث عن احتمال أن تتلقى كاميلا معاملة الأميرة، لا سيما عندما اعتلى أمير ويلز العرش.

- Advertisement -

وفي سياق هذا الموضوع، وضعت الملكة إليزابيث الثانية حدّاً لجميع التكهنات خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني: وأعلنت عن أن كاميلا هي”الملكة القرينة” أو عقيلة الملك.

ووفق ما ترجمته “وطن“، بدأ اسم كاميلا في الظهور في الصحف البريطاني، عندما كانت الطرف الثالث المثير للجدل، والذي أعاق العلاقة بين الأمير تشارلز والأميرة ديانا. لكنّ تعرّضَ هذه الأخيرة لحادث مروري مصيري أودى بحياتها في باريس، عن عمر يناهز 36 عامًا، شيطَنَ الرأيُ العام كاميلا باركر، التي ملكت قلب أمير ويلز، لكنه رافض للاعتراف بها بأي شكل من الأشكال، كملكة المستقبل.

تشارلز ملكاً لبريطانيا.. وريث العرش بعمر 3 سنوات وجدل زواجه من ديانا

 أميرة أم ملكة؟

حتى بعد زواجهما في أبريل سنة 2005، لم يكن هناك ما يضمن أن كاميلا ستكسب مكانة الملكة. وفي الواقع، حتى على الموقع الرسمي لأمير ويلز، يطرح العديد من الأشخاص الفضوليين أسئلة من قبيل: “هل يُقصد بالدوقة أن تُعرف باسم صاحبة السمو الملكي، أو الأميرة المرافقة عندما يتولى أمير ويلز العرش”.

كاميلا باركر والملكة إليزيابيت الثانية
كاميلا باركر والملكة إليزيابيت الثانية
- Advertisement -

تشير كلمة القرين إلى زوج أو زوجة حاكم الإقليم. لكن هذه التسيمة لا تمنح سلطة إقليمية أو سياسية، لكنها عادة ما تحمل بعض التأثير الاجتماعي. وعادة، تشير قرينة الأميرة إلى زوجة الأمير. ومع ذلك، قبل عامين، ألغى موقع الويب نفسه الإجابة على هذا السؤال المتكرر، ما أدى إلى إشاعات حول التغيير المحتمل.

[شاهد] “سمعته يتكلم معها في الحمام” .. الأميرة ديانا تكشف للمرة الاولى تفاصيل خيانة زوجها

ماذا سيكون لقب كاميلا إذا؟

في حين أنه من الصحيح أن شعبية كاميلا قد تحسنت تدريجيًا، فقد تمّ حلّ كل شيء هذا العام، عندما تدخّلت الملكة إليزابيث الثانية في اليوبيل البلاتيني لتعلن أن كاميلا يجب أن تُدعى ملكة، وأجابت أخيرًا عن سؤال يبحث الكثيرون عن إجابة شافية له.

وأضافت الملكة الراحلة إليزابيت الثانية: “عندما يصبح ابني كارلوس ملكًا، أعلم أن الجميع سيقدّم له ولزوجته كاميلا نفس الدعم الذي قدموه لي. كما أنها ستُعرف باسم عقيلة الملك”.

لماذا لا يعرف أي شخص عن وجود لورا أخت الأمير هاري ووليام؟

المصدرإل ديباتي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لحظة نزع مشجعي مارسيليا لافتة للمثليين.. شغب واعتقالات في “ليلة الأبطال”

رعب في فنزويلا بعد اختفاء أتباع سيدة تدعي أنها “رسول الله ومريم العذراء”!

تستخدم العلامة التجارية زارا رموزًا سرية على الملابس.. هل تعرف معانيها؟

مفاجأة في البلد المرشح بقوة لاستضافة كأس العالم للأندية 2022

سعر الدولار في السودان السبت 10 سبتمبر 2022

لماذا بكت هيفاء وهبي في زفاف شقيقتها؟ (شاهد)

نهاية مأساوية لـ3 شباب تونسيين قضوا خنقا في بئر عميقة

حبيب الملا يعلن رسمياً فسخ التعاقد مع بيكر ماكنزي.. ويعلق على تصريحات المثلية الجنسية التي فجرت الأزمة

كم تبلغ ثروة التونسية أنس جابر خلال مشوارها في عالم التنس؟!

الملكة إليزابيث.. منصة “إحسان” السعودية ترد على حملة تبرع سقيا ماء كصدقة جارية عن روحها !

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC