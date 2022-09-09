وفاة الملكة إليزابيث: حضر الأمير هاري وغابت ميغان..ما القصة؟

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وطن– توفيت الملكة إليزابيث الثانية بسلام بعد ظهر يوم الخميس. وكان الأمير تشارلز والأمير ويليام والأمير هاري من بين أفراد العائلة الذين سافروا إلى قصر بالمورال، اسكتلندا قبل ساعات من وفاتها.



وقد تغيبت دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، عن التواجد مع باقي أفراد العائلة الملكية، حيث أفادت وسائل إعلام أنها بقيت في لندن حتى بعد أن أعلن القصر وفاة الملكة، حسب مجلة “elle“.

هاري سافر بمفرده

وأوضح مصدر في وقت لاحق أنه على الرغم من التصريح الأولي للمتحدث باسم عائلة ساسكس بأن الزوجين كانا مسافران إلى اسكتلندا ليكونا مع الملكة بعد أنباء عن تدهور صحتها. إلا أن هاري سافر بمفرده إلى بالمورال ليكون إلى جانب الملكة.

وفي هذا السياق، غرد المراسل الملكي أوميد سكوبي على تويتر أن ميغان ماركل بقيت في لندن. وقد كان من المقرر أن يحضر الثنائي، حفلا خيريا في لندن. لكنهما قررا إلغاء مشاركتهما للتوجه إلى اسكتلندا حيث توجد الملكة.





كما تغيبت دوقة كمبريدج، كيت ميدلتون عن التواجد مع باقي أفراد العائلة الملكية في قصر بالمورال، حيث بقيت في وندسور لتعتني بأبنائها الثلاث الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

في الواقع، إن السبب الدقيق لغياب ميغان غير معروف. فإذا ذهبت هذه الأخيرة مع هاري، لكان الأمر غريبََا خاصة أن علاقتها بأفراد العائلة المالكية، كالأمير وليام والأمير تشارلز، ليست جيدة.



علاقة الأمير هاري بجدته

ميغان وهاري كلاهما قريبان جدًا من الملكة، حيث أطلق الزوجان اسم ابنتهما ليليبت على اسم طفولة الملكة.

كما أخبر هاري أيضًا برنامج The Today Show في أبريل أنه “تربطه علاقة خاصة بجدته”، مضيفََا “نتحدث عن أشياء لا تستطيع هي التحدث عنها مع أي شخص آخر “.

كانت علاقة ميغان وهاري مع بقية أفراد العائلة المالكة متوترة بعض الشيء، لا سيما بعد ما تم الكشف عنه في مقابلة أجراها الثنائي مع أوبرا في مارس 2021 حول ما عانوه بصفتهما من كبار أفراد الأسرة العاملة.



في مقابلة أجرتها مع مجلة The Cut في 29 أغسطس، قالت ميغان إنها لا تزال تبذل جهدََا كبيرا لمسامحة العائلة المالكة على كل ما حدث أثناء عملها في المؤسسة الملكية مع هاري.

حيث قالت “ أعتقد أن التسامح مهم حقًا. إن عدم التسامح يتطلب الكثير من الطاقة، لكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للمسامحة. لقد بذلت حقًا مجهودا حثيثا، خاصة مع العلم أنني أستطيع قول أي شيء.”