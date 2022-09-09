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وفاة الملكة إليزابيث: حضر الأمير هاري وغابت ميغان..ما القصة؟

كتب ايمان الباجي
وفاة الملكة إليزابيث: حضر الأمير هاري وغابت ميغان..ما القصة؟ watanserb.com
كانت علاقة ميغان وهاري مع بقية أفراد العائلة المالكة متوترة بعض الشيء
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وطنتوفيت الملكة إليزابيث الثانية بسلام بعد ظهر يوم الخميس. وكان الأمير تشارلز والأمير ويليام والأمير هاري من بين أفراد العائلة الذين سافروا إلى قصر بالمورال، اسكتلندا قبل ساعات من وفاتها.

وقد تغيبت دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، عن التواجد مع باقي أفراد العائلة الملكية، حيث أفادت وسائل إعلام أنها بقيت في لندن حتى بعد أن أعلن القصر وفاة الملكة، حسب مجلة “elle“.

الملكة إليزابيث الثانية

هاري سافر بمفرده

وأوضح مصدر في وقت لاحق أنه على الرغم من التصريح الأولي للمتحدث باسم عائلة ساسكس بأن الزوجين كانا مسافران إلى اسكتلندا ليكونا مع الملكة بعد أنباء عن تدهور صحتها. إلا أن هاري سافر بمفرده إلى بالمورال ليكون إلى جانب الملكة.
وفي هذا السياق، غرد المراسل الملكي أوميد سكوبي على تويتر أن ميغان ماركل بقيت في لندن. وقد كان من المقرر أن يحضر الثنائي، حفلا خيريا في لندن. لكنهما قررا إلغاء مشاركتهما للتوجه إلى اسكتلندا حيث توجد الملكة.
كما تغيبت دوقة كمبريدج، كيت ميدلتون عن التواجد مع باقي أفراد العائلة الملكية في قصر بالمورال، حيث بقيت في وندسور لتعتني بأبنائها الثلاث الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.
في الواقع، إن السبب الدقيق لغياب ميغان غير معروف. فإذا ذهبت هذه الأخيرة مع هاري، لكان الأمر غريبََا خاصة أن علاقتها بأفراد العائلة المالكية، كالأمير وليام والأمير تشارلز، ليست جيدة.

علاقة الأمير هاري بجدته

ميغان وهاري كلاهما قريبان جدًا من الملكة، حيث أطلق الزوجان اسم ابنتهما ليليبت على اسم طفولة الملكة.
كما أخبر هاري أيضًا برنامج The Today Show في أبريل أنه “تربطه علاقة خاصة بجدته”، مضيفََا “نتحدث عن أشياء لا تستطيع هي التحدث عنها مع أي شخص آخر “.
 
كانت علاقة ميغان وهاري مع بقية أفراد العائلة المالكة متوترة بعض الشيء، لا سيما بعد ما تم الكشف عنه في مقابلة أجراها الثنائي مع أوبرا في مارس 2021 حول ما عانوه بصفتهما من كبار أفراد الأسرة العاملة.
في مقابلة أجرتها مع مجلة The Cut في 29 أغسطس، قالت ميغان إنها لا تزال تبذل جهدََا كبيرا لمسامحة العائلة المالكة على كل ما حدث أثناء عملها في المؤسسة الملكية مع هاري. 
حيث قالت “أعتقد أن التسامح مهم حقًا. إن عدم التسامح يتطلب الكثير من الطاقة، لكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للمسامحة. لقد بذلت حقًا مجهودا حثيثا، خاصة مع العلم أنني أستطيع قول أي شيء.”
ميغان ماركل خلال مقابلتها مع مجلة the cut والتي تصدرت غلافها
من جهته، تحدث مصدر مع Entertainment Tonight بعد أيام من المقابلة، قائلاً إن أفراد العائلة المالكة لم يكونوا سعداء بخصوص ما تحدثت ميغان عنه، حيث قال “أصيبت العائلة المالكة بخيبة أمل من تعليقات ميغان ماركل الأخيرة في مجلة The Cut وعلى البودكاست الخاص بها.”
مضيفًا ” لقد شعروا بالأسى لأنه بعد أن تراجعت عن العائلة المالكة، بدعوى الحاجة إلى الخصوصية، استمرت في الإعلان في التحدث عن العائلة المالكة”.
المصدرمجلة elle، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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