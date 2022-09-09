الجمعة, سبتمبر 9, 2022
الرئيسيةحياتناللحصول على 50 ألف يورو كفدية..فتاة تتعاون مع عائلة صديقها لتزييف اختطافها...
حياتنا

للحصول على 50 ألف يورو كفدية..فتاة تتعاون مع عائلة صديقها لتزييف اختطافها (فيديو)

كتب ايمان الباجي
للحصول على 50 ألف يورو كفدية..فتاة تتعاون مع عائلة صديقها لتزييف اختطافها (فيديو) watanserb.com
ظهرت في اللقطات وهي تبكي وتقول لأمها أنه وقع اختطافها وأنها بحاجة إلى دفع فدية قدرها 50 ألفًا للخاطفين
- Advertisement -

وطنألقت السلطات الإسبانية مؤخرا القبض على امرأة زيفت عملية إختطافها، بعد أن تآمرت مع عائلة صديقها للاحتيال على والدتها وسرقة الأموال منها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت وسائل الإعلام الإسبانية مقطع فيديو، يظهر المرأة معصوبة العينين بدم مزيف يقطر من فمها وسكين كبير موجه على رقبتها.

لقطات كاذبة

وقد ظهرت في اللقطات وهي تبكي وتقول لأمها أنه وقع اختطافها. وأنها بحاجة إلى دفع فدية قدرها 50 ألفًا للخاطفين إذا أرادت رؤيتها على قيد الحياة مرة أخرى.

وفقًا للشرطة الإسبانية، فإن “الضحية” التي تظهر في اللقطات زورت اختطافها بمساعدة عائلة صديقها. وذلك للاحتيال على والدتها لدفع فدية قدرها 43000 جنيه إسترليني.

في مقطع الفيديو الذي نشرته الشرطة، تدعي الضحية أنها لا تعرف من هم الخاطفون أو سبب اختيارهم لها. لكنها أمرت والدتها بدفع الفدية بدفع 50000 يورو نقدًا في مكان محدد. محذرة والدتها من أن الخاطفين قاموا بالتنصت على منزلها وأن أي محاولة للاتصال بالشرطة تعني نهاية حياتها.

وبحسب ما ورد، وافقت والدة الضحية على مطالب الخاطفين. وسحبت مبلغ 50،000 يورو من أحد البنوك. وقد أبلغت الشرطة بإختطاف إبنتها.

وعندما بدأت السلطات في التحقيق، ذكرت والدة الضحية أنها دفعت بالفعل 45 ألف يورو في عدة مناسبات، بعدما أرسلوا رسائل تهديد لابنتها.

عملية إختطاف مزيفة

وبمجرد أن علمت الشرطة أن والدة الضحية تعرضت للاحتيال من قبل. بدأت الشرطة في التحقيق مع الضحية وحاشيتها. وسرعان ما اكتشفوا أن عائلة صديقها ساعدتها في الأمر برمته.

بمجرد أن أثبتت الشرطة أن الاختطاف ربما تم تدبيره، احتاجوا فقط 24 ساعة لحل القضية.

ركز ضباط الحرس المدني على تحديد مكان عائلة صديق الضحية، ولحسن الحظ، تمكنوا من العثور عليهم جميعًا، بما في ذلك المرأة المخطوفة المزعومة، في غرفة لعب القمار.

وتم احتجازهم جميعًا واعترفوا في النهاية بتزوير عملية الاختطاف.

عند تفتيش منزل المشتبه بهم، عثر الحرس المدني على الأدوات التي وقع استعمالها لتزييف عملية الإختطاف كالسكين وزجاجة من الدم المزيف، وفقا لما أورده موقع “أوديتي سنترال.”

المصدرموقع أوديتي سنترال، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاكل صحية إعترضت الملكة إليزابيث خلال حياتها

لماذا اقتحم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مبنى وزارة العدل؟ (فيديو)

سياسية مغربية تكشف سبب جرائم التحرش والفساد في مكتب الاتصال الإسرائيلي

هل تنفذ السعودية مجزرة إعدامات جديدة؟.. شواهد تثير الفزع

بعد وفاة الملكة إليزابيث..هذا ما سيحدث في أيام الحداد العشرة

لقطات لا تصدق.. سحابة على شكل الملكة إليزابيث صبيحة وفاتها (فيديو)

دفن 3000 جثة مجهولة تثير ضجة في السودان.. ما القصة؟

وفاة الملكة إليزابيث: حضر الأمير هاري وغابت ميغان..ما القصة؟

سعر الدولار في السودان الجمعة 9 سبتمبر 2022

فوضى ومشادة في مقهى سعد العنزي تثيران ضجة في السعودية.. والشرطة تتدخل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC