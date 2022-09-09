للحصول على 50 ألف يورو كفدية..فتاة تتعاون مع عائلة صديقها لتزييف اختطافها (فيديو)

- Advertisement -

وطن– ألقت السلطات الإسبانية مؤخرا القبض على امرأة زيفت عملية إختطافها، بعد أن تآمرت مع عائلة صديقها للاحتيال على والدتها وسرقة الأموال منها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت وسائل الإعلام الإسبانية مقطع فيديو، يظهر المرأة معصوبة العينين بدم مزيف يقطر من فمها وسكين كبير موجه على رقبتها.

لقطات كاذبة

وقد ظهرت في اللقطات وهي تبكي وتقول لأمها أنه وقع اختطافها. وأنها بحاجة إلى دفع فدية قدرها 50 ألفًا للخاطفين إذا أرادت رؤيتها على قيد الحياة مرة أخرى.

وفقًا للشرطة الإسبانية، فإن “الضحية” التي تظهر في اللقطات زورت اختطافها بمساعدة عائلة صديقها. وذلك للاحتيال على والدتها لدفع فدية قدرها 43000 جنيه إسترليني.



في مقطع الفيديو الذي نشرته الشرطة، تدعي الضحية أنها لا تعرف من هم الخاطفون أو سبب اختيارهم لها. لكنها أمرت والدتها بدفع الفدية بدفع 50000 يورو نقدًا في مكان محدد. محذرة والدتها من أن الخاطفين قاموا بالتنصت على منزلها وأن أي محاولة للاتصال بالشرطة تعني نهاية حياتها.

وبحسب ما ورد، وافقت والدة الضحية على مطالب الخاطفين. وسحبت مبلغ 50،000 يورو من أحد البنوك. وقد أبلغت الشرطة بإختطاف إبنتها.



وعندما بدأت السلطات في التحقيق، ذكرت والدة الضحية أنها دفعت بالفعل 45 ألف يورو في عدة مناسبات، بعدما أرسلوا رسائل تهديد لابنتها.

عملية إختطاف مزيفة

وبمجرد أن علمت الشرطة أن والدة الضحية تعرضت للاحتيال من قبل. بدأت الشرطة في التحقيق مع الضحية وحاشيتها. وسرعان ما اكتشفوا أن عائلة صديقها ساعدتها في الأمر برمته.

بمجرد أن أثبتت الشرطة أن الاختطاف ربما تم تدبيره، احتاجوا فقط 24 ساعة لحل القضية.

ركز ضباط الحرس المدني على تحديد مكان عائلة صديق الضحية، ولحسن الحظ، تمكنوا من العثور عليهم جميعًا، بما في ذلك المرأة المخطوفة المزعومة، في غرفة لعب القمار.

وتم احتجازهم جميعًا واعترفوا في النهاية بتزوير عملية الاختطاف.

عند تفتيش منزل المشتبه بهم، عثر الحرس المدني على الأدوات التي وقع استعمالها لتزييف عملية الإختطاف كالسكين وزجاجة من الدم المزيف، وفقا لما أورده موقع “أوديتي سنترال.”

