الجمعة, سبتمبر 9, 2022
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حياتنا

لقطات لا تصدق.. سحابة على شكل الملكة إليزابيث صبيحة وفاتها (فيديو)

كتب خالد السعدي
الملكة إليزابيث watanserb.com
الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
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وطن – نشرت وسائل إعلام بريطانية، صورًا قيل إنها تظهر سحابة على ”شكل“ الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بعد إعلان وفاتها.

وقالت صحيفة “المترو” البريطانية، الجمعة، إن عددًا كبيرًا من المواطنين شاهدوا صور السحابة التي تم تداولها.

وأظهرت صورة رأس الملكة الراحلة، وكان خلفها ضوء الشمس واضحا، وفق الصحيفة.

وفوجئت السيدة البريطانية ليان بيثيل، أثناء قيادتها السيارة عبر تيلفورد في ويست ميدلاندز مع ابنتها لاسي، 11 عامًا، عندما شاهدت سحابة رأت فيها صورة الملكة بقبعتها المشهورة التي يعرفها الجميع، وفق الصحيفة.

وقالت بيثيل: “فيما كنت أقود سيارتي إلى المنزل، بدأت لاسي تصرخ مذعورة: يا إلهي !! ثم أشارت إلى هذه الصورة التي تظهر في السحابة. ”إنها الملكة. ارقدي في سلام”.

وحظيت الصورة بالاهتمام الفوري على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة“ قبل أن تنتشر خارجا.

واستيقظت بريطانيا، الجمعة، على يومها الأول منذ أكثر من 70 عامًا بدون الملكة إليزابيث الثانية على سدة الحكم.

وسادت حالة من الحزن في جميع أنحاء بريطانيا والعالم بالحزن على رحيل الملكة التي أعلن عن وفاتها، الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما.

وسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية يرجع للوعكة الصحية الشديدة التي تعرضت لها مؤخرا وأعلن عنها القصر الملكي، حيث ظلت في صراع شديد مع المرض طيلة الأيام الماضية وازداد وضعها سوء حتى تم إعلان خبر وفاتها أمس.

ومن النادر أن البريطانيين يتطلعون إلى النظام الملكي من أجل القيادة السياسية.

إلا أن الملكة إليزابيث كانت تتمتع بحضور ثابت يحظى بتقدير كبير من قبل الكثيرين على مدار عقود من التغيير الكبير الذي شهد تحول بريطانيا من قوة إمبريالية متدهورة إلى دولة حديثة متعددة الثقافات.

من هي الملكة إليزابيث الثانية؟!

والملكة الراحلة اسمها الكامل هو إِلِيزَابِيث أَلِيكسندرا ماريّ، وُلدت في 21 نيسان / أبريل 1926.

إليزابيث هي الملكة الدستورية لست عشرة دولة من مجمُوع ثلاث وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا.

ومنذُ 6 شباط/ فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، باربادوس، باهاماس، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس.

مُنذ عام 1956م حتى 1992م، وبجانب أول أربع دول من القائمة المذكورة سابقا، صارت ملكة جامايكا، باربادوس، البهاماس، غرينادا، بابوا، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فنسنت والجرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا وسانت كيتس ونيفيس.

والملكة إليزابيث الثانية هي أطول ملوك بريطانيا عمراً، وهي أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش بعد تخطيها فترة الستة عقود التي حكمت فيها جدة جدها الملكة فيكتُوريا البلاد.

وعاصرت الملكة إليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل.

وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني، وبهذا ستبدأ بريطانيا 10 أيام من الفعاليات المتعلقة بتشييع الملكة إليزابيث، التي توفيت عن ٩٦ عامًا بعد حكم دام ٧٠ عامًا و٧ اشهر ويوم واحد، عاصرت خلالها ١٥ رئيس وزراء وأجرت ١٠٠ زيارة دولة.

المصدرالمترو
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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