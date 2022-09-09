سعودي يدشن سقيا ماء كصدقة جارية عن روح الملكة إليزابيث الثانية ويثير موجة غضب!(شاهد)

- Advertisement -

وطن- في واقعة أثارة موجة غضب واستهجان من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أقدم مواطن سعودي على إنشاء حملة تبرع عبر “منصة إحسان” السعودية الحكومية لتدشين “سقيا ماء” عن روح ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ووفقا لما ورد على المنصة، فإن الحملة التي تم تدشينها هي “صدقة جارية عن روح المرحومة إليزابيث الثانية”، تحت بند “سقيا لماء”، وحملت رقم: CW-080118.

استنكار وغضب المغردين من الحملة

وأثارت الواقعة غضب واستهجان الكثير من المغردين الذي عبروا عن استيائهم للحالة التي وصلت لها المملكة، مستغربين كيفية السماح بتدشين مثل هذه الحملة.

وفي هذا السياق، قالت مغردة:” لاحول ولا قوة الا بالله استغفر الله يا رب لا تسخط فينا”.

وقال المغرد “معاند الكثيري” معبرا عن استيائه مما حدث:” لا حد يستغرب و لا شي اصبحنا في زمن مخيف مع حداثه السوشل ميديا وصرنا نشوف أشياء يتعجب منها الواحد اللهم ثبت قلوبنا على دينك”.

وأكد مغرد آخر على أن هذا دليل على صحة ما يعتقده حول منصة إحسان، قالا:” هذا الذي يجعلني أتحفظ كثيرًا على منصة إحسان .. أذهب بتبرعاتي إلى بيوت محتاجة وأسر فقيرة أفضل من منصات الكترونية .”

كما عبر مغرد عن امنيته أن يتم القبض على منشيء الحملة، قائلا:” اتمنى تم القبض على الاستهتار ذا !”.

وقال آخر مستاء مما حدث:” خلاص كذا مرة اوڤر والله زاد عن حده الموضوع”.

الملك تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيا

وكان قصر باكنغهام البريطاني، قد أوضح، الجمعة، إن الملك تشارلز الثالث أعلن حدادا ملكيا ينتهي بعد أسبوع من جنازة الملكة.

وذكر القصر في بيان، أن الحداد الملكي “سيستمر من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة”، لكنه لم يحدد موعد الجنازة.

وأوضح البيان أن الحداد الملكي يشمل “أفراد العائلة المالكة وموظفي الأسرة المالكة وممثلي الأسرة المالكة في مهام رسمية، بالإضافة إلى القوات الخاصة بالمراسيم”.

وفي السياق، كشف مسؤولون بريطانيون، أن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستستغرق 10 أيام.

ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة Politico البريطانية، يسمى اليوم الأول لوفاة الملكة باسم “دي-دي إيه واي” (D-DAY)، وتشمل الأيام العشرة التالية جميع الاستعدادات لجنازة الملكة.

وبحسب ما ورد ستشمل الإجراءات المؤقتة تعليق الأعمال البرلمانية لمدة 10 أيام. وتعليق البرامج الكوميدية على بي بي سي وإيقاف كل الإذاعات والتلفزيونات البريطانية برامجها لإعلان وفاة الملكة.

ومن المتوقع أيضًا إغلاق بورصة لندن لفترة قصيرة من الزمن.