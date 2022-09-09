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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة اليوم أمام قادش في الدوري الإسباني watanserb.com
تشكيلة برشلونة اليوم أمام قادش في الدوري الإسباني
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وطن- يلتقي فريق برشلونة الوصيف أمام قادش، السبت، في افتتاح الأسبوع ال5 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على أرض ملعب (رامون دي كارنازا).

وستنطلق مباراة برشلونة وقادش في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وستكون في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الخامسة والنصف مساء.

تشكيلة برشلونة ضد قادش

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وسيلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بتشكيلة أساسية متوقَّعة أمام صاحب الأرض قادش، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، كما يلي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

دفاع البرسا: جول كوندي (اريك جارسيا)، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، ماركوس ألونسو (سيرجى روبيرتو).

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خط الوسط: جافي، بيدري (فرينكى دى يونج)، سيرجيو بوسكيتس ( فرانك كيسي).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز (فيران توريس)، عثمان ديمبيلى ( أنسو فاتي).

معلق مباراة برشلونة وقادش

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة برشلونة أمام قادش، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، عبر شبكة قنوات (beIN Sport HD1) الرياضية القطرية، المعلق الرياضي الكويتي أحمد البلوشي.

تاريخ مواجهات كلا الفريقين في الدوري الإسباني

ونجح فريق قادش بإحراز النقاط في آخر 4 مواجهات أمام نظيره برشلونة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بتحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلها.

كما وفشل برشلونة (البلوغرانا) بتسجيل الأهداف في آخر مواجهتين في الدوري الممتاز أمام قادش، وتقابل أمام الأخير في 26 مباراة. حقق الفوز في 19 مباراة والتعادل في 4 مباريات، بينما تلقى الخسارة في 3 مباريات.

ويحتل فريق برشلونة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر ريال مدريد برصيد 12 نقطة، كما ويتواجد قادش في أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط حتى الآن.

المصدروطن + صفحة برشلونة + قادش
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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