تشكيلة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني الممتاز

وطن- يلتقي فريق برشلونة الوصيف أمام قادش، السبت، في افتتاح الأسبوع ال5 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على أرض ملعب (رامون دي كارنازا).

وستنطلق مباراة برشلونة وقادش في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وستكون في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الخامسة والنصف مساء.

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بتشكيلة أساسية متوقَّعة أمام صاحب الأرض قادش، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، كما يلي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

دفاع البرسا: جول كوندي (اريك جارسيا)، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، ماركوس ألونسو (سيرجى روبيرتو).

خط الوسط: جافي، بيدري (فرينكى دى يونج)، سيرجيو بوسكيتس ( فرانك كيسي).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز (فيران توريس)، عثمان ديمبيلى ( أنسو فاتي).

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة برشلونة أمام قادش، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، عبر شبكة قنوات (beIN Sport HD1) الرياضية القطرية، المعلق الرياضي الكويتي أحمد البلوشي.

ونجح فريق قادش بإحراز النقاط في آخر 4 مواجهات أمام نظيره برشلونة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بتحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلها.

Sleep tight, people. Tomorrow, we go to battle ⚔️#CádizBarça #LaLigaSantander pic.twitter.com/cPDFmWfOZc

— Cádiz CF 🇬🇧🇺🇸 (@Cadiz_CFEN) September 9, 2022