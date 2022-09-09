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بعد وفاة الملكة إليزابيث..هذا ما سيحدث في أيام الحداد العشرة

"جسر لندن"، هي اسم العملية التي تتضمن كل الإجراءات التي سيتم اتباعها من لحظة وفاتها إلى حين دفنها.

كتب ايمان الباجي
بعد وفاة الملكة إليزابيث..هذا ما سيحدث في أيام الحداد العشرة watanserb.com
وفق خطة "جسر لندن" فإن اليوم الأول لوفاة الملكة يسمى "دي-دي إيه واي" (D-DAY)،
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وطنبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا، بدأت فترة حداد وطني في بريطانيا. ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الترتيبات الملكية التي ستقام مباشرة بعد وفاتها.

جسر لندن“، هي اسم العملية التي تتضمن كل الإجراءات التي سيتم اتباعها من لحظة وفاتها إلى حين دفنها.

ماذا تعني فترة حداد الملكة؟

توفيت الملكة اليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما، بعد تربعها على عرش بريطانيا على مدى 70 عاما.

وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة Politico البريطانية، يسمى اليوم الأول لوفاة الملكة باسم “دي-دي إيه واي” (D-DAY)، وتشمل الأيام العشرة التالية جميع الاستعدادات لجنازة الملكة.

وبحسب ما ورد ستشمل الإجراءات المؤقتة تعليق الأعمال البرلمانية لمدة 10 أيام. وتعليق البرامج الكوميدية على بي بي سي وإيقاف كل الإذاعات والتلفزيونات البريطانية برامجها لإعلان وفاة الملكة.

ومن المتوقع أيضًا إغلاق بورصة لندن لفترة قصيرة من الزمن.

ماذا سيحدث في أيام الحداد العشرة؟

وفقًا لـ Politico، سيشار إلى يوم وفاة الملكة، 8 سبتمبر 2022، باسم D-Day.

ويشار إلى كل يوم بعد ذلك باسم D+1 و D+2 وما إلى ذلك.

اليوم الأول

في اليوم التالي لوفاة الملكة، سيتم في قصر سانت جيمس إعلان تشارلز ملكاً رسمياً، بحضور كبار الشخصيات الحكومية.

في اليوم التالي لوفاة الملكة، سيتم إعلان تشارلز ملكاً رسمياً

وفي وقت لاحق من اليوم، سيقدم أعضاء البرلمان التحية للراحلة في مجلس العموم.

اليوم الثاني

سيعود نعش الملكة إلى قصر باكنغهام. إذا ماتت في ساندرينغهام.

ووفقًا لـ Politico، هناك العديد من الخطط لتسهيل نقل جثمانها، اعتمادًا على موقع وفاتها.

توفيت الملكة في بالمورال في اسكتلندا.

لكن ورد أن الخطط كانت موضوعة في حالة وفاتها في منازل فخمة أخرى بما في ذلك ساندرينجهام وقلعة وندسور.

وستحضر رئيسة الوزراء، ليز تراس، ووزراء الحكومة حفل استقبال للترحيب بنعش الملكة في العاصمة.

اليوم الثالث والرابع

في اليوم الثالث، سيستقبل الملك تشارلز، التعازي في وفاة الملكة في ساحة مقر البرلمان في لندن.

بعدها سينتقل في جولة تضم مناطق المملكة المتحدة، وستبدأ بأسكتلندا وويلز ثم أيرلندا الشمالية.

أما في العاصمة، فستكون هناك عمليات أمنية وتحضيرية لنقل جثمان الملكة من قصر “باكنغهام” إلى قصر “ويستمنستر”.

اليوم الخامس

وهو يوم نقل جثمان الملكة من قصر “باكنغهام” إلى قصر “ويستمنتسر”.

من اليوم السادس إلى اليوم التاسع

سيوضع جثمان الملكة في ولاية وستمنستر هول لمدة ثلاثة أيام، وسط قاعة قصر وستمنستر التي ستُفتح لاستقبال الجمهور على مدار 23 ساعة يوميًا لمدة ثلاثة أيام.

اليوم العاشر

ستقام مراسم الجنازة في دير وستمنستر، مع دقيقتين من الصمت في منتصف النهار في جميع أنحاء البلاد.

وسيتم نقل جثمان الملكة إلى قلعة وندسور، حيث سيتم دفنها في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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