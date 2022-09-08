الخميس, سبتمبر 8, 2022
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آبل تعلن عن هاتفها الجديد..تعرف على سعره وميزاته

كتب ايمان الباجي
آبل تعلن عن هاتفها الجديد..تعرف على سعره وميزاته watanserb.com
سيكون الهاتف متاحا في الأسواق ابتداء من 16 سبتمبر الجاري
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وطن– خلال مؤتمرها الصحفي، كشفت شركة آبل النقاب عن هاتفها الجديد iPhone 14 الذي طال انتظاره، والذي يمكنه الاتصال بالأقمار الصناعية، كي يبعث برسائل طلباً للمساعدة في حالة الطوارئ.

وذكرت أبل أنه سيتم إطلاق خدمة القمر الصناعي هذه في نوفمبر، وسيحصل العملاء على الخدمة مجاناً لمدة عامين، حسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

سعر آيفون 14

قالت الشركة، إن سعر الهاتف الجديد سيبدأ من 799 دولاراً، على الرغم من الشائعات المنتشرة على نطاق واسع والتي تقول، إنه سيكلف ما يصل إلى 1148 دولارًا.

كما كشفت شركة أبل النقاب عن مجموعة Ultra الجديدة من الساعات الذكية بحجم أكبر، والتي تتمتع بمزايا جديدة تستهدف بها الشركة الرياضيين المحترفين.

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يوفر “أيفون14” أيضاً ميزة الكشف عن الأعطال. ومن حهة أخرى، تأتي الساعة الجديدة بأقوى بطارية بين إصدارات ساعات Apple المختلفة، تعمل لمدة 36 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة

ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 0.93 في المائة تقريبًا، فور الكشف عن هاتفها الجديد iPhone 14.

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كما يأتي كل من iPhone 14 و iPhone 14 Plus، اللذان يتميزان بشاشة مقاس 6.7 بوصة، بخمسة ألوان.

قالت آبل، إن الهاتف الذكي يحتوي على “نظام كاميرا جديد مذهل” لالتقاط الصور، وتسجيل مقاطع الفيديو مع كاميرا رئيسية جديدة بدقة 12 ميجابكسل، تتميز بمستشعر أكبر من سابق الهاتف الذكي

من جهته، قال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق في Apple بجميع أنحاء العالم: “يتمتع كلا الهاتفين بكاميرا رئيسية جديدة قوية مع قفزة هائلة في الأداء في الإضاءة المنخفضة، وقدرات اتصال متقدمة مع 5G و eSIM، والأداء المذهل لشريحة A15 Bionic، مما يساعد على تحسين عمر البطارية.”

علاوة على ذلك، أكدت آبل أن هذه الهواتف الذكية تتميز بشريحة A16 الجديدة للشركة والتي تعتبر أسرع من شريحة A15، ولكنها تستخدم طاقة بطارية أقل.

تعد كاميرا iPhone 14 Pro أكبر بنسبة 65 في المائة من كاميرا iPhone 13 Pro، وتتميز بأجهزة استشعار تسمح لها بالتقاط صور أفضل مرتين في الإضاءة المنخفضة من سابقتها.

وقال الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، إن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Max هما أفضل هواتف ذكية صنعتها آبل على الإطلاق.

سماعات AirPods

قبل أن تكشف شركة آبل عن الهواتف الذكية، أطلقت هذه الأخيرة لأول مرة سماعات AirPods التي تلغي ما يصل إلى ضعف الضجيج مقارنة بالجيل السابق من سماعات AirPods Pro.

في بيان، قال بوب بورشرز، نائب رئيس قسم تسويق المنتجات على مستوى العالم في شركة Apple: “توفر سماعات AirPods Pro الجديدة جودة صوت أفضل، وتجربة استماع غامرة أكثر مع صوت مكاني مخصص، وميزات صوتية تحويلية مثل شفافية الصوت المتكيفة.

مضيفََا، “كما أصبحت سماعات الرأس اللاسلكية الأكثر مبيعاً في العالم أفضل بكثير مع قوة إلغاء ضجيج، تصل إلى ضعف الإصدار السابق”.

وقالت شركة آبل، إن AirPods Pro، التي تبلغ تكلفتها 249 دولارًا، تتمتع بطاقة بطارية أفضل، وتمنحك ما يصل إلى ست ساعات من وقت الاستماع بشحنة واحدة.

المصدرديلي ميل، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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