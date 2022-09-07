الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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رياضة

هاتريك ليفاندوفسكي في دوري الأبطال يُدخله التاريخ من أوسع أبوابه (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة watanserb.com
روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة
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وطن – سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال مشاركته مع الفريق أمام منافسه فيكتوريا بلزن التشيكي، في افتتاح أولى مواجهات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

هاتريك ليفاندوفسكي مع برشلونة

وكان نجم برشلونة الجديد ليفاندوفسكي القادم هذا الصيف من صفوف بايرن ميونخ (البافاري)، قد وقع الهاتريك في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، مع 3 أندية في القارة الأوروبية العجوز. وهم بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، وآخرهم نادي برشلونة الإسباني.

كما وبهاتريك ليفاندوفسكي يصبح ثالث الهدافين على مستوى جدول الترتيب، بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو برصيد 88 هدفاً حتى الآن.

مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن

وحقق فريق برشلونة ( البلوغرانا)، الفوز العريض على ميدانه أمام منافسه الضيف فيكتوريا بلزن، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 المجموعات.

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كما وأحرز أهداف الفريق الكتالوني كلاً من اللاعبين، فرانك كيسي في الدقيقة ال13، وهاتريك روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال34 وال47وال67، وفيران توريس عند الدقيقة ال71.

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كما وسجل الفريق الضيف فيكتوريا بلزن الهدف الوحيد في المباراة داخل شباك برشلونة، في الدقيقة ال44 من توقيع يان سيكورا.

وشهد اللقاء التفوق الواضح لصاحب الأرض برشلونة على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة والاستحواذ بنسبة 77%، على عكس الفريق المنافس فيكتوريا بلزن التشيكي الذي وصل عدد تسديداته إلى 8 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 23%.

دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كما ويتصدر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، برصيد 3 نقاط ثمينة، متساوياً بذلك مع الوصيف بايرن ميونخ الألماني بنفس عدد النقاط.

كما ويستعد الفريق الكتالوني للمواجهة القوية القادمة، مطلع الأسبوع المقبل، خارج ميدانه. أمام قادش في افتتاح الجولة ال5 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

المصدروطن + صفحة برشلونة + دوري أبطال أوروبا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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