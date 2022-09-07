دولة جديدة تنحاز للمغرب في صراعه مع الجزائر وتعلن هذا القرار

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وطن – في قرار اعتبر انحيازا للمغرب في صراعه القائم مع جارته الجزائر، أعلنت جمهورية تشاد، عن قرارها فتح قنصلية عامة لها قريبا بالداخلة، بالصحراء المغربية.

تشاد تقرر فتح قنصلية عامة بالداخلة

وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن جمهورية تشاد أبلغت، اليوم الأربعاء، عبر مذكرة شفوية، السلطات المغربية بقرارها فتح قنصلية عامة لها قريبا بالداخلة، بالصحراء المغربية.

الوزارة أوضحت في بلاغ لها، أنه بحسب السلطات التشادية، فإن هذا القرار يندرج في إطار “العلاقات الأخوية بين الملك محمد السادس، ومحمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد”.

وأضاف المصدر الرسمي أن “قرار هذا البلد الإفريقي الشقيق يؤكد ويعكس جودة العلاقات الثنائية، من خلال دعمه لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية والوطنية”.

واعتبر الصحفي والكاتب المغربي المصطفى العسري، أن هذا القرار من جمهورية تشاد يمثل “ضربة قوية لأطروحة الانفصال بالصحراء”.

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ويشار إلى أن المغرب وجبهة البوليساريو يتنافسان منذ عقود، بشأن السيادة على إقليم الصحراء.

وفي هذا السياق تقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو الجبهة الانفصالية إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

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وتعقدت الأزمة بين المغرب والجزائر مؤخرا لحد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسحب السفراء.

وتسببت هذه الأزمة في بلبلة بشأن القمة العربية المقبلة والمقرر عقدها في الجزائر، والتي تم تأجيلها 3 مرات، بعد انتشار تقارير عن احتمالية تأجيلها أو نقل مكانها لدولة أخرى.

إلا أن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حسم هذا الجدل أمس وأكد أن “قمة الجزائر” ستعقد في موعدها بنوفمبر المقبل، نافيا هذه الإشاعات بشأنها.