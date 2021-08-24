الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب (فيديو)

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما اعتبرته “الأعمال العدائية” للمملكة. حسب ما ذكر وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة.

وكانت الجزائر اتهمت المغرب في وقت سابق، بالتآمر ضدها مع إسرائيل، في الوقت وراء مفتعلي حرائق الغابات التي شهدتها البلاد مؤخراً

قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب “الاعمال العدائية” للمملكة.

اقرأ أيضاً: الكاتب نظام المهداوي: ملك المغرب يستقوي ضد جارته الجزائر بالصهاينة تماماً كما يفعل محمد بن زايد

وأوضح لعمامرة في مؤتمر صحافي: “قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم”.

الجزائر تقرر إعادة النظر

وكانت قالت الرئاسة الجزائرية قد أشارت الأربعاء إنها قررت “إعادة النظر” في علاقاتها مع الرباط معتبرة أن هذه الخطوة، التي ستزيد من تأزيم وضع العلاقات بين البلدين، راجعة لـ”الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب”. كما أعلنت “تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.

لحظة إعلان وزير الخارجية الجزائري، قطع #الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع #المغرب ابتداءًا من اليوم.

pic.twitter.com/ELOSTyDUwb — ملفات كريستوف (@CressFiles) August 24, 2021

قرار قطع العلاقات مع المغرب من طرف الجزائر …جاء نتيجة تفاهمات مسبقة بين نظامي البلدين…و الخاسر هو الشعب الجزائري ثم المغربي (الجزائر على يمين المغرب .. و لو كان عمر )#غرد_كانك_عدمي — salam salmi (@salamsalmi8) August 24, 2021

تفاعل مع قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب

وأثار قرار الجزائر ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، اذا اعتبر البعض القرار بمثابة فشل سياسي من قبل الجزائر في التعامل مع الأزمة المغربية.

وقال أحدهم :” قرار الجزائر قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب هو إعلان فشل الديبلوماسية الجزائرية أمام نظيرتها المغربية و استسلام أمام الواقع الجيواستراتيحي الجديد الذي فرضته المملكة المغربية في شمال أفريقيا سواء في العلاقات الثنائية أو في قضية الصحراء الغربية أو الملفات الدولية كليبيا “.

قرار #الجزائر قطع العلاقات الديبلوماسية مع #المغرب هو إعلان فشل الديبلوماسية الجزائرية أمام نظيرتها المغربية و استسلام أمام الواقع الجيواستراتيحي الجديد الذي فرضته المملكة المغربية في شمال أفريقيا سواء في العلاقات الثنائية أو في قضية #الصحراء_الغربية أو الملفات الدولية ك #ليبيا pic.twitter.com/2IfWkdGFLW — For Western Sahara (@WesternSaharaQ) August 24, 2021

وعلق الاعلامي الجزائري حفيظ دراجي على القرار قائلاً :” بعد عرض مفصل للتراكمات والأسباب و الدوافع، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يعلن في ندوة صحفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب “.

بعد عرض مفصل للتراكمات والأسباب و الدوافع، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يعلن في ندوة صحفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. pic.twitter.com/fDpqeOmYh7 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) August 24, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة رسمياً منذ 16آب/ أغسطس 1994.

واتهمت الرئاسة الجزائرية في بيانها المغرب وإسرائيل بالتآمر ضدها. وقالت إن الاجتماع بحث “الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر”.

وبحسب السلطات الجزائرية، فإن معظم الحرائق التي اندلعت في الجزائر مفتعلة على الرغم من أنها لم تقدّم أي دليل على ذلك حتى الآن.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك