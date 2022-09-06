ندى الكامل ومظهر شاهين.. طليقة أحمد الفيشاوي تسأل الداعية عن قياسات جسدها بعدما وصفها بـ”الملهلبة”!

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وطن– هاجمت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مواطنها الداعية مظهر شاهين بشراسة بعد حديثه عن “المساكنة”.

وكان الشيخ مظهر شاهين، قد هاجم الفنان محمد عطية بسبب تصريحاته حول المساكنة قبل الزواج.

دم وحرب وخراب

ودخلت ندى الكامل على الخط، وردت على قول شاهين إن “الأرض ليس عليها سوى 3 رسالات سماوية فقط. يشملها الإسلام، وليس 4200 دين، كما تزعم إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين.

وكتبت طليقة أحمد الفيشاوي عبر “انستجرام”: “الأرض عليها 8 مليار إنسان، تلتهم عايشين في فيضانات وجفاف وحرب. اسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك. ياريت تمارس إنسانيتك شوية وتحترم ريحة الدم والحرب والخراب”.

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واختار شاهين أن يرد على ندى الكامل، فسخر منها قائلاً: “الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي بحرقة من غيرتها على البشرية ورفضها الخراب والدمـــار. كدت أفقد الوعي أمام حرصها على إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي، حين قلت بأن الأرض ليس عليها الآن سوى 3 رسالات سماوية يشملها الإسلام.. وكيف سوّلت لي نفسي أن أنكر أديانًا وضعية يعتنقها أناس يعبدون البقر (السادة والمنقطة)، والنار (الملـــهلبة)، والفئران (الكيوت)؟”.

وزني خفيف ومش نافخ!

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وتابع شاهين سخريته من طليقة الفيشاوي: “إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين، وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزاي الأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش نافخ”.

سخرية شاهين من ندى الكامل جعلتها تستشيط غضباً، وردت في عدة منشورات، فقالت: “إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. سكتُ عن السفيه، فظن أني عييت عن الجواب وما عييت.. وكم من جاهل في الدين يفتي بآلاف المصائب قد نسب”.

وفي منشور آخر، قالت ندى:” هو ده آخرك في الرد عليّ، بتتفنن في وصفي. وبعدين ما إنت ما شاء الله أهو واخد بالك من كل حاجة فيا ومركز أوي، ركز في نفسك يا أخ. ولو الفيلر والبوتكس هما اللي مغطيين على ريحة الدم، وإنك مش شامم غير ريحتهم تبقى مصيبة، إنك تسيب الحال والأحوال وترد عليّ. وبعدين متتكلمش عن النفخ، لأن اللي زيك واللي شبهك نافخنا من غير أي حاجة، وكمان مطهقنا في عيشتنا. سيبك من التمعن في جسمي ووصفه وركز في نفسك، وقوم من على الشلتة وبطل لت وعجن”.

بترفع مقاساتي؟

وتابعت: “وبعدين انت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي؟ ما تتوضا كده وتستغفر ربنا وتصلي لك ركعتين، بدل ما انت عامل فيها خبير تجميل. أو ترد عليا بالتي هي أحسن، زي ما المفروض ترد وبالحسنى، وتحترم نفسك وشغلتك”.

واستكملت في منشور آخر: “انت درست واتعلمت دين ولبست العمة عشان تهاجمني بطريقة توصفني بيها. فين رد الإســـاءة بالمعروف اللي اتعلمته؟”.

واختتمت طليقة أحمد الفيشاوي ردها على مظهر شاهين: “كدة واحد واحد، انت بتحط مكياج وكونتور في البرامج، وأنا بحب البوتوكس والفيلر. بس أنا بحط غالي، انت بتحط رخيص”.