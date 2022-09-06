الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
الرئيسيةحياتناندى الكامل ومظهر شاهين.. طليقة أحمد الفيشاوي تسأل الداعية عن قياسات جسدها...
حياتنا

ندى الكامل ومظهر شاهين.. طليقة أحمد الفيشاوي تسأل الداعية عن قياسات جسدها بعدما وصفها بـ”الملهلبة”!

كتب رفيف عبدالله
ندى الكامل ومظهر شاهين.. طليقة أحمد الفيشاوي تسأل الداعية عن قياسات جسدها بعدما وصفها بـ
ندى الكامل ومظهر شاهين
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن– هاجمت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مواطنها الداعية مظهر شاهين بشراسة بعد حديثه عن “المساكنة”.

وكان الشيخ مظهر شاهين، قد هاجم الفنان محمد عطية بسبب تصريحاته حول المساكنة قبل الزواج.

دم وحرب وخراب

ودخلت ندى الكامل على الخط، وردت على قول شاهين إن “الأرض ليس عليها سوى 3 رسالات سماوية فقط. يشملها الإسلام، وليس 4200 دين، كما تزعم إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين.

وكتبت طليقة أحمد الفيشاوي عبر “انستجرام”: “الأرض عليها 8 مليار إنسان، تلتهم عايشين في فيضانات وجفاف وحرب. اسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك. ياريت تمارس إنسانيتك شوية وتحترم ريحة الدم والحرب والخراب”.

- Advertisement -

واختار شاهين أن يرد على ندى الكامل، فسخر منها قائلاً: “الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي بحرقة من غيرتها على البشرية ورفضها الخراب والدمـــار. كدت أفقد الوعي أمام حرصها على إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي، حين قلت بأن الأرض ليس عليها الآن سوى 3 رسالات سماوية يشملها الإسلام.. وكيف سوّلت لي نفسي أن أنكر أديانًا وضعية يعتنقها أناس يعبدون البقر (السادة والمنقطة)، والنار (الملـــهلبة)، والفئران (الكيوت)؟”.

وزني خفيف ومش نافخ!

- Advertisement -

وتابع شاهين سخريته من طليقة الفيشاوي: “إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين، وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزاي الأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش نافخ”.

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف أجزاء حساسة من جسدها بوضعيات تصوير مثيرة! (شاهد)

سخرية شاهين من ندى الكامل جعلتها تستشيط غضباً، وردت في عدة منشورات، فقالت: “إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. سكتُ عن السفيه، فظن أني عييت عن الجواب وما عييت.. وكم من جاهل في الدين يفتي بآلاف المصائب قد نسب”.

ندى الكامل ندى الكامل

وفي منشور آخر، قالت ندى:” هو ده آخرك في الرد عليّ، بتتفنن في وصفي. وبعدين ما إنت ما شاء الله أهو واخد بالك من كل حاجة فيا ومركز أوي، ركز في نفسك يا أخ. ولو الفيلر والبوتكس هما اللي مغطيين على ريحة الدم، وإنك مش شامم غير ريحتهم تبقى مصيبة، إنك تسيب الحال والأحوال وترد عليّ. وبعدين متتكلمش عن النفخ، لأن اللي زيك واللي شبهك نافخنا من غير أي حاجة، وكمان مطهقنا في عيشتنا. سيبك من التمعن في جسمي ووصفه وركز في نفسك، وقوم من على الشلتة وبطل لت وعجن”.

بترفع مقاساتي؟

وتابعت: “وبعدين انت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي؟ ما تتوضا كده وتستغفر ربنا وتصلي لك ركعتين، بدل ما انت عامل فيها خبير تجميل. أو ترد عليا بالتي هي أحسن، زي ما المفروض ترد وبالحسنى، وتحترم نفسك وشغلتك”.

واستكملت في منشور آخر: “انت درست واتعلمت دين ولبست العمة عشان تهاجمني بطريقة توصفني بيها. فين رد الإســـاءة بالمعروف اللي اتعلمته؟”.

ندى الكامل

واختتمت طليقة أحمد الفيشاوي ردها على مظهر شاهين: “كدة واحد واحد، انت بتحط مكياج وكونتور في البرامج، وأنا بحب البوتوكس والفيلر. بس أنا بحط غالي، انت بتحط رخيص”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف أجزاء حساسة من جسدها بوضعيات تصوير مثيرة! (شاهد)

حياتنا

أحمد الفيشاوي مع فتاة جديدة.. أحاطها بعدد كبير من الرجال في أول ظهور(فيديو)

حياتنا

طليقة أحمد الفيشاوي تُخفي جسدها على الشاطئ بعلم المثلية الجنسية.. ماذا تقصد؟

حياتنا

طليقة أحمد الفيشاوي بوجه مشوَّه.. هل تعرضت للحرق؟ (شاهد)

حياتنا

صور ندى الكامل الجريئة مع أحمد الفيشاوي تُغضبها وتدفعها لكشف مفاجأة! (شاهد)

حياتنا

” المعني الحقيقي لشوفلك كلبة”.. أحمد الفيشاوي ينشر صورته مع حبيبته الجديدة ويُقبلها من الفم! (شاهد)

حياتنا

ندى الكامل تفاجئ متابعيها بهذا القرار الصادم بعدما أعلنت عن مرضها العقلي!

حياتنا

ندى الكامل ترقص على العمود مثل فتيات الإثارة في الملاهي الليلة! (فيديو)

حياتنا

ناهد السباعي تشعل جدلاً بأوضاع مثيرة على العمود! (شاهد)

حياتنا

ندى الكامل تستعرض مؤخرتها بوصلة رقص جريئة! (فيديو)

حياتنا

خطوة مفاجئة من أحمد الفيشاوي تجاه طليقته.. هل عادا سوياً بعد شهرين من الانفصال؟!

حياتنا

ندى الكامل ترقص بفستان كشف المستور وأشعل المواقع!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل سيمر انقطاع الكهرباء في سلطنة عمان بدون محاسبة؟

اللاعب سليمان عبدالغفور يعتذر للعمانيين ولاعبي “السيب” باستثناء البعض.. هذا ما قاله!

سرقة هدية ثمينة أرسلها محمد السادس لمكتب الاتصال الإسرائيلي في عيد الاستقلال!

بايدن يهين أحد العمال الأمريكيين في عيدهم.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)

العملات المشفرة..هل لها دور في تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم؟

ريال مدريد محطم الأرقام في دوري أبطال أوروبا .. تعرف عليها

سودانيون يرفضون استلام مساعدات سعودية بعد اشتراط تصويرهم (شاهد)

هل تم بيع موقع البترا التاريخي.. الخصاونة يرد ويوضح

بعد “الانقطاع الكبير” .. إجراء عاجل تجاه شركات كهرباء عمان والكويت تتدخل

دنيا بطمة أهانت زوجها محمد الترك وتدفعه لاتخاذ قرار لا رجعة فيه!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC