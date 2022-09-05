ظهور مقاتلي القسام في جنين .. مشاهد مقلقة للاحتلال (فيديو)

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وطن– تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن حالة من القلق والارتباك تسود في المحافل الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهور مقاومين فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

القناة 12 العبرية، نشرت عدة صور لمجموعة من المقاومين الملثمين التابعين لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في جبال جنين.

وصفت القناة، هذه المشاهد بأنها صور غير عادية، وقد تتسبب في انفجار وعاء الضغط الإسرائيلي.

"تحمل في طياتها رسائل عديدة"… مشاهد من عرض عسكري لـ #كتائب_القسام في جبال #جنين. pic.twitter.com/XoeMrF7A7W — أخبار الضفة الغربية (@WestBankOffice) September 3, 2022

ظهور هؤلاء المقاومين بهذا الشكل، اعتبرته القناة بمثابة “عرض عسكري” لحركة حماس، مثل الذي يجري تنظيمه في غزة، لكنه هذه المرة تم في جنين، وليس بعيدا عن العفولة، في إشارة لاقتراب المقاومين التابعين لحركة حماس من المدن الإسرائيلية.

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وذكرت القناة: “يبدو أن هذا استثناء، لكنه يرمز إلى الفترة الأخيرة التي نرى فيها المزيد والمزيد من الشبان الفلسطينيين المسلحين الذين ينفذون عمليات إطلاق نار بوتيرة غير متكررة في السنوات الأخيرة”.

وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من الاتجاه المتفجر وأن يؤدي التصعيد في المناطق الفلسطينية إلى انفجار الأوضاع الأمنية، وفق التقرير.

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ورأت القناة أيضا أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد المقاومة ضد جيش الاحتلال، يأتي أيضا بتأثير ما يحدث للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن المقاومين في الضفة يعملون وفق رؤية قائمة على استنزاف جيش الاحتلال، وإطالة أمد الاشتباك معه، والتنوع في مناطق الاشتباك والقتال والانتقال من مدينة لأخرى.

#شاهد عرض عسكري تنفذه كتـائب القسـام على جبال #جنين والتي تطل على مدينتي العفولة والناصرة المحتلتين. pic.twitter.com/1i1G3vzs9P — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) September 3, 2022

يتم ذلك من خلال خطة استراتيجية متدحرجة، وهو ما عكس النجاح الذي حققته جنين ونابلس ورام الله وغيرها.

وبات دخول أي دورية لجيش الاحتلال في أي مكان بالضفة غالي الثمن، ولم يعد نزهة كالسابق، باعتبار أن رصاص المقاومين يبقى يلاحق الجيش الذي أصبح يجد صعوبة وتهديدا على حياة جنوده عند تنفيذ أي نشاط عسكري بالمناطق الفلسطينية.

وكان مقطع فيديو على تطبيق “تليجرام”، قد نشر قبل يومين، وأظهر مسلحين فلسطينيين يتدربون بالسلاح في ضواحي جنين.

حمل الناشطون رايات حركة “حماس”، لكن الحركة التي تتخذ من قطاع غزة مقرا لها لم تعلق على اللقطات.