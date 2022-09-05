تفجير منزل رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف .. وشهيد جديد في جنين على البث المباشر (شاهد)

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وطن– فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الشهيد رعد حازم منفّذ عملية شارع “ديزنغوف” في مدينة تل أبيب، التي جرت في شهر أبريل الماضي، فيما ارتقى شهيد جديد في مدينة جنين، خلال المواجهات التي رافقت عملية تدمير المنزل.

#شاهد لحظة تفجير الاحتلال لشقة منفذ عملية تل أبيب رعد خازم في #جنين. pic.twitter.com/xkqI1tF4Mq — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) September 6, 2022

واقتحمت قوات الاحتلال، عبر 100 دورية عسكرية، كلّ محاور الحي الشرقي في جنين، وحي البساتين، وحاصرت العمارة السكنية التي تتواجد بها شقة الشهيد رعد، وأخرجت السكان منها ونقلتهم إلى جهة أخرى، وذلك قبيل عملية التفجير.

مصادر صحفية: "آثار الدمار الذي تركته قوات الاحتلال في منزل الشـــهيد رعد حــازم في جنين".

تصوير: عدي دعيبس / وفا pic.twitter.com/1KTWUY7fIK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2022

ودمرت قوات الاحتلال الشقة السكنية للشهيد رعد حازم عبر تفجيرها من الداخل، عبر استخدام المواد المتفجرة.

مصادر محلية: جيش الاحتلال يدمر شقة الشـــهيد رعد حــازم في جنين فجر اليوم. pic.twitter.com/8GZ6lsF7Pv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2022

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وقال أحد قاطني البناية، إنهم توقّعوا إقدام قوات الاحتلال على هدم الشقة منذ فترة طويلة، موضحاً أن الاحتلال دفع بأعداد كبيرة جداً من قواته في تنفيذ العملية.

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وأضاف أن قوات الاحتلال أخرجوا كل من كانوا في البناية السكنية، واستخدموهم كدورع بشرية، واستجاب الأهالي بعدما جرت عمليات تفتيش موسّعة لمنازلهم.

فيديو| أحد سكان البناية الي فجّر الاحتلال شقة رعد حازم فيها، يتحدث عن اقتحام قوات الاحتلال وإخراجهم من بيوتهم واستخدامهم كدروع بشرية. pic.twitter.com/Y4AoNqdKk0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2022

بالتزامن، صدحت مكبرات المساجد بالدعوات للأهالي للخروج والتصدي للاحتلال في كل أرجاء المدينة.

شاهد| تغطية صحفية: "آثار تفجير قوات الاحتلال لشقة رعد حازم وتضرر الشقق السكنية المجاورة لها في الحي الشرقي بجنين". pic.twitter.com/q5LI56wcip — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2022

وبالفعل اندلعت اشتباكات مسلّحة بين مقاومين وقوات الاحتلال. كما تصدّى شبان بالحجارة لجيبات الاحتلال وأشعلوا الإطارات المطاطية.

#شاهد لحظة إطلاق مقاومون النار على جيش الاحتلال المتوغل في #جنين، قبل قليل. pic.twitter.com/A6l8p0Nk0W — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) September 6, 2022

كما حاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية تحتوي على نادٍ رياضي، وتحتجز كل من فيه.

وأيضا حاصرت قوات الاحتلال بناية في الحي الشرقي من مدينة جنين، وأجبرت سكانها على الخروج من شققهم السكنية، واحتجزتهم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وانتشرت قوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

يأتي هذا فيما تحدثت مصادر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بجنين، منها مخيم جنين، وسط انتشار كثيف لقناصة الاحتلال على أسطح المباني المرتفعة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع تويتر، استهداف مقاومين قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المصنعة المحلية، التي اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم.

الشهيد محمد سباعنة يوثّق ارتقاءه على البث المباشر

واستُشهد الشاب محمد موسى سباعنة البالغ من العمر 28 عاماً، خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن الشهيد سباعنة أصيب بعيار ناري في القسم العلوي من جسده، واستُشهد بعد لحظات من إصابته الحرجة.

فيما أكّد الهلال الاحمر إصابة 16 شخصاً بجروح متفاوتة.

ارتقاء الشاب محمد سباعنة بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين فجر اليوم pic.twitter.com/39Q8EObivM — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 6, 2022

وكان الشهيد سباعنة يوثّق عبر بث مباشر في تطبيق تيك توك، اقتحام الاحتلال لجنين، قبل أن يُصاب بالرصاص خلال البث ويُستشهد.

#شاهد اللحظات الأخيرة للشهيد محمد موسى سباعنة الذي كان ينقل مشاهد مباشرة على تيك توك توغل جيش الاحتلال لمدينته #جنين، قبل أن يطلق عليه جيش الاحتلال النار ويستشهد ويبقى البث بدون صوت محمد. pic.twitter.com/Rc0NDzpfIS — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) September 6, 2022

كما أصيب المسعف في الإغاثة الطبية محمد ملايشة بالرصاص الحي في قدمه، خلال محاولته إسعاف أحد الشبان.

قوات الاحتلال الإجرامي تطلق النار تجاه أحد رجال الإسعاف مما أدى لإصابة في ركبته، أثناء القيام بواجبه الإنساني في إسعاف المصابين في جنين. pic.twitter.com/ePy9nnnZiW — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 6, 2022

يشار إلى أن الشهيد رعد حازم كان قد نفّذ عملية إطلاق نار في حانة بشارع “ديزنغوف” الشهير في تل أبيب، وقتل ثلاثة مستوطنين، وأصاب نحو 15 آخرين.

وتمكّن رعد من الانسحاب من مكان العملية والتخفي لساعات.

"سترون النصر إن شاء الله"

كلمات ثورية ألقاها والد الشهيد "رعد حازم" أمام المحتشدين عند منزله في مخيم جنين شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/Jlriu5XrCg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 8, 2022

وبعد ساعات من العملية، استشهد حازم بعد اشتباك مع قوات الاحتلال.

وكانت تلك العملية قد أثارت حالة هستيرية لدى الأجهزة الإسرائيلية، بما فيما المؤسسة السياسية والأجهزة الأمنية والعسكرية.

فبعد العملية، فرضت الأجهزة الأمنية، عقاباً جماعياً على سكان جنين والمنطقة، بمنعهم من أي تحرّكات خارج بلداتهم، ليس فقط من وإلى إسرائيل عبر الحواجز العسكرية، إنما أيضاً بين البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.