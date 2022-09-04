الأحد, سبتمبر 4, 2022
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حياتنا

5 علامات تدل على أن منزلك يتم مراقبته من قبل اللصوص

كتب معالي بن عمر
علامات تشير إلى أن منزلك مستهدف من قبل اللصوص watanserb.com
علامات تشير إلى أن منزلك مستهدف من قبل اللصوص
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وطن-لا شك في أن التعرض للسطو تجربة مؤلمة للغاية ولمنع حدوث ذلك، يتم تثبيت أنظمة أمنية متطورة بشكل متزايد باستخدام كاميرات المراقبة. لكن هل هذا يجعل اللصوص يتراجعون عن السرقة؟ فيما يلي 5 علامات تدل على أن منزلك قد تم رصده من قبل مجرمين لن يترددوا في الهجوم عليه.

في الواقع، لا أحد في مأمن من السطو. ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أن منزلك مستهدف من قبل اللصوص. لتجنب هذا الموقف، هناك بعض العلامات التي يمكن أن تخبرك أن منزلك قد تم استهدافه.

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5 علامات تشير إلى استهداف منزلك من قبل اللصوص

بيتنا هو مكان إقامة العائلة ومساحة حميمة تجمعنا، لذلك، نرغب في الحفاظ عليه وحمايته من أي تدخل أجنبي. لهذا، فإن تركيب أجهزة السلامة هو أسهل طريقة لتحقيق ذلك. ولكن هل يمكن للتكنولوجيا مهما كانت متطورة أن تكون قادرة بمفردها على ردع اللصوص والسطو؟

في الحقيقة وفقًا لمجلة “سانتي ماغ” الفرنسية، إن عمليات السطو على المنازل شائعة جدا. لذلك من الضروري معرفة كيف أصبح منزلك هدفاً للسطو؟

1- اللصوص يفتشون صناديق القمامة الخاصة بك

بحسب ما ترجمته “وطن“، إذا استهدف اللصوص منزلك، فلن يقتحموا منزلك مباشرة دون الحصول على الكثير من المعلومات أولاً. ففي أغلب الأحيان، يهاجمون صناديق القمامة الخاصة بك ويبحثون في نفايات منزلك عن مستندات أو أوراق أو نسخ مصورة من المستندات الرسمية التي قد تحتوي على معلومات شخصية: رقم الضمان الاجتماعي أو رقم بطاقة الهوية أو تفاصيل الحساب المصرفي (RIB) أو جواز السفر أو أي البيانات الهامة الأخرى المتعلقة بك.

اللصوص يراقبون المنزل
اللصوص يراقبون المنزل

2- اللصوص يجعلون كلبك يختفي

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بصرف النظر عن الخوف من عملية الاعتقال، فإن أكثر ما يخشاه اللصوص هو الحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب، التي يعتبرونها أسوأ عدو لهم في أثناء عملية السطو. لذلك، قد يفكرون في اختطافه قبل ارتكاب جريمتهم عن طريق السماح لك بالاعتقاد بأن كلبك قد هرب أو خرج من المنزل عن طريق الخطأ. إذا كان كلبك قد اختفى وتشتبه في حدوث اختطاف، فلا تتردد في إبلاغ السلطات عن هذا الحادث وفي نفس الوقت اتصل بالشركة المسؤولة عن رقاقة الكلب الخاص بك لشرح الموقف لهم حتى يفقوموا بما هو ضروري.

3- اللصوص يفرغون خزان سيارتك

في أثناء حراسة المنزل، لا يتردد اللصوص في متابعة أصحابها إلى مكان عملهم. لكن ما الغرض من هذه المناورة؟ يقوم اللصوص بتفريغ كل الوقود الموجود في خزان سيارات المستهدفين لتأخيرهم لأطول فترة ممكنة حتى لا يتمكنوا من العودة إلى المنزل بأسرع ما يمكن. خلال هذه الفترة الزمنية لدى السارق متسع من الوقت لتحذير شريكه (شركائه)، ليكون لديهم الوقت لاقتحام منازل ضحاياهم. في هذه الحالة، إذا وجدت أن خزان الوقود الخاص بك فارغ، فلا تتردد في الاتصال بجيرانك أو بأحد أفراد عائلتك لتفقد منزلك.

اللصوص يفرغون خزان سيارتك
اللصوص يفرغون خزان سيارتك
4- اللصوص يكسرون نافذة كوسيلة لتحديد اهلية المنزل
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بمجرد استهداف المنزل، يجب على اللصوص التأكد من أنه مأهول أو غير مأهول. في هذه الحالة، يستخدمون طريقة الحصاة. أي أنهم يستخدمون حصاة أو حجر من خلال رميها على نوافذ وزجاج المنزل. إذا لم يخرج المالك، فهذا يعني أن المنزل غير مأهول. لذلك سيكون لديهم متسع من الوقت لبناء خطتهم والعودة في الأيام القادمة بغرض السرقة. لتجنب هذا الموقف، يمكنك دائمًا محاكاة تواجدك عن طريق شراء صناديق مزودة بمؤقت متصلة بمنافذ كهربائية، ستسمح هذه الاخيرة بتشغيل الضوء وفقًا للأوقات المبرمجة مسبقًا. وتذكر، إذا اعتقد اللص أنك ما زلت في المنزل، فلن يجرؤ على المغامرة والسطو عليه.

5- اللصوص يراقبون صندوق البريد

ما يجذب انتباه اللصوص عندما يراقبون منزلًا هو بلا شك صندوق البريد. في الواقع، غالبًا ما يكون صندوق البريد مهملاً ويحتوي على كثير من الرسائل، ما يجعل اللصوص يعتقدون أن المستأجرين أو المالكين قد تغيبوا لفترة طويلة. لذلك، في حالة الغياب المطول ولمنع السطو على منزلك، لا تتردد في مطالبة جيرانك بالحضور والتحقق من بريدك بانتظام حتى لا ينصب اهتمام اللصوص على منزلك.

رمي الحجارة على نوافذ المنزل للتأكذ من أنها غير مأهولة
رمي الحجارة على نوافذ المنزل للتأكذ من أنها غير مأهولة

في مواجهة إصرار بعض اللصوص، من الأفضل الانتباه إلى كل التفاصيل التي تبدو مشبوهة بالنسبة لك، مع مراعاة جميع المعلومات والنصائح الواردة في هذه المقالة.

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المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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