فيديو لاعتداء وحشي على كويتي في مصر.. سحل وطعن وكسر أصابع

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن– استنفر مقطع فيديو متداول في مصر السلطات الكويتية متمثلة في سفارة الكويت في مصر، حيث وثق اعتداء وحشي على مواطن كويتي متواجد في مصر.

اعتداء وحشي على كويتي في مصر

الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة من داخل “مغسلة للسيارات” على ما يبدو، أظهر اعتداء عدد من الشبان المصريين على المواطن الكويتي بشكل وحشي، حيث طعنوه بأسلحة بيضاء وتسببوا له بإصابات خطيرة ونقل للمستشفى.

فيديو| اعتداء وحشي على مواطن كويتي في مصر من قبل 7 أشخاص بمواقف السيارات – المواطن تعرض لـ 6 طعنات وقطع وتر اليد وكسر بالإصبع – السفارة الكويتية بالقاهرة تدخلت على الفور لمتابعة أحداث الواقعة#الكويت #مصر #مجلس_الوزراء #مجلس_الأمة #وزارة_الخارجية pic.twitter.com/0kb1NpGGlj — سنا نيوز (@SnaaNews) September 2, 2022

وأصدرت سفارة الكويت في القاهرة، بيانا بشأن الإعتداء الذي تعرض له مواطن كويتي في القاهرة.

وقالت السفارة في البيان الذي رصدته (وطن) على موقع وزارة الخارجية الكويتية بالشبكة العنكبوتية، إن السفير الكويتي بمصر غانم صقر الغانم، تابع هذا الأمر بنفسه.

سفير الكويت بمصر يتابع بشكل شخصي

- Advertisement -

وأكد “الغانم” ـ بحسب البيان ـ أن السفارة تتابع ومنذ اللحظات الأولى حالة المواطن الكويتي الذي تعرض للإعتداء في القاهرة، وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

ويأتي ذلك إضافة إلى متابعة الخارجية الكويتية لمجريات التحقيق الذي تجريه السلطات المعنية مع المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادث.

- Advertisement -

كما طمأن السفير الكويتي في مصر مواطنيه بأن حالة المواطن الكويتي مستقرة ومن المحتمل مغادرته المستشفى في وقت لاحق اليوم السبت.

وأشاد السفير غانم صقر بجهود السلطات الأمنية في مصر، وسرعة ضبطها للجناة وتقديمهم للعدالة وتعاونها مع السفارة.

وتسبب هذا الفيديو بموجة غضب واسعة في أوساط الكويتيين على مواقع التواصل، والذين طالبوا بضرورة توقيع أشد العقوبات على المعتدين وأخذ حق المواطن الكويتي.

وحذر عدد من الكويتيين في تعليقاتهم من السفر إلى مصر بسبب هذه الحوادث المتكررة، فيما رد مصريون بأن مصر تحترم جميع زائريها وتضمن أمنهم وأنه لا يمكن القياس على حادث فردي.

وتجمع مصر والكويت علاقات قوية على كافة المستويات، وتعد الجالية المصرية في الكويت أكبر جالية من حيث العدد في البلاد.

وكان قرار وزارة العمل في الكويت بالاستغناء عن الموظفين الأجانب تدريجيا، قد أثار غضب المصريين الشريحة الأكبر للعمالة الأجنبية بالدولة الخليجية.