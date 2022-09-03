السبت, سبتمبر 3, 2022
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فيديو لاعتداء وحشي على كويتي في مصر.. سحل وطعن وكسر أصابع

كتب باسل النجار
اعتداء وحشي على كويتي في مصر watanserb.com
اعتداء وحشي على كويتي في مصر
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وطن– استنفر مقطع فيديو متداول في مصر السلطات الكويتية متمثلة في سفارة الكويت في مصر، حيث وثق اعتداء وحشي على مواطن كويتي متواجد في مصر.

اعتداء وحشي على كويتي في مصر

الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة من داخل “مغسلة للسيارات” على ما يبدو، أظهر اعتداء عدد من الشبان المصريين على المواطن الكويتي بشكل وحشي، حيث طعنوه بأسلحة بيضاء وتسببوا له بإصابات خطيرة ونقل للمستشفى.

وأصدرت سفارة الكويت في القاهرة، بيانا بشأن الإعتداء الذي تعرض له مواطن كويتي في القاهرة.

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وقالت السفارة في البيان الذي رصدته (وطن) على موقع وزارة الخارجية الكويتية بالشبكة العنكبوتية، إن السفير الكويتي بمصر غانم صقر الغانم، تابع هذا الأمر بنفسه.

سفير الكويت بمصر يتابع بشكل شخصي

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وأكد “الغانم” ـ بحسب البيان ـ أن السفارة تتابع ومنذ اللحظات الأولى حالة المواطن الكويتي الذي تعرض للإعتداء في القاهرة، وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

ويأتي ذلك إضافة إلى متابعة الخارجية الكويتية لمجريات التحقيق الذي تجريه السلطات المعنية مع المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادث.

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كما طمأن السفير الكويتي في مصر مواطنيه بأن حالة المواطن الكويتي مستقرة ومن المحتمل مغادرته المستشفى في وقت لاحق اليوم السبت.

وأشاد السفير غانم صقر بجهود السلطات الأمنية في مصر، وسرعة ضبطها للجناة وتقديمهم للعدالة وتعاونها مع السفارة.

وتسبب هذا الفيديو بموجة غضب واسعة في أوساط الكويتيين على مواقع التواصل، والذين طالبوا بضرورة توقيع أشد العقوبات على المعتدين وأخذ حق المواطن الكويتي.

وحذر عدد من الكويتيين في تعليقاتهم من السفر إلى مصر بسبب هذه الحوادث المتكررة، فيما رد مصريون بأن مصر تحترم جميع زائريها وتضمن أمنهم وأنه لا يمكن القياس على حادث فردي.

وتجمع مصر والكويت علاقات قوية على كافة المستويات، وتعد الجالية المصرية في الكويت أكبر جالية من حيث العدد في البلاد.

وكان قرار وزارة العمل في الكويت بالاستغناء عن الموظفين الأجانب تدريجيا، قد أثار غضب المصريين الشريحة الأكبر للعمالة الأجنبية بالدولة الخليجية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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