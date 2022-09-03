السبت, سبتمبر 3, 2022
الرئيسيةحياتناعفاريت داخل بئر بالصحراء الليبية و"جن" بمنزل دجال في مصر.. لقطات موثقة...
حياتنا

عفاريت داخل بئر بالصحراء الليبية و”جن” بمنزل دجال في مصر.. لقطات موثقة ترعب الأهالي! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
عفاريت داخل بئر بالصحراء الليبية و
تحتل هذه القصص حيزاً كبيراً في آداب الشعوب في كل العالم
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن– وثقّ رجل لحظةَ عثوره على بئر مجهولة في الصحراء الليبية، تَصدر منه أصوات مخيفة.

بكاء وعويل

ويظهر الرجل بالفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير في الصحراء الليبية، ويوثق الأصوات التي قال إنها تعود لجن وعفاريت.

ومن شدة الخوف، ردّد الرجل باستمرار “بسم الله”، أثناء اقترابه من البئر ليستكشف السر وراء الأصوات المخيفة.

وبدأ الرجل بإزاحة الحجارة عن البئر، لتتعالى أصوات مرعبة تشبه بكاء الأطفال، ومواء القطط.

وبينما شكك البعض أن يكون المقطع حقيقياً، قال آخرون: إن الصوت ربما يعود لقطة أو حيوان ما، سقط داخل البئر، وليس بالضرورة أن يكون صوت جن وعفاريت.

جن في منزل دجال

- Advertisement -

وجاء الفيديو متزامِناً مع تداول صور قال ناشطون إنّها توثّق لحظة ظهور الجن في منزل أحد الدجالين، أثناء احتراقه بمصر.

وأثارت الصورة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، ودبّ الرعب في قلوب المصريين، ما اضطر وزارة الداخلية للرد.

- Advertisement -

وقالت وزارة الداخلية في مصر في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”: “لا صحة لما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن ظهور ’جن‘ أعلى منزل أحد الدجالين أثناء احتراق المنزل بمحافظة الإسماعيلية”.

مهتز نفسياً

وأوضحت الداخلية ملابسات الصورة بالقول: “حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 30/ 8 /2022 تبلّغ مركز شرطة القنطرة غرب من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالسير عاري الجسد. وفى حالة هياج، ويقوم بإلقاء الحجارة على المارة ممسكاً بيده سلاحًا أبيض؛ سكين”.

وأردف البيان: “وحال محاولة الأهالي تهدئته قام بالدلوف داخل مسكنه وإضرام النيران به”.

وأضافت الداخلية: “على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وأمكن السيطرة على الحريق المحدود عند مدخل المسكن، وتمّ ضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته”.

وأكدت الداخلية أنه تبيّن أن الفاعل “مهتز نفسياً”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

وتنتشر قصص الجن والعفاريت، في البلدان التي يوجد بها جبال أو صحاري أو وديان عميقة، أو غابات كثيفة، أو أبنية مهجورة وقلاع وحصون قديمة.

وتحتل هذه القصص حيزاً كبيراً في آداب الشعوب في كل العالم.

وفي مصر تحتل الأهرامات والآثار الفرعونية نصيباً طائلاً في ذلك.

حقيقة منع “الجن” من تنفيذ مشروع مطل جبل الدقم

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

برشلونة خارج اللعبة .. عقوبات صارمة على 8 أندية بسبب قانون اللعب النظيف

مصرية تستنجد من زوجها: “عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته”

جوى إستانبولي.. تفاصيل صادمة تفضح تدخل أسماء الأسد للسيطرة على القضية خشية الفضيحة!(شاهد)

ما الذي يجذبك أولاً في الصورة؟ إجابتك تكشف ألغازًا كثيرةً عن شخصيتك

قبر عمر الشريف وحفيدته في خطر.. هذا ما لاحظه عالم آثار واتصل بعائلته فوراً!

ذكى الحراحشة.. طالبة أردنية تصبح حديث الأردنيين ووزارة التعليم العالي تحقق أمنيتها(شاهد)

تشيلسي يكسر الرقم العالمي في سُوق الانتقالات .. كم قيمة صفقاته؟!

اكتشاف وحش بحري عملاق في المغرب

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف أجزاء حساسة من جسدها بوضعيات تصوير مثيرة! (شاهد)

بشار عبد السعود.. صور مرعبة لـ لاجئ سوري توفي إثر تعذيب أمن الدولة اللبناني!(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC