السبت, سبتمبر 3, 2022
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زلزال يهز البرلمان أثناء جلسة عن مخاطر الزلازل ويرعب النواب (فيديو)

كتب خالد الأحمد
زلزال يهز البرلمان watanserb.com
زلزال يهز البرلمان
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وطن- كان نواب في برلمان إمارة “ليختنشتاين” الأوروبية يناقشون قضية التأمين ضد الزلازل، اليوم الخميس، عندما هزت الزلازل المبنى، مما أدى إلى توقف الجلسة مؤقتا.

زلزال يحدث أثناء جلسة عن مخاطر الزلازل

وأظهر مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، المشرعة “بيتينا بيتزولد ماهر”، وهي تتحدث عن الزلازل ومخاطرها على أهالي الإمارة.

وفي أثناء حديثها، هزت رعشة صغيرة الكاميرا فضحكت بيتزولد ماهر وقالت: “والقاعة تهتز!”.

وبعد أقل من دقيقة، هزت رعشة أكبر الكاميرا فأصيبت النائبة بدهشة وبدت وهي تدير نظرها في أنحاء القاعة وسقفها غير مصدقة.

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ليظهر الخوف على جميع النواب خاصة وأن الزلزال كان محسوسا، مما اضطرهم لأخذ أوراقهم والخروج من القاعة بعد الإعلان عن استراحة لمدة 15 دقيقة.

وقالت شرطة ولاية “ليختنشتاين” في بيان، إن زلازل بلغت قوتها 2.4 و3.9 درجة ضربت البلاد قبل الساعة الـ2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الخميس. وأكد البيان عدم وقوع إصابات أو أضرار بسبب الزلازل.

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ويشار إلى أن إمارة “ليختنشتاين” الأوروبية هي دولة صغيرة ناطقة بالألمانية تقع في جبال الألب بين النمسا وسويسرا.

وتفاعل عدد من متابعي المقطع على يوتيوب مع هذه اللحظة الخطيرة التي يوثقها.

حيث علقت” مها حجات”: “التأمين الحقيقي هو الإيمان بأن لهذا الكون خالقا هو الله، ثم أتباع منهج هذا الخالق ، والابتعاد عن الظلم بكل صوره وأشكاله”.

وعقبت أخرى :” كلما اعتقد الإنسان أنه يستطيع أن يبسط سيطرته على الطبيعية، كلما حدثت كارثة طبيعية تذكره بأنه لن يستطع التحكم بشكل كامل وتام فيها”.

وقال “نسيم بوقا”: “لاحظت منذ سنوات أن الزلازل الكبرى تأتي بغتة عندما يكون الناس غافلون أو عندما ينسى الناس الزلازل”.

وتابع:” أما الزلازل التي تكون صغيرة على سلم ريختر فتأتي ما إن يكثر الحديث عنها ، يبدو الأمر جنونيا لكنني منذ سنوات الاحظ نفس الشيء”.

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وبدوره قال “أحمد خليل”: “شوفو كيف هذه الألمانية المتحدثة عن الزلزال أول ما اهتزت الغرفة قلبها وقف وعينيها طلعت من شدة الخوف ولولا انو ما حد تحرك لكانت اول الهاربين”.

ورأى آخر أن “هذه رسالة واضحة جاءتهم ولم ينتبهوا قال الله تعالى “ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصرنا بل نحن قوم مسحورون”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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