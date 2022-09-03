زلزال يهز البرلمان أثناء جلسة عن مخاطر الزلازل ويرعب النواب (فيديو)

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وطن- كان نواب في برلمان إمارة “ليختنشتاين” الأوروبية يناقشون قضية التأمين ضد الزلازل، اليوم الخميس، عندما هزت الزلازل المبنى، مما أدى إلى توقف الجلسة مؤقتا.

زلزال يحدث أثناء جلسة عن مخاطر الزلازل

وأظهر مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، المشرعة “بيتينا بيتزولد ماهر”، وهي تتحدث عن الزلازل ومخاطرها على أهالي الإمارة.

وفي أثناء حديثها، هزت رعشة صغيرة الكاميرا فضحكت بيتزولد ماهر وقالت: “والقاعة تهتز!”.

أثناء حديث النائبة عن "الزلازل".. زلزال يقتحم قاعة برلمان دولة أوروبية وردة فعل الحاضرين ! pic.twitter.com/MK1f0AgS8d — مشاهير دوت كوم (@thae2172) September 3, 2022

وبعد أقل من دقيقة، هزت رعشة أكبر الكاميرا فأصيبت النائبة بدهشة وبدت وهي تدير نظرها في أنحاء القاعة وسقفها غير مصدقة.

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ليظهر الخوف على جميع النواب خاصة وأن الزلزال كان محسوسا، مما اضطرهم لأخذ أوراقهم والخروج من القاعة بعد الإعلان عن استراحة لمدة 15 دقيقة.

وقالت شرطة ولاية “ليختنشتاين” في بيان، إن زلازل بلغت قوتها 2.4 و3.9 درجة ضربت البلاد قبل الساعة الـ2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الخميس. وأكد البيان عدم وقوع إصابات أو أضرار بسبب الزلازل.

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ويشار إلى أن إمارة “ليختنشتاين” الأوروبية هي دولة صغيرة ناطقة بالألمانية تقع في جبال الألب بين النمسا وسويسرا.

وتفاعل عدد من متابعي المقطع على يوتيوب مع هذه اللحظة الخطيرة التي يوثقها.

حيث علقت” مها حجات”: “التأمين الحقيقي هو الإيمان بأن لهذا الكون خالقا هو الله، ثم أتباع منهج هذا الخالق ، والابتعاد عن الظلم بكل صوره وأشكاله”.

وعقبت أخرى :” كلما اعتقد الإنسان أنه يستطيع أن يبسط سيطرته على الطبيعية، كلما حدثت كارثة طبيعية تذكره بأنه لن يستطع التحكم بشكل كامل وتام فيها”.

وقال “نسيم بوقا”: “لاحظت منذ سنوات أن الزلازل الكبرى تأتي بغتة عندما يكون الناس غافلون أو عندما ينسى الناس الزلازل”.

وتابع:” أما الزلازل التي تكون صغيرة على سلم ريختر فتأتي ما إن يكثر الحديث عنها ، يبدو الأمر جنونيا لكنني منذ سنوات الاحظ نفس الشيء”.

وبدوره قال “أحمد خليل”: “شوفو كيف هذه الألمانية المتحدثة عن الزلزال أول ما اهتزت الغرفة قلبها وقف وعينيها طلعت من شدة الخوف ولولا انو ما حد تحرك لكانت اول الهاربين”.

ورأى آخر أن “هذه رسالة واضحة جاءتهم ولم ينتبهوا قال الله تعالى “ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصرنا بل نحن قوم مسحورون”.