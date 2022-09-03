السبت, سبتمبر 3, 2022
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الصحافة الألمانية تنشر تفاصيل صادمة عن طائرة “السيسي” الجديدة (شاهد)

كتب شيراز ماضي
الطائرة الرئاسية watanserb.com
الطائرة الرئاسية
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وطن- نشر الأكاديمي والباحث المصري في جامعة برلين، الدكتور تقادم الخطيب تفاصيل صادمة عن الطائرة الجديدة التي اشترتها الرئاسة المصرية، والتي أطلق عليها اسم “ملكة السماء“.

وفي فيديو نشره عبر قناته على اليوتيوب، رصد “الخطيب” ما نشرته تقارير صحفية ألمانية حول الطائرة، موضحاً أنه تمّ تركيب نظام أشعة تحت الحمراء ضد الصواريخ، قامت بتركيبه الولايات المتحدة بتكلفة 104 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يضاف إلى سعر الطائرة الأصلي الذي اشترتها به الرئاسة المصرية.

الطائرة مستعمَلة!

وبحسب ما أوردته الصحافة الألمانية -وفقا للخطيب- فإن الطائرة هي طائرة مستعمَلة وقد اشترتْها الرئاسة المصرية بمبلغ 487 مليون دولار، مشيراً إلى أن سعرها جديدةً هو 418 مليون دولار، متسائلاً عن فرق السعر البالغ 70 مليون دولار.

وأكد “الخطيب” أنّ ما جرى يعتبرُ إسفافاً في عمليات الصرف في بلد تلجأ إلى القروض من أجل تسديد الديون المستحقَّة عليها، مؤكّداً وجود شبهة فساد في شراء هذه الطائرة.

مصر طلبت من “بويينغ” التكتّم بشأن الطائرة

ووفقاً لـ”الخطيب”، فإن الحكومة المصرية طلبت من شركة “بويينغ” المصنّعة للطائرة، عدم الإفصاح عن المشتري لهذه الطائرة.

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واستغرب “الخطيب” من شراء هذه الطائرة، لافتاً إلى أن “السيسي” سبق وتعاقدَ في 2016 على شراء 4 طائرات فاخرة صغيرة الحجم من طراز “فالكون-7″، التي تصنّعها شركة “داسو” الفرنسية المصنّعة لطائرات “الرافال”.
ولفت إلى أن سعر الطائرات التي تمّ التعاقد عليها بلغ ثمنُها ما يقارب 750 مليون دولار، مشدّداً على أنه لا حاجة لشراء طائرات جديدة.

الدول الغنية هي من تمتلك مثل هذه الطائرات

وفي نفس السياق، أوضح “الخطيب” أن الدول الغنية فقط هي من تمتلك هذا النوع من الطائرات، مثل “الصين” و”سلطنة بروناي”، مشيراً إلى تكلفة التشغيل الكبيرة المرتبطة بهذه الطائرة.

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وأشار إلى أن الطائرات العادية تستهلك ما بين (500-2000) دولار من الوقود لكل ساعة طيران، في حين أن الطائرة الرئاسية الجديدة تستهلك 6 أضعاف ما تستهلكه الطائرة العادية من الوقود.

“ملكة السماء” تتزين لتنضم لأسطول طائرات السيسي وسعرها صادم (فيديو)

13 ألف دولار وَقود لكل ساعة طيران

وأكد على أن هذه الطائرة تستهلك أكثر من (10000) لتر من الوقود في الساعة، بما يعادل 13000 دولار.

وذكرت الصحافة الألمانية أنّه حين قدومِ الطائرة الرئاسية المصرية الجديدة إلى ألمانيا، تمّ بناء حظيرة كبيرة لاستيعابها، وبلغت مساحتها 92 ألف قدم مربع.

وكان موقع “سيمبل فلاينغ” المتخصّص بشؤون الطيران قد كشف قبل أيام، أن مصر تستعد لاستلام طائرة رئاسية جديدة بتكلفة نصف مليار دولار، وهي طائرة من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، لتحلَّ محل طائرة الرئاسة الحالية.

وحسب معلومات الموقع، فقد كانت طائرة “بوينج” معطلة ومتوقفة لسنوات في مطارات مختلفة، ما بين ألمانيا والولايات المتحدة، ضمن ممتلكات شركة “لوفتهانزا” التي اشترتها في صفقة مع شركة “بوينغ”، لاستيراد 20 طائرة.

وأشار الموقع إلى أنّه تمّ رصد الطائرة العملاقة وهي تقلع إلى شانون في إيرلندا، حيث سيتمّ طلاؤها من قبل إحدى الشركات، قبل أن تدخل الخدمة الفعلية.

 

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المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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