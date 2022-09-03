البستنة: ماذا تزرع في سبتمبر؟

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وطن-بعد حرارة الصيف تكون الأرض مناسبة أكثر للزراعة. وبالتالي يمكن زراعة بعض الخضروات التي يمكن حصادها في الأشهر التالية، وبحسب ما كشفه موقع البستنة Gammvert، فإن شهر سبتمبر مهم جدًا للاهتمام بالحديقة.

وسواء كنت من الهواة أو المبتدئين أو المتخصصين في البستنة، لم تعد هناك أسرار في عالم الزراعة والبستنة. وفيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية، الفئات النباتية التي يمكن زرعها في الحديقة بعد موسم الحرارة.

الصنف 1: خضروات

فيما يلي الخضار التي ستزرع خلال هذه الفترة حسب نصيحة موقع Gamm vert:

الجزر المبكر: سيكون زرعه في الأرض، في التربة الرملية أو الطينية

السبانخ: تزرع في الأرض، من 25 إلى 40 سم بين البذور

الخس: في الأرض بمسافة بين 20 و 30 سم

خس الضأن: يزرع في الأرض مع فصل 15 سم

البصل الأبيض / الأصفر / الأحمر: يزرع في الأرض متباعدة بين 15 و 20 سم

الجرجير: يزرع في المكان أو يبث

اللفت: في الأرض، على بعد 15 إلى 20 سم

الفئة الثانية: الزهور

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، حتى في فصل الشتاء، يمكن تزيين الحديقة بألوان الورورد جميلة. فزهور الشتاء، من السهل جدًا زراعتها. اكتشف الأصناف التي يمكنك زراعتها في حديقتك أو في شرفت غرفتك: