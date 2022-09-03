اختبارات الشخصية: ما تراه أولاً في هذه الصورة قد يكشف عما تحاول إخفاءه

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وطن– يمكن أن تساعدنا اختبارات الشخصية في التعرّف على أنفسنا بشكل أفضل، وفي بعض الحالات، تكشف أيضًا عن جوانب من أنفسنا نودّ إخفاءها جيدًا، ولا ننجح في ذلك.

وفيما يلي تطرّقت مجلة “فيدا لوثيدا” الإسبانية، إلى اللغز الذي يُخفيه كل وجه في الصورة، وتناولت زوايا الشخصية بحسب الشخصيات الموجودة فيها:

إذا كان أول شيء رأيته في الصورة هو الفتاة:

إذا كان أول ما رأيته هو الفتاة، فهذا يعني أنك شخص حنون وعاطفي للغاية يفكر دائمًا في مَن حوله. بالإضافة إلى أنك تحب أن تمنح الحب بسخاء ولا تتعب أبدًا من الاستماع وإيجاد حلول لمشاكل أحبائك، وفقًا لترجمة “وطن“.

علاوةً على ذلك، تبدو واثقًا من نفسك، لكنك تشعر في أعماقك بعدم الأمان بشأن الطريقة التي يراك بها الآخرون، ولهذا السبب غالبًا ما تضع احتياجاتك في المرتبة الثانية، وتلبية احتياجات ورغبات الآخرين أولاً.

إذا رأيت الوجه أولاً

إذا كان الوجه الذي تشكّله الأشجار هو أول شيء أثار اهتمامك، فأنت شخص متحمّس ومستقّل للغاية. أنت تحب العمل الجاد وإثبات قيمتك لنفسك ولمن حولك. لا تقلق بشأن التوازن بين العمل والحياة لأنك تجد الوقت لكليهما.

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ومع ذلك، على الرغم من بساطتك وطاقتك، تجد صعوبة في التواصل مع الآخرين وتجد متعة أكبر في قضاء الوقت بمفردك أكثر من التفاعل مع من حولك.