السبت, سبتمبر 3, 2022
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اختبارات الشخصية: ما تراه أولاً في هذه الصورة قد يكشف عما تحاول إخفاءه

كتب معالي بن عمر
ما تشاهده في هذه الصورة يعبر عن شخصيتك watanserb.com
ما تشاهده في هذه الصورة يعبر عن شخصيتك
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وطن– يمكن أن تساعدنا اختبارات الشخصية في التعرّف على أنفسنا بشكل أفضل، وفي بعض الحالات، تكشف أيضًا عن جوانب من أنفسنا نودّ إخفاءها جيدًا، ولا ننجح في ذلك.

وفيما يلي تطرّقت مجلة “فيدا لوثيدا” الإسبانية، إلى اللغز الذي يُخفيه كل وجه في الصورة، وتناولت زوايا  الشخصية بحسب الشخصيات الموجودة فيها:

وهم بصري…ما تراه أولاً يكشف عما إذا كنت تشعر بأنك محاصر في حياتك

إذا كان أول شيء رأيته في الصورة هو الفتاة:

إذا كان أول ما رأيته هو الفتاة، فهذا يعني أنك شخص حنون وعاطفي للغاية يفكر دائمًا في مَن حوله. بالإضافة إلى أنك تحب أن تمنح الحب بسخاء ولا تتعب أبدًا من الاستماع وإيجاد حلول لمشاكل أحبائك، وفقًا لترجمة “وطن“.

علاوةً على ذلك، تبدو واثقًا من نفسك، لكنك تشعر في أعماقك بعدم الأمان بشأن الطريقة التي يراك بها الآخرون، ولهذا السبب غالبًا ما تضع احتياجاتك في المرتبة الثانية، وتلبية احتياجات ورغبات الآخرين أولاً.

ما تراه أولاً يكشف عن أهم سمات شخصيتك!

إذا رأيت الوجه أولاً

إذا كان الوجه الذي تشكّله الأشجار هو أول شيء أثار اهتمامك، فأنت شخص متحمّس ومستقّل للغاية. أنت تحب العمل الجاد وإثبات قيمتك لنفسك ولمن حولك. لا تقلق بشأن التوازن بين العمل والحياة لأنك تجد الوقت لكليهما.

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ومع ذلك، على الرغم من بساطتك وطاقتك، تجد صعوبة في التواصل مع الآخرين وتجد متعة أكبر في قضاء الوقت بمفردك أكثر من التفاعل مع من حولك.

ليس 9 .. الأذكياء فقط سيكتشفون عدد الدلافين الحقيقي في هذه الخدعة البصرية!

المصدرفيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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